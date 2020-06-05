По данным оперативного штаба за истекшие 24 часа самое большое число новых эпизодов заражения COVID-19 зафиксировали в столице – 1956. В Московской области этот показатель составил 754 человек.

Политика Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики. 1,1K

Общество Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии. 999

Единоборства Конор Макгрегор снова объявил о завершении карьеры Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. 1

Происшествия В Петербурге произошел пожар на хлебозаводе Пожар произошел на хлебозаводе "Охтинское" в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Шоу-бизнес Матерящегося Панина выгнали с похорон Кокшенова Актера Алексея Панина выгнали с церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым. 25

Финансы Банк России поддерживает продление программы льготной ипотеки Поддерживают ее, в том числе, в ЦБ, однако окончательное решение остается в ведении правительства.

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 1,8K

Происшествия В Приморье начали проверку из-за загоравшего на Вечном огне мужчины Полиция Приморского края организовала проверку по факту появления в социальных сетях видео, на котором мужчина загорает в чаше вечного огня на мемориале в городе Артём. 19

Космос Несмотря на Маска: NASA заплатит России 90 миллионов долларов Автор Forbes Джейми Картер рассказал, что несмотря на успех SpaceX, NASA заплатит России 90 миллионов долларов, чтобы доставить американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС). 63

Происшествия Пропавший в Башкирии ребенок найден живым Шестилетний мальчик, который пропал в башкирском селе Урмантау, найден живым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии. 29

Здоровье Создатель препарата против коронавируса рассказал о его особенностях «Препарат создавался специально для лечения ревматоидного артрита, но, так как в мире есть опыт использования подобного типа препаратов для лечения пациентов с COVID-19, мы его перепозиционировали туда и начали клинические испытания», — заявил он. 10

Здоровье Названы худшие и лучшие больницы в Башкирии Рейтинг худших и лучших больниц в Башкирии по итогам первого квартала 2020 года составило издание UfaTime.ru на основе данных Минздрава РБ. 19

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем. 254

Общество Врач назвала оптимальный возраст для родов Первые роды у женщин лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева. 1

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1,2K