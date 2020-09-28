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Газета.Ru
Газета.Ru

Названы неочевидные признаки приближающегося инсульта

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов рассказал, какие признаки могут свидетельствовать о приближающемся инсульте.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Невролог назвал необычные признаки скорого инсульта

Асимметрия лица, расстройство речи и нарушение равновесия — далеко не все симптомы инсульта, известные рядовым россиянам. Как распознать первые и самые неочевидные признаки этого заболевания, URA.RU рассказал невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов.
URA.Ruвчера в 05:13
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Известия

Врач перечислил признаки «малого инсульта»

Известия05:52
Lenta.ru

Определены необычные признаки приближающегося инсульта

Lenta.ruвчера в 16:19
Московский Комсомолец

Названы нетипичные признаки приближающегося инсульта

Московский Комсомолец22:21
Реальное время

Казанский невролог назвал симптомы микроинсульта

Реальное время20:31
РИА Новости

Невролог назвал необычные признаки приближающегося инсульта

РИА Новости19:03
Татар-информ

Врач назвал неочевидные признаки приближающегося инсульта

Татар-информ01:20
URA.Ru

Невролог назвал необычные признаки скорого инсульта

URA.Ruвчера в 05:13

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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Армения не планирует обращаться в ОДКБ из-за ситуации в Карабахе

Ереван не собирается обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за содействием в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил посол Армении в России Вардан Тоганян.
Коммерсантъ03:58
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Продолжение «Бората» получило длинное название

Сиквел получит длинное название Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan («Борат: Подарок порнографической мартышки вице премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана»).
Lenta.ru06:22

В России вступает в силу новый порядок работы медучреждений по профилактике коронавируса

Новый порядок организации работы российских медицинских организаций по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции вступает в силу с 28 сентября.
ТАСС17:04
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FIA отменила штрафные баллы Хэмилтона за нарушения на Гран-при России

Международная автомобильная федерация (FIA) сняла с пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона штрафные баллы, начисленные за нарушения на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при России, сообщает журналист Би-би-си Эндрю Бенсон в Twitter.
РИА Новостивчера в 12:31

Получившая удар флейтой петербурженка помирилась с МДТ и Козловским

Санкт-Петербург, 28 сентября 2020, 12:57 — REGNUM Получившая непредумышленный удар флейтой по голове петербурженка заключила мировое соглашение с академическим Малым драматическим театром — театром Европы.
REGNUM05:57
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Белорусы выкрали выпускника Академии ФСБ и вывезли его на Украину

В Домодедовском городском суде начинается процесс над уроженцем Белоруссии Андреем Цейко, обвиняемом в похищении выпускника Академии ФСБ 39-летнего Романа Фиолковского, которого вывезли на Украину и там осудили за контрабанду шпионской техники.
Lenta.ru03:41
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