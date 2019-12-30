Происшествия
Lenta.ruНазваны новые версии авиакатастрофы в Казахстане
В МВД Казахстана назвали новые версии авиакатастрофы с самолетом авиакомпании Bek Air под Алма-Атой. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.
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Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ
Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Экономика
Правительство планирует создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Росавиация в сотрудничестве с ВТБ, Сбербанком и госкорпорацией "Ростех" изучают идею создания на Дальнем Востоке авиакомпании.
Здоровье
Татьяна Голикова рассказала о провале в здравоохранении
Татьяна Голикова, заместитель премьер-министра, дала свой комментарий касательно оптимизации существующей системы здравоохранения.
Энергетика
«Транснефть» и «КазТрансОйл» подписали соглашения о компенсациях
АО «КазТрансОйл» и ПАО «Транснефть» подписали заключительные соглашения о выплате шести казахстанским нефтяным компаниям компенсаций за некондиционную нефть.
Футбол
Семак считает, что Кокорин поможет «Зениту» во второй части сезона
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии нападающего Александра Кокорина, которого клуб сможет дозаявить на чемпионат России в зимнее трансферное окно.
Общество
Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть
Экономика
Госсовет КНР пообещал предотвратить риск массовой безработицы
Китай обнародовал план по стабилизации занятости, пообещав создать больше рабочих мест, сообщает South China Morning Post.
Политика
РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории
Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Политика
Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию
Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Происшествия
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
Происшествия
Турецкие спецслужбы задержали 70 возможных членов ИГ
Агентство Anadolu сообщило, что спецслужбы Турции провели спецоперацию, в рамках которой были задержаны не меньше 70 подозреваемых в членстве в запрещенном в России «Исламском государстве».
Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Происшествия
Стрельба произошла в церкви в Техасе
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Футбол
Кашшаи завершил карьеру арбитра
Венгерский судья Виктор Кашшаи объявил о завершении карьеры.
Общество
ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге россиян
ФСБ задержала двух граждан России, которые в новогодние праздники намеревались совершить теракты в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
Общество
В России всем гражданским самолётам могут присвоить единое название
Гражданские авиалайнеры, которые производятся в России, могут быть переименованы и преобразованы в линейку самолётов с единым названием.
Космос
Китай сегодня планирует запуск своей крупнейшей ракеты-носителя
Общество
Вице-президент Сбербанка Шаров покидает банк
Вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR Андрей Шаров покидает свой пост в конце 2019 года.
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж
Девушка вышла замуж за возлюбленного, баскетболиста Андрея Зубкова.
Общество
МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, снег, метель, гололедица", - сказали в главке.
Гаджеты
В Сети опубликовали параметры видеокарты Radeon RX 5600 XT
В сети раскрыли характеристик Radeon RX 5600 XT, которую покажут на CES.
Авто
Концепт Imagine by Kia с 21 дисплеем в салоне станет серийным
По предварительным данным, товарная версия модели появится к концу 2021 года.
Здоровье
В Самаре гомосексуалистам запретили быть донорами
Кровь сдают и прочие участники движения, отметила активистка, посчитав дискриминационным сообщение на сайте областной станции.
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что дочь не одобрила ее нового бойфренда
Российская балерина Анастасия Волочкова уверена, что встретила мужчину мечты, но ее дочь Арина не одобрила ее избранника.