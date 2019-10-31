В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков. Об этом сообщает газета «Известия».

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

Гаджеты Apple купила бренд AirTag у компании из Зеленограда Группа компаний ISBC, зарегистрированная в Зеленограде, продала бренд AirTag. Под ним выпускались гаджеты с RFID-метками.

Общество Россияне выбрали самый желанный город для переезда Северную столицу в качестве места жительства выбрали 15% опрошенных, Москву – 8%. Третье место в рейтинге занял Краснодар – туда хотят перебраться 6% опрошенных.

Транспорт Опубликовано расписание поездов через Крымский мост Опубликовано и расписание поезда № 7 Санкт-Петербург - Севастополь, который будет следовать из северной столицы в город-герой 43 часа 25 минут, а обратно - 42 часа 25 минут.

Гаджеты Старые iPhone могут прекратить работать с 3 ноября Владельцев смартфонов iPhone просят произвести немедленное обновление до версии iOS 10.3.4.

Здоровье Число врачей сократилось в 54 регионах России Минздрав обнаружил сокращение количества врачей: уменьшение числа медиков зафиксировано в 54 регионах, причем два субъекта за год лишились более половины врачей.

Общество Появилась новая версия расстрела восьми военнослужащих в Забайкалье Рядовой Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в военной части в поселке Горный в Забайкалье, пошел на преступление после издевательств старослужащих.

Армия и оружие В США придумали, как уничтожить супероружие России Американские военные аналитики придумали три способа борьбы с российскими и китайскими крылатыми ракетами, а также супероружием «Буревестник», которое, по словам президента РФ Владимира Путина, сможет обойти любые системы противоракетной обороны.

Происшествия Более 60 человек погибли в Пакистане в результате пожара в поезде По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали.

Армия и оружие НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57 НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine.

Армия и оружие Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.

Политика Опубликована характеристика КГБ на Путина Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве.

Политика Судимый сенатор Хабаровского края подал в отставку В течение часа после видеообращения губернатора Сергея Фургала, новоизбранный сенатор Дмитрий Приятнов добровольно подал в отставку.

Происшествия Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.

Политика Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли начала экономить на собственных детях 44-летняя артистка отдыхает от съемок в новом фильме Marvel "Вечные" в компании троих детей — 14-летней Захары и 11-летних близнецов Вивьен и Нокса.

Политика Зеленский рассказал о расширении сотрудничества Украины с НАТО Президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность расширения сотрудничества страны с Североатлантическим альянсом.

Шоу-бизнес Спектакль в Израиле отыграли без оскандалившейся Вележевой Исполнительный продюсер театральной постановки Ольга Матвейчук рассказала, что спектакль прошел успешно, и в целом на гастрольный график это никак не повлияло, поскольку в спектакле всегда есть второй и третий состав.

Политика Зеленский устал от негатива и болезненно воспринимает критику Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды.

Кино Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.

Футбол Евсеев покинул поле до окончания матча ЦСКА – «Уфа» Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ушел в раздевалку до окончания матча 1/8 финала Кубка России против московского ЦСКА (0:1). В добавленное время нападающий уфимской команды Ловро Бизяк выходил один на один, но не сумел обыграть Игоря Помазуна.

Армия и оружие Немецкая армия получила первый танк Leopard 2A7V Как сообщает блог bmpd, 29 октября компания Krauss-Maffei Wegmann передала немецкой армии первый основной боевой танк Leopard 2A7V.

Политика Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма Депутат напомнил, что Крым уже более пяти лет находится в составе РФ и никто не намерен обсуждать никакую реинтеграцию.