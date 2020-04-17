Общество
ИзвестияНазваны обязательные условия для передвижения по Москве пешком
В случае если гражданин проживает у родственника или друзей, ему, по словам Щитова, необходимо иметь при себе расписку от собственника жилья. Если вышедший на улицу житель города забыл взять с собой указанные документы, то на него будет составлен протокол, который будет рассмотрен инспектором.
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с чего всё началось
Москвичи, идущие пешком в аптеку, магазин или с собакой должны иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания в любой письменной форме, сообщил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы Кирилл Щитов в пятницу.Интерфакс08:27
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Политика
Трамп: США расследуют обстоятельства происхождения коронавируса
Соединенные Штаты ведут расследование обстоятельств возникновения пандемии, устанавливают происхождение нового коронавируса.
Вести.Ru 21:36
Экономика
Торговые сети стали утилизировать больше продуктов в период пандемии
В середине марта торговые сети в Москве столкнулись с повышенным спросом.
Пятый канал 14 апреля в 19:32
Общество
Депутаты попросили президента начать выплаты пособий всем россиянам
Платежеспособность россиян вскоре может оказаться под угрозой из-за ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом нового типа и перестанут покупать товары в прежнем объеме.
Московский Комсомолец 21:00
Транспорт
РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники
Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
РБК 13:34
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости 05:51
Политика
Путин: пик по коронавирусу еще не пройден
"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин.
Газета.Ru 09:28
Культура
Светлаков и Незлобин запускают телешоу «Стендап Андеграунд»
Inc-news.ru вчера в 15:19
Энергетика
Нефть WTI рухнула до $17 за баррель
Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель.
REGNUM 11:55
Происшествия
В Ингушетии пропала четырехлетняя девочка
Четырехлетняя девочка пропала в станице Нестеровской в Сунженском районе Ингушетии вечером в пятницу, 17 апреля.
Газета.Ru 20:59
Культура
Иван Кургалин вышел в финал проекта «Голос. Дети»
53 новости 16:22
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
17 апреля.Interfax-Russia.ru - Житель Кузбасса с подтвержденным заражением коронавирусом скончался в горбольнице Белово, сообщает в пятницу областной штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Интерфакс - Россия 00:34
Общество
В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом
Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки.
ТАСС 16:37
Наука
Объяснена опасность диабета для зараженных коронавирусом
Жителей России специалисты предупредили об опасности сахарного диабета при коронавирусе.
Evo-rus.com 03:58
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service 09:59
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Транспорт
В Москве потребовали увольнять таксистов за пассажиров без пропусков
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) призвала агрегаторы такси, которые работают в столице, прекратить сотрудничество с водителями, которые перевозят пассажиров без цифровых пропусков.
РБК 21:32
Здоровье
Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19
Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти.
РБК 19:03
Общество
Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса
Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета 13:17
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
Замглавы ФНС пояснил, что сейчас у государства нет нормального объективного счетного понятия семьи и домохозяйства.
Инфорос 03:15
Общество
В Чехии выставили на продажу памятник Сталину
Недавно в Праге сняли с пьедестала памятник советскому маршалу Коневу, что вызвало гневную реакцию российского МИДа.
Эхо Москвы 20:07
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек
Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч, выявлено более 2,2 миллиона случаев заражения, вылечились более 560 тысяч, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
РИА Новости 15:42
Авто
Mitsubishi Delica для путешественников поступила в продажу
В Японии дебютировала новая специальная версия Mitsubishi Delica D:5 Jasper.
Новые автомобили 06:56
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Общество
Покровскую больницу в Петербурге обеспечили средствами защиты
Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что Покровская больница, персонал которой жаловался на нехватку средств индивидуальной защиты и неготовность принимать пациентов с COVID-19, обеспечена всем необходимым.
РИА Новости 17:38
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Армия и оружие
США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35
Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 вчера в 02:33