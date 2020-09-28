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Газета.Ru
Газета.Ru

Названы неочевидные признаки приближающегося инсульта

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов рассказал, какие признаки могут свидетельствовать о приближающемся инсульте.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Невролог назвал необычные признаки скорого инсульта

Асимметрия лица, расстройство речи и нарушение равновесия — далеко не все симптомы инсульта, известные рядовым россиянам. Как распознать первые и самые неочевидные признаки этого заболевания, URA.RU рассказал невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов.
URA.Ruвчера в 05:13
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Московский Комсомолец

Названы нетипичные признаки приближающегося инсульта

Московский Комсомолец22:21
РИА Новости

Невролог назвал необычные признаки приближающегося инсульта

РИА Новости19:03
URA.Ru

Невролог назвал необычные признаки скорого инсульта

URA.Ruвчера в 05:13
Lenta.ru

Определены необычные признаки приближающегося инсульта

Lenta.ruвчера в 16:19
РЕН ТВ

Невролог назвал необычные признаки приближающегося инсульта

РЕН ТВвчера в 14:09
ФАН

Невролог назвал неочевидные признаки скорого инсульта

ФАНвчера в 07:45
Комсомольская правда

Раскрыты необычные признаки приближающегося инсульта

Комсомольская правда17:55

Mail.ru Group запустит сервис облачного гейминга

Сервис облачного гейминга, разработкой которого занимается игровое подразделение интернет-холдинга, позволит владельцам устаревших компьютеров играть в современные игры посредством удаленного доступа к мощным игровым машинам.
Экономика сегодня02:51
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В Госдуме оценили шулерство в новом расчете МРОТ

Москва, 28 сентября 2020, 09:48 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов назвал новую методику расчета МРОТ «шулерским трюком с целью узаконить отсутствие реальной борьбы с бедностью в стране», передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.
REGNUM02:48
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Белоруссия предложила производить самосвалы БелАЗ в России

Карьерный самосвал БелАЗ Следите за развитием событий в трансляции: "Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция" "Сейчас белорусские коллеги вышли с предложением рассмотреть производство самосвалов БелАЗ в РФ", — сообщил Евтухов.
REGNUM04:42

Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
РИА Новости22:51
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NASA: утечки воздуха не обнаружено в американском сегменте МКС

В середине сентября представитель пресс-службы «Роскосмоса» сообщил, что незначительная утечка аммиака, обнаруженная в американском сегменте МКС, не влияет на безопасность экипажа и российский сегмент станции.
RT на русском04:29
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