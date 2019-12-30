Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНазваны новые версии авиакатастрофы в Казахстане

В МВД Казахстана назвали новые версии авиакатастрофы с самолетом авиакомпании Bek Air под Алма-Атой. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.
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