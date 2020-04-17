Общество

ИзвестияИзвестияНазваны обязательные условия для передвижения по Москве пешком

В случае если гражданин проживает у родственника или друзей, ему, по словам Щитова, необходимо иметь при себе расписку от собственника жилья. Если вышедший на улицу житель города забыл взять с собой указанные документы, то на него будет составлен протокол, который будет рассмотрен инспектором.
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с чего всё началось

В Мосгордуме пояснили, какие документы нужно брать с собой сейчас при походе в магазин

Москвичи, идущие пешком в аптеку, магазин или с собакой должны иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания в любой письменной форме, сообщил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы Кирилл Щитов в пятницу.
Интерфакс08:27

Подробнее о событии

Депутат Щитов пояснил слова о необходимых для выхода из дома документах

РИА Новости11:56

В Мосгордуме назвали необходимым на улице документ с адресом проживания

РБК11:04

В Мосгордуме пояснили, какие документы нужно брать с собой сейчас при походе в магазин

Интерфакс08:27

В Мосгордуме назвали необходимые документы для похода в магазин

News.ru09:12

Мосгордума: москвичи должны выходить в магазин с паспортом и копией договора аренды квартиры

Медиазона09:05

Москвичи, идущие пешком в магазин, должны иметь при себе письменное подтверждение о месте фактического проживания

Эхо Москвы08:30

В Мосгордуме пояснили, какие документы нужно брать с собой при походе в магазин

Москва 2410:00
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:31, Ашберн
Экономика

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
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Культура

В России потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Политическая партия «Коммунисты России» обратится к телеканалу «Россия 1» с требованием прекратить показ сериала «Зулейха открывает глаза».
URA.Ru вчера в 00:18
1K
Армия и оружие

СБУ рапортует: Задержали в Одессе вероятного соратника Козицына и Стрелкова

СБУ задержала в Одессе жителя Донецка, разыскиваемого Главным управлением СБУ по Донецкой и Луганской областям как «боевика террористической организации ДНР».
Евразия Daily 11:27
Энергетика

Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу

Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости 08:48
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Общество

В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов

Археологи узнали, что перевал Лендбрен, который находится в горах Норвегии, с 300 до 1500 годов представлял собой важную дорогу для торговцев и пастухов.
ToDay News Ufa 13:32
9
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета вчера в 08:11
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Общество

Трамп представил план открытия экономики США

План по снятию ограничительных мер с экономики США в связи с продолжающейся пандемией представил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции 16 апреля в Белом доме.
ИА Красная Весна вчера в 22:22
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Общество

Власти Японии решили раздать деньги всем жителям страны из-за эпидемии

Власти Японии решили с мая начать прямые выплаты всем жителям страны в качестве меры поддержки во время кризиса.
РБК 05:53
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Общество

В Севастополе на каждого ребенка выплатят по три тысячи рублей

Всем семьям с детьми, имеющим регистрацию в Севастополе выплатят дополнительные 3 тысячи рублей на каждого ребенка.
Вести.Севастополь 12:18
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Армия и оружие

Российская армия получила одну из самых мощных пушек в мире

Генеральный директор «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров, которого цитирует пресс-служба, отметил, что это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, которая предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.
Известия вчера в 03:27
6
Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
18
Общество

Первый заболевший COVID-19 в Севастополе сохранил лишь 30% легких

Первый госпитализированный с диагнозом коронавирус в Севастополе выписан, его легкие сохранились лишь на 30%, сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости 13:18
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Общество

ЕДС усиливают для выдачи пропусков липчанам

К 8 утра, как сообщал LipetskMedia, почти шесть тысяч липчан смогли получить код для пропуска практически без задержек.
LipetskMedia.ru 03:41
6
Политика

Лукашенко ответил на критику мер борьбы с коронавирусом в Белоруссии

По данным Worldometer на 17 апреля, в Белоруссии коронавирус диагностирован у свыше 4,7 тыс. человек, в том числе 575 — за последние сутки.
Известия 08:14
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Политика

Путин заявил о непройденном пике распространения коронавируса

«Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах федерации», ― заявил российский лидер.
Известия 09:22
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Происшествия

Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице

Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова.
Газета.Ru 10:47
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Общество

Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно.
Екатеринбург Онлайн вчера в 10:08
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Шоу-бизнес

Актриса Евгения Уралова умерла в Израиле

В последнее время актриса проходила лечение от тяжелой болезни в Израиле и умерла в больнице.
Газета.Ru 11:03
5
Общество

Заразившихся Covid-19 в Москве может быть больше официальных данных

Согласно официальной статистике, в Москве зафиксировано более 18 тысяч случаев коронавирусной инфекции.
Эхо Москвы 14:30
2
Футбол

Клопп рассказал о целях на следующую неделю

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что до сих пор не научился завязывать галстук.
ProstoProSport 15:14
Армия и оружие

75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста вчера в 15:04
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Общество

Нобелевский лауреат заявил о происхождении коронавируса из лаборатории

РБК 15:05
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Политика

Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников

Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах.
РБК 15:09
3
Общество

В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки бизнеса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
ТАСС 05:52
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Экономика

ЦБ отказался раздавать деньги россиянам просто так

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отказалась от инициативы раздавать деньги россиянам просто так.
9111.ru 07:47
1,9K
Политика

Трамп вступил в перепалку с губернатором Нью-Йорка из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп вступил в перепалку с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо из-за того, как штат реагирует на коронавирус.
РИА Новости 13:22
5
Недвижимость

Путин предложил россиянам льготную программу ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин объявил о введении в стране льготной программы по ипотечному кредитованию граждан.
Комсомольская правда вчера в 20:29
3,2K
Общество

Налоговики предложили способ узнавать доходы семей россиян

В четверг, 16 апреля, комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудил создание специального единого регистра, куда будут вноситься основные сведения о гражданах России и тех, кто временно приезжает в страну.
РБК вчера в 20:39
2,1K
Общество

В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге

Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
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Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
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