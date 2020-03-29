Коронавирус
РИА НовостиНазваны новые симптомы коронавируса
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более полутора миллионов человек, почти 93 тысячи из них умерли. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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с чего всё началось
Учёные пришли к выводу, что у людей с коронавирусом могут наблюдаться невнятная речь, помутнение сознания, слабость мышц, нарушение мозгового кровообращения и проблемы с координацией, передаёт JAMA Neuology.News.ru11:47
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Просыпаешься в помутнении: лихорадка и температура 38 — самые явные признаки коронавируса, заявили в ВОЗ
Курьер. Среда. Бердск02:50
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Шоу-бизнес
Лев Лещенко верит в скорое выздоровление Надежды Бабкиной
ГлобалМСК.ру вчера в 07:43
Космос
Российский телескоп снимает сердце Галактики в рентгеновских лучах
Обсерватория "Спектр-РГ" оснащена двумя рентгеновскими зеркальными телескопами с беспрецедентной чувствительностью: российским ART-XC и немецким eROSITA, работающими по принципу оптики косого падения.
РИА Новости 01:00
Общество
Академик РАН дал прогноз по окончанию эпидемии коронавируса в России
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев дал прогноз относительно окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, пишет «Парламентская газета».
Аргументы и Факты 04:12
Здоровье
Два новых случая коронавируса выявлено в Амурской области
По данным на 11 апреля в Приамурье выявлено два новых лабораторно подтвержденных случая коронавируса, эпидемиологически связанных с посещением другого региона России.
Телепорт 04:28
Происшествия
Депутат-каратист устроил драку в петербургском «Макдональдсе»
В Московском районе Петербурга задержали участников драки, один из которых предъявил удостоверение депутата, сообщает паблик «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».
78.ru 20:11
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
Общество
В Красноярском крае установят КПП для борьбы с коронавирусом
«С момента вступления в силу настоящего указа и до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки ограничить выезд граждан и въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) или фактически не проживающих на территориях с особым режимом», — говорится в указе.
РБК вчера в 12:54
Здоровье
Три новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае
Три новых случая заболевания COVID-19 подтвердили в Алтайском крае. Все трое заразились после контакта с ранее инфицированными.
АМИТЕЛ 09 апреля в 03:46
Общество
Собянин объявил о вводе в Москве пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о вводе в столице пропускного режима в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 13:07
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
Футбол
«Арсенал» не будет сокращать зарплаты игрокам, если клуб попадёт в ЛЧ
Руководство лондонского «Арсенала» пообещало футболистам сохранение уровня их зарплат при условии, если лондонский клуб квалифицируется в Лигу чемпионов.
Metaratings 16:53
Спорт
Ефимова показала необычную домашнюю тренировку на кухне
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова опубликовала видео тренировки в домашних условиях во время самоизоляции.
Матч ТВ 09 апреля в 07:05
Общество
ВОЗ рекомендовала Белоруссии ужесточить ограничительные меры
Минск, 11 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии запретить массовые мероприятия.
REGNUM 08:58
Культура
BTS даст онлайн-концерт для поклонников
Чтобы люди не скучали во время самоизоляции, многие артисты дают онлайн-концерты, и BTS не стали исключением.
Popcake вчера в 02:14
Общество
Дети из сел вернутся в школы с 13 апреля в Новосибирской области
Дети из школ, которые находятся в сельских поселениях, вернутся к очной форме обучения с 13 апреля, об этом на брифинге заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
АиФ Новосибирск вчера в 09:05
Общество
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56
Футбол
РФС уведомил УЕФА о готовности Петербурга принять матчи Евро-2020
Российский футбольный союз (РФС) уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о готовности Санкт-Петербурга в 2021 году принять игры чемпионата Европы.
РБК 08:07
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости вчера в 21:59
Общество
Губернатор штата Нью-Йорк заявил об «ужасающей стабильности» эпидемии
Число умерших от коронавируса в американском штате Нью-Йорк достигло 8627 человек, 11 апреля в ходе пресс-конференции заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
ИА Красная Весна 12:40
Общество
В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики
Кабинет министров России расширил перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:11
Космос
В России изобрели силовое поле для космонавтов
Помимо прочего, силовое поле могут использовать для получения энергии и управления энергетbческими параметрами электростатического и магнитного полей.
РЕН ТВ 20:18
Армия и оружие
Военные России и Беларуси отмечают День войск ПВО
В воскресенье, 12 апреля, в России и Беларуси справляют День противовоздушной обороны.
SM News 17:06
Общество
Собянин призвал готовиться к серьёзным испытаниям из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболевания коронавирусом в столице ещё не пройден, и призвал быть готовыми к серьёзным испытаниям.
RT на русском вчера в 06:42
Общество
В работе Twitter произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Twitter ("Твиттер") наблюдается в воскресенье в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
ТАСС 18:35
Экономика
ФРС США выделила $2,3 трлн для поддержки экономики страны
Федеральная резервная система (ФРС) США предприняла дополнительные шаги для поддержки экономики страны и объявила в четверг, 9 апреля, о новой программе в рамках антикризисного пакета на сумму $2,3 трлн.
Известия 09 апреля в 19:25
Шоу-бизнес
Певец Юлиан разводится с Анастасией через год после свадьбы
Певец Юлиан сообщил о намерении развестись с супругой и коллегой Анастасией, с которой всего год назад побывал в ЗАГСе.
Московский Комсомолец 04:42
Армия и оружие
Патрушев предупредил об угрозе переброски террористов из Сирии в РФ
Не прекращаются попытки переброски в нашу страну лиц, получивших боевой опыт в составе бандформирований в Сирии и Ираке, — приводит слова Патрушева ТАСС.
News.ru вчера в 04:59
Транспорт
В Москве начнут действовать штрафы для нарушивших изоляцию водителей
Введение цифровых пропусков для перемещения по городу и области власти Москвы и Подмосковья объясняют ухудшением ситуации с коронавирусом.
Эхо Москвы 20:07
Культура
Военный ансамбль записал песню о борьбе с коронавирусом
РИА Новости 09:35
Технологии
Концепт PlayStation 5 с геймпадом DualSense показан на рендерах
Итальянский дизайнер Джузеппе Спинелли поделился качественными неофициальными фото-рендерами PlayStation 5 вместе с геймпадом DualSense.
MobiDevices 09 апреля в 12:13