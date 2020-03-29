Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазваны новые симптомы коронавируса

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более полутора миллионов человек, почти 93 тысячи из них умерли. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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с чего всё началось
Учёные пришли к выводу, что у людей с коронавирусом могут наблюдаться невнятная речь, помутнение сознания, слабость мышц, нарушение мозгового кровообращения и проблемы с координацией, передаёт
 JAMA Neuology.
News.ru11:47

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Китайские ученые назвали новые симптомы коронавируса

Известия19:10

Названы новые симптомы COVID-19

Телеканал 360°12:00

Замечены новые симптомы коронавируса

Взгляд.ру11:55

Учёные назвали новые симптомы коронавируса

News.ru11:47

Названы новые симптомы коронавируса

РИА Новости11:39

Обнаружены новые симптомы коронавируса

Lenta.ru09:52

Просыпаешься в помутнении: лихорадка и температура 38 — самые явные признаки коронавируса, заявили в ВОЗ

Курьер. Среда. Бердск02:50
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Шоу-бизнес

Лев Лещенко верит в скорое выздоровление Надежды Бабкиной

ГлобалМСК.ру вчера в 07:43
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Космос

Российский телескоп снимает сердце Галактики в рентгеновских лучах

Обсерватория "Спектр-РГ" оснащена двумя рентгеновскими зеркальными телескопами с беспрецедентной чувствительностью: российским ART-XC и немецким eROSITA, работающими по принципу оптики косого падения.
РИА Новости 01:00
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Общество

Академик РАН дал прогноз по окончанию эпидемии коронавируса в России

Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев дал прогноз относительно окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, пишет «Парламентская газета».
Аргументы и Факты 04:12
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Здоровье

Два новых случая коронавируса выявлено в Амурской области

По данным на 11 апреля в Приамурье выявлено два новых лабораторно подтвержденных случая коронавируса, эпидемиологически связанных с посещением другого региона России.
Телепорт 04:28
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Происшествия

Депутат-каратист устроил драку в петербургском «Макдональдсе»

В Московском районе Петербурга задержали участников драки, один из которых предъявил удостоверение депутата, сообщает паблик «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».
78.ru 20:11
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Шоу-бизнес

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
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Общество

В Красноярском крае установят КПП для борьбы с коронавирусом

«С момента вступления в силу настоящего указа и до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки ограничить выезд граждан и въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) или фактически не проживающих на территориях с особым режимом», — говорится в указе.
РБК вчера в 12:54
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Здоровье

Три новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае

Три новых случая заболевания COVID-19 подтвердили в Алтайском крае. Все трое заразились после контакта с ранее инфицированными.
АМИТЕЛ 09 апреля в 03:46
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Общество

Собянин объявил о вводе в Москве пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о вводе в столице пропускного режима в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 13:07
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Общество

Умер российский политолог Александр Некрасов

В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
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Футбол

«Арсенал» не будет сокращать зарплаты игрокам, если клуб попадёт в ЛЧ

Руководство лондонского «Арсенала» пообещало футболистам сохранение уровня их зарплат при условии, если лондонский клуб квалифицируется в Лигу чемпионов.
Metaratings 16:53
Спорт

Ефимова показала необычную домашнюю тренировку на кухне

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова опубликовала видео тренировки в домашних условиях во время самоизоляции.
Матч ТВ 09 апреля в 07:05
Общество

ВОЗ рекомендовала Белоруссии ужесточить ограничительные меры

Минск, 11 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии запретить массовые мероприятия.
REGNUM 08:58
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Культура

BTS даст онлайн-концерт для поклонников

Чтобы люди не скучали во время самоизоляции, многие артисты дают онлайн-концерты, и BTS не стали исключением.
Popcake вчера в 02:14
Общество

Дети из сел вернутся в школы с 13 апреля в Новосибирской области

Дети из школ, которые находятся в сельских поселениях, вернутся к очной форме обучения с 13 апреля, об этом на брифинге заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
АиФ Новосибирск вчера в 09:05
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Общество

России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса

России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56
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Футбол

РФС уведомил УЕФА о готовности Петербурга принять матчи Евро-2020

Российский футбольный союз (РФС) уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о готовности Санкт-Петербурга в 2021 году принять игры чемпионата Европы.
РБК 08:07
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Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

РИА Новости вчера в 21:59
2,2K
Общество

Губернатор штата Нью-Йорк заявил об «ужасающей стабильности» эпидемии

Число умерших от коронавируса в американском штате Нью-Йорк достигло 8627 человек, 11 апреля в ходе пресс-конференции заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
ИА Красная Весна 12:40
Общество

В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики

Кабинет министров России расширил перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:11
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Космос

В России изобрели силовое поле для космонавтов

Помимо прочего, силовое поле могут использовать для получения энергии и управления энергетbческими параметрами электростатического и магнитного полей.
РЕН ТВ 20:18
Армия и оружие

Военные России и Беларуси отмечают День войск ПВО

В воскресенье, 12 апреля, в России и Беларуси справляют День противовоздушной обороны.
SM News 17:06
Общество

Собянин призвал готовиться к серьёзным испытаниям из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболевания коронавирусом в столице ещё не пройден, и призвал быть готовыми к серьёзным испытаниям.
RT на русском вчера в 06:42
2,4K
Общество

В работе Twitter произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Twitter ("Твиттер") наблюдается в воскресенье в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
ТАСС 18:35
Экономика

ФРС США выделила $2,3 трлн для поддержки экономики страны

Федеральная резервная система (ФРС) США предприняла дополнительные шаги для поддержки экономики страны и объявила в четверг, 9 апреля, о новой программе в рамках антикризисного пакета на сумму $2,3 трлн.
Известия 09 апреля в 19:25
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Шоу-бизнес

Певец Юлиан разводится с Анастасией через год после свадьбы

Певец Юлиан сообщил о намерении развестись с супругой и коллегой Анастасией, с которой всего год назад побывал в ЗАГСе.
Московский Комсомолец 04:42
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Армия и оружие

Патрушев предупредил об угрозе переброски террористов из Сирии в РФ

Не прекращаются попытки переброски в нашу страну лиц, получивших боевой опыт в составе бандформирований в Сирии и Ираке, — приводит слова Патрушева ТАСС.
News.ru вчера в 04:59
1
Транспорт

В Москве начнут действовать штрафы для нарушивших изоляцию водителей

Введение цифровых пропусков для перемещения по городу и области власти Москвы и Подмосковья объясняют ухудшением ситуации с коронавирусом.
Эхо Москвы 20:07
Культура

Военный ансамбль записал песню о борьбе с коронавирусом

РИА Новости 09:35
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Технологии

Концепт PlayStation 5 с геймпадом DualSense показан на рендерах

Итальянский дизайнер Джузеппе Спинелли поделился качественными неофициальными фото-рендерами PlayStation 5 вместе с геймпадом DualSense.
MobiDevices 09 апреля в 12:13
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Как работают Яндекс.Новости?
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