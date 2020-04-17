Москвичи, идущие пешком в аптеку, магазин или с собакой должны иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания в любой письменной форме, сообщил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы Кирилл Щитов в пятницу.

с чего всё началось

В случае если гражданин проживает у родственника или друзей, ему, по словам Щитова, необходимо иметь при себе расписку от собственника жилья. Если вышедший на улицу житель города забыл взять с собой указанные документы, то на него будет составлен протокол, который будет рассмотрен инспектором.

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

Экономика Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе. 716

Армия и оружие СБУ рапортует: Задержали в Одессе вероятного соратника Козицына и Стрелкова СБУ задержала в Одессе жителя Донецка, разыскиваемого Главным управлением СБУ по Донецкой и Луганской областям как «боевика террористической организации ДНР».

Общество В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов Археологи узнали, что перевал Лендбрен, который находится в горах Норвегии, с 300 до 1500 годов представлял собой важную дорогу для торговцев и пастухов. 9

Общество Трамп представил план открытия экономики США План по снятию ограничительных мер с экономики США в связи с продолжающейся пандемией представил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции 16 апреля в Белом доме. 93

Армия и оружие Российская армия получила одну из самых мощных пушек в мире Генеральный директор «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров, которого цитирует пресс-служба, отметил, что это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, которая предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта. 6

Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 18

Общество ЕДС усиливают для выдачи пропусков липчанам К 8 утра, как сообщал LipetskMedia, почти шесть тысяч липчан смогли получить код для пропуска практически без задержек. 6

Политика Путин заявил о непройденном пике распространения коронавируса «Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах федерации», ― заявил российский лидер. 824

Происшествия Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова. 234

Общество Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно. 473

Шоу-бизнес Актриса Евгения Уралова умерла в Израиле В последнее время актриса проходила лечение от тяжелой болезни в Израиле и умерла в больнице. 5

Футбол Клопп рассказал о целях на следующую неделю Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что до сих пор не научился завязывать галстук.

Общество В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки бизнеса Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации. 346

Общество Налоговики предложили способ узнавать доходы семей россиян В четверг, 16 апреля, комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудил создание специального единого регистра, куда будут вноситься основные сведения о гражданах России и тех, кто временно приезжает в страну. 2,1K

Общество В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти. 124