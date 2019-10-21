France Football огласил полный список претендентов на «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона.

Стал известен полный список претендентов на «Золотой мяч»

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