Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuНазваны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 22 октября
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
Союз европейских футбольных ассоциаций назвал номинантов на звание лучшего игрока третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт организации.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мбаппе, Дибала, Стерлинг и Окслейд-Чемберлен претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 18:51

Голы в ворота «Зенита» и «Локомотива» претендуют на звание лучших в 3-м туре ЛЧ

Чемпионатвчера в 19:53

Автор дубля в ворота «Локомотива» Дибала номинирован на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Sport24.ruвчера в 19:37

Оглашены претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Матч ТВвчера в 19:16

Оглашены претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Sportbox.RUвчера в 19:16

Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Газета.Ruвчера в 21:30

Дибала и Забитцер претендуют на звание автора лучшего гола недели в ЛЧ

Soccer.ruвчера в 19:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 02:34, Вашингтон
Здоровье

Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам

Заменять завтрак кружкой кофе - очень нехорошая привычка, которая крайне плохо сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта, считает гастроэнтеролог Мария Бадалян.
Российская газета 00:56
Политика

Суд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной

Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 19:53
Политика

В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.
РИА Новости 01:33
Шоу-бизнес

Сурикова назвала Проклову после романа с Мироновым «женщиной без кожи»

Телепрограмма вчера в 07:15
Спорт

Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией

Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Pravda.Ru вчера в 10:57
Общество

В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС

Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
REGNUM 00:33
Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов

Газета.Ru вчера в 15:00
Происшествия

На борту летевшего в Хабаровск самолета умер младенец

Российская газета вчера в 22:02
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Музыка

Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Гаджеты

Необычный смартфон Hisense A5 получил единственный экран E Ink

Особенность аппарата заключается в том, что его единственный экран выполнен по технологии электронной бумаги E Ink.
3DNews 02:00
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Шоу-бизнес

Волочкова травмировалась на репетиции

Балерина Анастасия Волочкова натерла мозоль на ноге во время репетиции. Об этом танцовщица рассказала в Instagram.
URA.Ru вчера в 23:54
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.
Газета.Ru 00:04
Автоспорт

Пилоты «Рено» были исключены из итогового протокола Гран-при Японии

LiveResult.Ru вчера в 21:20
Футбол

Божович и Анюков прибыли на заседание КДК РФС

Газета.Ru вчера в 07:57
Финансы

Глава РСПП ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 25 октября, до 6,5% с нынешних 7% годовых.
ТАСС вчера в 13:09
Армия и оружие

Бомбардировщики ВВС США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем.
Znak.com вчера в 02:48
Кино

Геральт, Плотва и Йеннифэр — в сеть слили фотокадры из пилотной серии «Ведьмака»

В интернете появились официальные кадры из пилотной серии «Ведьмака» от Netflix.
CyberSport.ru 02:04
Наука

Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью

Затонувший корабль найден вблизи Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка.
ГТРК Самара 21 октября в 08:35
Общество

Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»

Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они. К однозначно вредному продукту эксперты отнесли рафинированную муку.
Век 21 октября в 11:11
Общество

СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка

Как указывает "Коммерсант", в Сбербанке отрицают новую утечку.
РИА Новости 02:07
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала новые фотографии после долгого молчания

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая продолжает борьбу с онкологическим заболеванием, прервала молчание в соцсети.
Московский Комсомолец вчера в 12:50
Футбол

«Динамо» Киев — «Копенгаген»: определился фаворит матча Лиги Европы

Игра в Киеве на НСК «Олимпийский» начнется в 22:00 мск. Букмекеры оценили шансы команд.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:16
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Армия и оружие

Столтенберг оценил перспективы работы по контролю над вооружениями

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Западу и РФ в перспективе удастся договориться по вопросам контроля за вооружениями, потому что это рациональный подход в интересах всех сторон.
РИА Новости вчера в 10:22
Армия и оружие

Российская военная полиция начала патрулировать границу Сирии и Турции

Банформированиям из курдов дается 150 часов, чтобы освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные РФ и Турции приступят к совместному патрулированию.
Политика Сегодня вчера в 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное