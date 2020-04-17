"Если человек живет у родственников или у друзей, достаточно будет расписки от собственника квартиры", - подчеркнул депутат. Парламентарий отметил, что если человек забудет документ, подтверждающий место его проживания, то его можно будет представить позже на так называемой группе разбора.

с чего всё началось

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».

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