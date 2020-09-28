Названы неочевидные признаки приближающегося инсульта
Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов рассказал, какие признаки могут свидетельствовать о приближающемся инсульте.В источнике
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Невролог назвал необычные признаки скорого инсульта
Асимметрия лица, расстройство речи и нарушение равновесия — далеко не все симптомы инсульта, известные рядовым россиянам. Как распознать первые и самые неочевидные признаки этого заболевания, URA.RU рассказал невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов.
URA.Ruвчера в 05:13
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