Коронавирус
Live24Названы области России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
По данным оперативного штаба за истекшие 24 часа самое большое число новых эпизодов заражения COVID-19 зафиксировали в столице – 1956. В Московской области этот показатель составил 754 человек.
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Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском вчера в 09:59
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
Единоборства
Конор Макгрегор снова объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
Коммерсантъ 01:51
Футбол
Вагнер Лав рассказал, когда определится с местом продолжения карьеры
Бразильский нападающий Вагнер Лав рассказал, когда станет известна информация о его новом клубе.
RT на русском 11:00
Армия и оружие
Финляндия устроила провокацию рядом с военными базами России
Согласно имеющейся информации, в общей сложности было задействовано 32 боевых самолёта F/A-18 Hornet, которые сымитировали координированный удар по территории России.
Discover24 13:09
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на хлебозаводе
Пожар произошел на хлебозаводе "Охтинское" в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
ТАСС 13:29
Политика
Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти
Истребитель МиГ-29, который прибыл на Львовский государственный авиационный завод для прохождения модернизации, был разворован по запчастям.
Военное дело 01:52
Шоу-бизнес
Матерящегося Панина выгнали с похорон Кокшенова
Актера Алексея Панина выгнали с церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым.
Lenta.ru 08:38
Финансы
Банк России поддерживает продление программы льготной ипотеки
Поддерживают ее, в том числе, в ЦБ, однако окончательное решение остается в ведении правительства.
Экономика сегодня 12:48
Космос
Пусковой стол для ракеты-носителя «Ангара» доставят на Восточный морем
РИА Новости 04 июня в 02:54
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Происшествия
В Приморье начали проверку из-за загоравшего на Вечном огне мужчины
Полиция Приморского края организовала проверку по факту появления в социальных сетях видео, на котором мужчина загорает в чаше вечного огня на мемориале в городе Артём.
RT на русском 11:15
Космос
Несмотря на Маска: NASA заплатит России 90 миллионов долларов
Автор Forbes Джейми Картер рассказал, что несмотря на успех SpaceX, NASA заплатит России 90 миллионов долларов, чтобы доставить американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Рамблер 05 июня в 07:13
Футбол
«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью со столичным "Динамо" в контрольном матче.
РИА Новости 12:03
Происшествия
Пропавший в Башкирии ребенок найден живым
Шестилетний мальчик, который пропал в башкирском селе Урмантау, найден живым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.
Вести.Ru 12:58
Здоровье
Создатель препарата против коронавируса рассказал о его особенностях
«Препарат создавался специально для лечения ревматоидного артрита, но, так как в мире есть опыт использования подобного типа препаратов для лечения пациентов с COVID-19, мы его перепозиционировали туда и начали клинические испытания», — заявил он.
RT на русском 07:58
Здоровье
Названы худшие и лучшие больницы в Башкирии
Рейтинг худших и лучших больниц в Башкирии по итогам первого квартала 2020 года составило издание UfaTime.ru на основе данных Минздрава РБ.
Business FM Уфа 08:25
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Петербурге
Два автомобиля столкнулись в воскресенье в Петроградском районе Петербурга, в результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.
ТАСС 12:48
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
Общество
Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
Известия 11:40
Религия
В нынешний День Святой Троицы прихожане молятся на улице
Прихожане находятся на улице, соблюдая масочный режим и социальную дистанцию – 1,5 метра друг от друга.
Голос правды (ст. Полтавская) 04:40
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в РФ по итогам мая
Бестселлером в сегменте SUV на рынке нашей страны в мае 2020 года стал компактный кроссовер Hyundai Creta.
Тарантас Ньюс 04 июня в 09:23
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Общество
В России продлили срок подачи документов в колледжи
Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа.
Известия 07:32
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
Общество
Врач назвала оптимальный возраст для родов
Первые роды у женщин лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева.
РИА Новости 08:13
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова примерила образ блондинки
Джиган сфотографировался рядом с супругой в парике. Рэперу понравился новый образ Самойловой.
Lisa.ru 03:30