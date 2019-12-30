Происшествия

Газета.RuГазета.RuНазваны новые версии авиакатастрофы в Казахстане

МВД Казахстана рассматривает три версии крушения самолета Bek Air, который разбился вблизи Алма-Аты, сообщил журналистам глава ведомства Ерлан Тургумбаев. По его словам, следователи предполагают, что причиной могли стать ошибка экипажа, техническая неисправность судна и работа навигационных служб.
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