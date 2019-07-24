Коронавирус
ФАНКитайские ученые обнаружили новые симптомы коронавируса
Группа китайских ученых обнаружила новые симптомы коронавируса, проведя обследования заболевших жителей Ухани. Впервые медики заметили неврологические проявления заболевания — нарушение кровообращения в мозгу, помутнение сознания и слабость в теле.
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с чего всё началось
Учёные пришли к выводу, что у людей с коронавирусом могут наблюдаться невнятная речь, помутнение сознания, слабость мышц, нарушение мозгового кровообращения и проблемы с координацией, передаёт JAMA Neuology.News.ruвчера в 11:47
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Просыпаешься в помутнении: лихорадка и температура 38 — самые явные признаки коронавируса, заявили в ВОЗ
Курьер. Среда. Бердсквчера в 02:50
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Сенаторы из США потребовали от Эр-Рияда сократить добычу нефти
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BFM.ru 10 апреля в 06:21
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В качестве ещё одного нового элемента дизайна LG называет концепцию 3D Arc Design, где края дисплея и задней части изогнуты симметрично для «более естественного ощущения» в руке.
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Коммерсантъ вчера в 14:25
Кино
Disney перезапустит мультфильм «Робин Гуд»
Компания Disney работает над ремейком своего мультфильма Робин Гуд.
iReactor вчера в 11:27
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В больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов
В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов, выписались пять.
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Общество
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Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
RT на русском вчера в 16:47
Религия
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
РИА Новости вчера в 17:54
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Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
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Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату
РБК вчера в 08:26
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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Елена Малышева рассказала, как не заразиться коронавирусом через еду
Бояться заказанной через сервисы доставки еды не стоит, утверждает врач и телеведущая Елена Малышева.
Московский Комсомолец вчера в 20:11
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День космонавтики, как праздник, был установлен в Советском Союзе в 1962 году, а в 1968 году получил международный статус.
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Омскрегион 02:26
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"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
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В Брянской области число зараженных коронавирусом выросло до 141
Брянск, 12 апреля 2020, 09:25 — REGNUM В Брянской области число инфицированных коронавирусом за сутки возросло на 18, сообщили 12 апреля в региональном правительстве.
REGNUM 02:25
Общество
Гидрометцентр предупреждает об аномально холодной погоде в регионах
Температура ниже климатической нормы ожидает ряд российских регионов на следующей неделе, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
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Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео
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В Москве устроят масштабную дезинфекцию
В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией на территории столицы 12 апреля устроят очередную масштабную дезинфекцию.
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Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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Фергюсон продолжает сгонять вес, несмотря на отмену UFC 249
Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Тони Фергюсон продолжает тренировки, несмотря на отмену турнира UFC 249 из-за пандемии коронавируса.
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Алтайским соцработникам и полицейским пожертвовали 700 масок
Барнаул, 11 апреля 2020, 09:43 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, участники всероссийской акции #МыВместе передали социальным работникам и сотрудникам ГИБДД Барнаула 700 многоразовых хлопковых масок.
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Происшествия
В Канны не пустили самолёт с богачами из-за нарушения карантина
Частный британский самолет вместе с пассажирами, которые направлялись в Канны, пришлось развернуть буквально на полпути до заветной цели.
Live24 10 апреля в 10:06