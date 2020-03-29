с чего всё началось

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более полутора миллионов человек, почти 93 тысячи из них умерли. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Космос Российский телескоп снимает сердце Галактики в рентгеновских лучах Обсерватория "Спектр-РГ" оснащена двумя рентгеновскими зеркальными телескопами с беспрецедентной чувствительностью: российским ART-XC и немецким eROSITA, работающими по принципу оптики косого падения. 7

Общество Академик РАН дал прогноз по окончанию эпидемии коронавируса в России Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев дал прогноз относительно окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, пишет «Парламентская газета». 2,4K

Здоровье Два новых случая коронавируса выявлено в Амурской области По данным на 11 апреля в Приамурье выявлено два новых лабораторно подтвержденных случая коронавируса, эпидемиологически связанных с посещением другого региона России. 7

Происшествия Депутат-каратист устроил драку в петербургском «Макдональдсе» В Московском районе Петербурга задержали участников драки, один из которых предъявил удостоверение депутата, сообщает паблик «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте». 2

Шоу-бизнес Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин. 36

Общество В Красноярском крае установят КПП для борьбы с коронавирусом «С момента вступления в силу настоящего указа и до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки ограничить выезд граждан и въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) или фактически не проживающих на территориях с особым режимом», — говорится в указе. 146

Общество Умер российский политолог Александр Некрасов В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов. 338

Футбол «Арсенал» не будет сокращать зарплаты игрокам, если клуб попадёт в ЛЧ Руководство лондонского «Арсенала» пообещало футболистам сохранение уровня их зарплат при условии, если лондонский клуб квалифицируется в Лигу чемпионов.

Спорт Ефимова показала необычную домашнюю тренировку на кухне Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова опубликовала видео тренировки в домашних условиях во время самоизоляции.

Культура BTS даст онлайн-концерт для поклонников Чтобы люди не скучали во время самоизоляции, многие артисты дают онлайн-концерты, и BTS не стали исключением.

Общество России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. 18

Общество Губернатор штата Нью-Йорк заявил об «ужасающей стабильности» эпидемии Число умерших от коронавируса в американском штате Нью-Йорк достигло 8627 человек, 11 апреля в ходе пресс-конференции заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

Космос В России изобрели силовое поле для космонавтов Помимо прочего, силовое поле могут использовать для получения энергии и управления энергетbческими параметрами электростатического и магнитного полей.

Общество Собянин призвал готовиться к серьёзным испытаниям из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболевания коронавирусом в столице ещё не пройден, и призвал быть готовыми к серьёзным испытаниям. 2,4K

Общество В работе Twitter произошел сбой Сбой в работе социальной сети Twitter ("Твиттер") наблюдается в воскресенье в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Экономика ФРС США выделила $2,3 трлн для поддержки экономики страны Федеральная резервная система (ФРС) США предприняла дополнительные шаги для поддержки экономики страны и объявила в четверг, 9 апреля, о новой программе в рамках антикризисного пакета на сумму $2,3 трлн. 185