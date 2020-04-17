Москвичи, идущие пешком в аптеку, магазин или с собакой должны иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания в любой письменной форме, сообщил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы Кирилл Щитов в пятницу.

с чего всё началось

В случае если гражданин проживает у родственника или друзей, ему, по словам Щитова, необходимо иметь при себе расписку от собственника жилья. Если вышедший на улицу житель города забыл взять с собой указанные документы, то на него будет составлен протокол, который будет рассмотрен инспектором.

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

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