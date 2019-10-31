В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков. Об этом сообщает газета «Известия».

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

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