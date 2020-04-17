Общество
ИзвестияНазваны обязательные условия для передвижения по Москве пешком
В случае если гражданин проживает у родственника или друзей, ему, по словам Щитова, необходимо иметь при себе расписку от собственника жилья. Если вышедший на улицу житель города забыл взять с собой указанные документы, то на него будет составлен протокол, который будет рассмотрен инспектором.
Читать в источнике
Оценить2,2K
с чего всё началось
Москвичи, идущие пешком в аптеку, магазин или с собакой должны иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания в любой письменной форме, сообщил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы Кирилл Щитов в пятницу.Интерфакс08:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:31, Ашберн
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
Культура
В России потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Политическая партия «Коммунисты России» обратится к телеканалу «Россия 1» с требованием прекратить показ сериала «Зулейха открывает глаза».
URA.Ru вчера в 00:18
Армия и оружие
СБУ рапортует: Задержали в Одессе вероятного соратника Козицына и Стрелкова
СБУ задержала в Одессе жителя Донецка, разыскиваемого Главным управлением СБУ по Донецкой и Луганской областям как «боевика террористической организации ДНР».
Евразия Daily 11:27
Энергетика
Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу
Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости 08:48
Общество
В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов
Археологи узнали, что перевал Лендбрен, который находится в горах Норвегии, с 300 до 1500 годов представлял собой важную дорогу для торговцев и пастухов.
ToDay News Ufa 13:32
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета вчера в 08:11
Общество
Трамп представил план открытия экономики США
План по снятию ограничительных мер с экономики США в связи с продолжающейся пандемией представил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции 16 апреля в Белом доме.
ИА Красная Весна вчера в 22:22
Общество
Власти Японии решили раздать деньги всем жителям страны из-за эпидемии
Власти Японии решили с мая начать прямые выплаты всем жителям страны в качестве меры поддержки во время кризиса.
РБК 05:53
Общество
В Севастополе на каждого ребенка выплатят по три тысячи рублей
Всем семьям с детьми, имеющим регистрацию в Севастополе выплатят дополнительные 3 тысячи рублей на каждого ребенка.
Вести.Севастополь 12:18
Армия и оружие
Российская армия получила одну из самых мощных пушек в мире
Генеральный директор «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров, которого цитирует пресс-служба, отметил, что это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, которая предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.
Известия вчера в 03:27
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Общество
Первый заболевший COVID-19 в Севастополе сохранил лишь 30% легких
Первый госпитализированный с диагнозом коронавирус в Севастополе выписан, его легкие сохранились лишь на 30%, сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости 13:18
Общество
ЕДС усиливают для выдачи пропусков липчанам
К 8 утра, как сообщал LipetskMedia, почти шесть тысяч липчан смогли получить код для пропуска практически без задержек.
LipetskMedia.ru 03:41
Политика
Лукашенко ответил на критику мер борьбы с коронавирусом в Белоруссии
По данным Worldometer на 17 апреля, в Белоруссии коронавирус диагностирован у свыше 4,7 тыс. человек, в том числе 575 — за последние сутки.
Известия 08:14
Политика
Путин заявил о непройденном пике распространения коронавируса
«Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах федерации», ― заявил российский лидер.
Известия 09:22
Происшествия
Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице
Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова.
Газета.Ru 10:47
Общество
Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно.
Екатеринбург Онлайн вчера в 10:08
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Уралова умерла в Израиле
В последнее время актриса проходила лечение от тяжелой болезни в Израиле и умерла в больнице.
Газета.Ru 11:03
Общество
Заразившихся Covid-19 в Москве может быть больше официальных данных
Согласно официальной статистике, в Москве зафиксировано более 18 тысяч случаев коронавирусной инфекции.
Эхо Москвы 14:30
Футбол
Клопп рассказал о целях на следующую неделю
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что до сих пор не научился завязывать галстук.
ProstoProSport 15:14
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста вчера в 15:04
Политика
Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников
Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах.
РБК 15:09
Общество
В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки бизнеса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
ТАСС 05:52
Экономика
ЦБ отказался раздавать деньги россиянам просто так
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отказалась от инициативы раздавать деньги россиянам просто так.
9111.ru 07:47
Политика
Трамп вступил в перепалку с губернатором Нью-Йорка из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп вступил в перепалку с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо из-за того, как штат реагирует на коронавирус.
РИА Новости 13:22
Недвижимость
Путин предложил россиянам льготную программу ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин объявил о введении в стране льготной программы по ипотечному кредитованию граждан.
Комсомольская правда вчера в 20:29
Общество
Налоговики предложили способ узнавать доходы семей россиян
В четверг, 16 апреля, комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудил создание специального единого регистра, куда будут вноситься основные сведения о гражданах России и тех, кто временно приезжает в страну.
РБК вчера в 20:39
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59