Коронавирус

ФАНФАНКитайские ученые обнаружили новые симптомы коронавируса

Группа китайских ученых обнаружила новые симптомы коронавируса, проведя обследования заболевших жителей Ухани. Впервые медики заметили неврологические проявления заболевания — нарушение кровообращения в мозгу, помутнение сознания и слабость в теле.
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с чего всё началось
Учёные пришли к выводу, что у людей с коронавирусом могут наблюдаться невнятная речь, помутнение сознания, слабость мышц, нарушение мозгового кровообращения и проблемы с координацией, передаёт
 JAMA Neuology.
News.ruвчера в 11:47

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Китайские ученые рассказали о новых симптомах коронавируса

Российская газетавчера в 19:51

Китайские ученые назвали новые симптомы коронавируса

Известиявчера в 19:10

Обнаружены новые симптомы коронавируса

Lenta.ruвчера в 09:52

Учёные назвали новые симптомы коронавируса

News.ruвчера в 11:47

Названы новые симптомы коронавируса

РИА Новостивчера в 11:39

Названы новые симптомы COVID-19

Телеканал 360°вчера в 12:00

Просыпаешься в помутнении: лихорадка и температура 38 — самые явные признаки коронавируса, заявили в ВОЗ

Курьер. Среда. Бердсквчера в 02:50
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Политика

Сенаторы из США потребовали от Эр-Рияда сократить добычу нефти

Группа американских сенаторов провела двухчасовую телефонную беседу с официальными представителями Саудовской Аравии, потребовав от Эр-Рияда реальных действий по выполнению соглашения нефтедобывающих стран о сокращении производства нефти, сообщили СМИ.
Интерфакс вчера в 21:04
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Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
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Гаджеты

LG показала новый дизайн смартфона

В качестве ещё одного нового элемента дизайна LG называет концепцию 3D Arc Design, где края дисплея и задней части изогнуты симметрично для «более естественного ощущения» в руке.
News.ru 09 апреля в 04:05
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Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
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Шоу-бизнес

Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ

Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
Известия вчера в 16:50
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Происшествия

Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске

ТАСС вчера в 23:59
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
3,1K
Кино

Disney перезапустит мультфильм «Робин Гуд»

Компания Disney работает над ремейком своего мультфильма Робин Гуд.
iReactor вчера в 11:27
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Происшествия

В больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов

В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов, выписались пять.
РБК 02:32
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Общество

Историка моды Васильева госпитализировали с пневмонией

РИА Новости 01:56
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Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

RT на русском вчера в 16:47
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Религия

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

РИА Новости вчера в 17:54
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Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
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Общество

Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату

РБК вчера в 08:26
870
Общество

Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
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Общество

Елена Малышева рассказала, как не заразиться коронавирусом через еду

Бояться заказанной через сервисы доставки еды не стоит, утверждает врач и телеведущая Елена Малышева.
Московский Комсомолец вчера в 20:11
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Общество

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики

День космонавтики, как праздник, был установлен в Советском Союзе в 1962 году, а в 1968 году получил международный статус.
МТВ онлайн 01:00
Общество

Премьер РФ утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей, которые имеют детей в возрасте до трех лет.
RuNews24.ru 10 апреля в 21:17
91
Здоровье

В Омске еще у двоих омичей выявили коронавирус

По последним данным регионального минздрава, у 19 омичей подтвержден диагноз COVID-19, из которых семь - это дети.
Омскрегион 02:26
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Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
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Общество

В Брянской области число зараженных коронавирусом выросло до 141

Брянск, 12 апреля 2020, 09:25 — REGNUM В Брянской области число инфицированных коронавирусом за сутки возросло на 18, сообщили 12 апреля в региональном правительстве.
REGNUM 02:25
42
Общество

Гидрометцентр предупреждает об аномально холодной погоде в регионах

Температура ниже климатической нормы ожидает ряд российских регионов на следующей неделе, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Газета.Ru 01:56
2
Общество

Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

Известия вчера в 16:43
1,3K
Армия и оружие

Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео

Piter.tv 10 апреля в 07:01
1
Общество

В Москве устроят масштабную дезинфекцию

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией на территории столицы 12 апреля устроят очередную масштабную дезинфекцию.
Газета.Ru вчера в 17:47
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
4,2K
Единоборства

Фергюсон продолжает сгонять вес, несмотря на отмену UFC 249

Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Тони Фергюсон продолжает тренировки, несмотря на отмену турнира UFC 249 из-за пандемии коронавируса.
Metaratings 02:42
Здоровье

Алтайским соцработникам и полицейским пожертвовали 700 масок

Барнаул, 11 апреля 2020, 09:43 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, участники всероссийской акции #МыВместе передали социальным работникам и сотрудникам ГИБДД Барнаула 700 многоразовых хлопковых масок.
REGNUM вчера в 02:43
74
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Вести.Ru 00:49
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Происшествия

В Канны не пустили самолёт с богачами из-за нарушения карантина

Частный британский самолет вместе с пассажирами, которые направлялись в Канны, пришлось развернуть буквально на полпути до заветной цели.
Live24 10 апреля в 10:06
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