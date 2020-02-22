Общество

REGNUMREGNUMВласти Китая назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса

В Китае у местного жителя признаки коронавируса проявились спустя 27 дней после заражения, сообщает 22 февраля People's Daily со ссылкой на местные власти. Отмечается, что данный факт свидетельствует о том, что инкубационный период может продолжаться более двух недель с момента заражения.
Читать в источнике
Комментировать40

Подробнее о событии

В Китае обозначили новые сроки инкубационного периода коронавируса

Российская газета08:12

Инкубационный период коронавируса может длиться дольше двух недель

News.ru02:30

Названы новые сроки инкубационного периода коронавируса

Lenta.ru04:47

Китайские врачи выяснили, что коронавирус может скрываться в организме более 14 дней

Телеканал 360°04:35

В Китае уточнили, что инкубационный период коронавируса может длиться более 14 дней

Life.ru03:53

Названы новые сроки инкубационного периода коронавируса

Известия07:04

В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

РИА Новости02:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
Происшествия

Автомобиль сбил трех человек на остановке в Долгопрудном

ТАСС 08:09
Политика

В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
RT на русском 07:11
Здоровье

Онищенко оценил ситуацию с эпидемией, вызванной китайским коронавирусом

По данным комиссии по здравоохранению Китая, в настоящий момент в стране зафиксировано 74576 подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронавирусом COVID-2019.
ФАН 20 февраля в 13:20
Общество

В СНБО рассказали о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов во время брифинга рассказал, что среди протестующих в Новых Санжарах в толпе были "профессиональные подстрекатели".
РИА Новости 08:53
Политика

Шойгу обсудил ситуацию в Идлибе с главой Минобороны Турции

Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в идлибской зоне деэскалации, сообщает ТАСС со ссылкой на российское Министерство обороны.
РБК 08:18
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Газета.Ru вчера в 10:57
Шоу-бизнес

Любовь Успенская назвала Ксению Собчак «желтой журналисткой»

Любовь Успенская опубликовала большой отзыв о похоже на передачу к Ксении Собчак на свой странице в Instagram.
Pravda.Ru 06:34
Спорт

Клебо выиграл спринт в Тронхейме, Большунов не вышел в финал

Большунов упал на финише и не вышел в финал спринта Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых не смогли выйти в финал, в котором участвовали пять норвежцев и итальянец Федерико Пеллегрино.
Спорт-Экспресс 08:41
Общество

Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
РИА Новости 07:20
Экономика

Доля сырья в российской экономике достигла абсолютного рекорда

На базовый 2018-й год доля добычи нефти, газа, угля, металлов и простейших минералов в ВВП достигла абсолютного рекорда за время доступной статистики — 13,8%. Это в 1,5 раза выше показателя 2014 года (9,08%) и на треть больше предыдущего максимума, показанного в 2005 году (11,15%).
Expert.ru 18 февраля в 16:36
Общество

Лев Лещенко раскритиковал скандальный клип солиста Rammstein

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с "Говорит Москва" возмутился новым клипом вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна.
РИА Новости 07:56
Биатлон

Россия финишировала восьмой в женской эстафете на ЧМ по биатлону

Интерфакс-Спорт 07:03
Политика

Трамп не захотел видеть в США зараженных коронавирусом американцев

Президент США Дональд Трамп возмутился решением советников разрешить зараженным коронавирусом американцам вернуться в страну.
Lenta.ru 08:26
Наука

Антидепрессант повредил нейроны лабораторных мини-мозгов

Naked Science вчера в 09:58
Общество

На Южном Урале обещают снег, туманы, гололед и +3 градуса

Днем в субботу столбики термометров покажут -2 до +3 градусов, к ночи похолодает до -6. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.
Челябинск Сегодня 00:43
Технологии

Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию

Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Rambler News Service 20 февраля в 08:56
Политика

В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
RT на русском 03:38
Космос

Белый дом отметил двухпартийную поддержку лунной программы NASA

Напомним, NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны и фундаментальные научные исследования космоса.
Красная весна 20 февраля в 08:16
Религия

Церковь отмечает Вселенскую родительскую субботу

Православие и Мир вчера в 22:13
Политика

На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:31
Технологии

Врачи назвали 6 продуктов, которые могут спровоцировать артрит и рак

Специалисты назвали 6 продуктов, которые следует исключить из рациона, чтобы снизить риск развития артрита и рака.
Shraibikus News 03:17
Единоборства

Фьюри оказался тяжелее Уайлдера почти на 20 кг

Уайлдер показал на весах 231 фунт (104,4 кг), Фьюри — 273 фунта (123,8 кг). Разница в весе боксеров составила 19,4 кг.
Sport24.ru 00:18
Происшествия

На Украине отправили под домашний арест протестовавшего в Новых Санжарах

Октябрьский районный суд Полтавы назначил ночной домашний арест одному из участников протестов в Новых Санжарах против размещении в посёлке эвакуированных из Китая граждан.
RT на русском 08:16
Наука

Добавление меди в топливо позволит в пять раз увеличить скорость ракет

Naked Science вчера в 04:20
Авто

Объявлена дата премьеры нового Ford Bronco

Компания Ford в 2019 году впервые объявила о возможности выхода возрожденного внедорожника Ford Bronco.
Faktom 05:41
Политика

Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Газета.Ru вчера в 13:59
Происшествия

В Азове произошел взрыв газа в жилом доме

Два человека погибли и один пострадал при взрыве бытового газа в многоэтажном доме в Азове Ростовской области.
BFM.ru 04:22
Музыка

10-летнюю сибирячку назвали «зверюгой» на шоу «Голос. Дети»

Первой выступила 10-летняя Варвара Глухова, исполнившая песню «Мама, я танцую» группы «#2Маши». К девочке повернулись все судьи.
АиФ Новосибирск 03:09
Экономика

«Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров

Глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал серьезные проблемы с поставками товаров и продуктов из Китая и значительный рост цен в магазинах.
РИА Новости 08:03
Здоровье

В 2020 году родовый сертификат станет электронным

Пилотный проект по выдаче электронных родовых сертификатов будет запущен в 2020 году, сообщает Минтруд.
Российская газета 20 февраля в 03:43
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное