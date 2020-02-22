Общество
REGNUMВласти Китая назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса
В Китае у местного жителя признаки коронавируса проявились спустя 27 дней после заражения, сообщает 22 февраля People's Daily со ссылкой на местные власти. Отмечается, что данный факт свидетельствует о том, что инкубационный период может продолжаться более двух недель с момента заражения.
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Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Здоровье
Онищенко оценил ситуацию с эпидемией, вызванной китайским коронавирусом
По данным комиссии по здравоохранению Китая, в настоящий момент в стране зафиксировано 74576 подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронавирусом COVID-2019.
Общество
В СНБО рассказали о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов во время брифинга рассказал, что среди протестующих в Новых Санжарах в толпе были "профессиональные подстрекатели".
Политика
Шойгу обсудил ситуацию в Идлибе с главой Минобороны Турции
Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в идлибской зоне деэскалации, сообщает ТАСС со ссылкой на российское Министерство обороны.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская назвала Ксению Собчак «желтой журналисткой»
Любовь Успенская опубликовала большой отзыв о похоже на передачу к Ксении Собчак на свой странице в Instagram.
Спорт
Клебо выиграл спринт в Тронхейме, Большунов не вышел в финал
Большунов упал на финише и не вышел в финал спринта Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых не смогли выйти в финал, в котором участвовали пять норвежцев и итальянец Федерико Пеллегрино.
Общество
Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Экономика
Доля сырья в российской экономике достигла абсолютного рекорда
На базовый 2018-й год доля добычи нефти, газа, угля, металлов и простейших минералов в ВВП достигла абсолютного рекорда за время доступной статистики — 13,8%. Это в 1,5 раза выше показателя 2014 года (9,08%) и на треть больше предыдущего максимума, показанного в 2005 году (11,15%).
Общество
Лев Лещенко раскритиковал скандальный клип солиста Rammstein
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с "Говорит Москва" возмутился новым клипом вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Биатлон
Россия финишировала восьмой в женской эстафете на ЧМ по биатлону
Политика
Трамп не захотел видеть в США зараженных коронавирусом американцев
Президент США Дональд Трамп возмутился решением советников разрешить зараженным коронавирусом американцам вернуться в страну.
Наука
Антидепрессант повредил нейроны лабораторных мини-мозгов
Общество
На Южном Урале обещают снег, туманы, гололед и +3 градуса
Днем в субботу столбики термометров покажут -2 до +3 градусов, к ночи похолодает до -6. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.
Технологии
Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию
Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Космос
Белый дом отметил двухпартийную поддержку лунной программы NASA
Напомним, NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны и фундаментальные научные исследования космоса.
Религия
Церковь отмечает Вселенскую родительскую субботу
Политика
На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР
"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Технологии
Врачи назвали 6 продуктов, которые могут спровоцировать артрит и рак
Специалисты назвали 6 продуктов, которые следует исключить из рациона, чтобы снизить риск развития артрита и рака.
Единоборства
Фьюри оказался тяжелее Уайлдера почти на 20 кг
Уайлдер показал на весах 231 фунт (104,4 кг), Фьюри — 273 фунта (123,8 кг). Разница в весе боксеров составила 19,4 кг.
Происшествия
На Украине отправили под домашний арест протестовавшего в Новых Санжарах
Октябрьский районный суд Полтавы назначил ночной домашний арест одному из участников протестов в Новых Санжарах против размещении в посёлке эвакуированных из Китая граждан.
Наука
Добавление меди в топливо позволит в пять раз увеличить скорость ракет
Авто
Объявлена дата премьеры нового Ford Bronco
Компания Ford в 2019 году впервые объявила о возможности выхода возрожденного внедорожника Ford Bronco.
Политика
Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС
Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Происшествия
В Азове произошел взрыв газа в жилом доме
Два человека погибли и один пострадал при взрыве бытового газа в многоэтажном доме в Азове Ростовской области.
Музыка
10-летнюю сибирячку назвали «зверюгой» на шоу «Голос. Дети»
Первой выступила 10-летняя Варвара Глухова, исполнившая песню «Мама, я танцую» группы «#2Маши». К девочке повернулись все судьи.
Экономика
«Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров
Глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал серьезные проблемы с поставками товаров и продуктов из Китая и значительный рост цен в магазинах.
Здоровье
В 2020 году родовый сертификат станет электронным
Пилотный проект по выдаче электронных родовых сертификатов будет запущен в 2020 году, сообщает Минтруд.