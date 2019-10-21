Футбол
RT на русскомСтал известен полный список претендентов на «Золотой мяч»
France Football огласил полный список претендентов на «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона.
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Происшествия
На нефтеперерабатывающем заводе в Оренбуржье отравились 7 человек
Семь человек получили отравление в ходе ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «Короны» с Оливией Колман
Потоковый сервис Netflix представил трейлер третьего сезона сериала «Корона», в котором Клэр Фой в роли британской королевы Елизаветы II на смену пришла Оливия Колман.
Политика
Екатерина Шульман исключена из Совета по правам человека
Из Совета исключены, помимо Екатерины Шульман, Евгений Бобров (правозащитная организация «Восход»), профессор Михаил Федотов (бывший председатель Совета), Павел Чиков (глава правозащитной организации «Агора») и профессор Илья Шаблинский.
Кино
В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»
Происшествия
В Воронеже 25-летнего парня задержали за убийство знакомого
В Советском районе Воронежа задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 52-летнего знакомого.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр»
В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Шоу-бизнес
Сын Кристины Орбакайте окончил университет
Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
Шоу-бизнес
Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления
Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Армия и оружие
Новейший патрульный ледокол спустят на воду до конца октября
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустят на воду 25 октября.
Наука
Ученые вырастили мясо с мышечной структурой
Происшествия
Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей
Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Политика
Путин поручил Голодец заняться темой документального кино
О вертикали местной и государственной власти, поддержке документального кино, успехах российской анимации и жизни сельских киноклубов шла речь на встрече президента с вице-премьером Ольгой Голодец.
Шоу-бизнес
Никита Анисимов умолял Ольгу Бузова взять его в шоу
В первой серии сезона Тимур Батрутдинов не оценил незадачливого конкурсанта — Никиту Анисимова.
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко оценил игру «Ростова»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре "Ростова" в нынешнем сезоне чемпионата России.
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
Кино
В Москве прошла премьера нового фильма Юрия Быкова «Сторож»
Общество
Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины
Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.
Авто
Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой
Если автомобилист или владелец мотоцикла захочет сдать свой старый транспондер T-pass или карту T-card, то новую модель устройства он сможет купить со скидкой в 30%.
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
Кино
Наталия Мещанинова снимет второй сезон сериала «Обычная женщина»
Уроженка Краснодара, режиссер Наталия Мещанинова стала постановщицей продолжения сериала «Обычная женщина» с Анной Михалковой в главной роли.
Политика
Die Welt: Путин победил в Сирии без войны
Журналист немецкого издания Die Welt Михаэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин смог одержать победу в Сирии, не прибегая к военным действиям, сообщает Ura.ru.
Происшествия
Пьяный российский полицейский насмерть сбил пешехода на «зебре»
В Рязани пьяный сотрудник полиции насмерть задавил человека на пешеходном переходе, сообщает «МК Рязань».
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой жене с Екатериной Климовой
Актер откровенно рассказал об измене первой жене с Екатериной Климовой.
Общество
«Должна запылать уже вся страна» — на Украине оправдывают поджог коррупцией
На Украине пытаются высмеять поджог дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой под предлогом того, что имущество было получено на незаконно присвоенные деньги.
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.