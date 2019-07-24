с чего всё началось

Группа китайских ученых обнаружила новые симптомы коронавируса, проведя обследования заболевших жителей Ухани. Впервые медики заметили неврологические проявления заболевания — нарушение кровообращения в мозгу, помутнение сознания и слабость в теле.

Политика Сенаторы из США потребовали от Эр-Рияда сократить добычу нефти Группа американских сенаторов провела двухчасовую телефонную беседу с официальными представителями Саудовской Аравии, потребовав от Эр-Рияда реальных действий по выполнению соглашения нефтедобывающих стран о сокращении производства нефти, сообщили СМИ. 6

Экономика АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15% Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%. 592

Гаджеты LG показала новый дизайн смартфона В качестве ещё одного нового элемента дизайна LG называет концепцию 3D Arc Design, где края дисплея и задней части изогнуты симметрично для «более естественного ощущения» в руке. 11

Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 3,1K

Энергетика Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад. 867

Общество Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. 746

Общество 12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики День космонавтики, как праздник, был установлен в Советском Союзе в 1962 году, а в 1968 году получил международный статус.

Общество В Брянской области число зараженных коронавирусом выросло до 141 Брянск, 12 апреля 2020, 09:25 — REGNUM В Брянской области число инфицированных коронавирусом за сутки возросло на 18, сообщили 12 апреля в региональном правительстве. 42

Общество Гидрометцентр предупреждает об аномально холодной погоде в регионах Температура ниже климатической нормы ожидает ряд российских регионов на следующей неделе, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 2

Общество В Москве устроят масштабную дезинфекцию В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией на территории столицы 12 апреля устроят очередную масштабную дезинфекцию. 367

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 4,2K

Единоборства Фергюсон продолжает сгонять вес, несмотря на отмену UFC 249 Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Тони Фергюсон продолжает тренировки, несмотря на отмену турнира UFC 249 из-за пандемии коронавируса.