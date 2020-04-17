Москвичи, идущие пешком в аптеку, магазин или с собакой должны иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания в любой письменной форме, сообщил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы Кирилл Щитов в пятницу.

с чего всё началось

В случае если гражданин проживает у родственника или друзей, ему, по словам Щитова, необходимо иметь при себе расписку от собственника жилья. Если вышедший на улицу житель города забыл взять с собой указанные документы, то на него будет составлен протокол, который будет рассмотрен инспектором.

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

Общество Работающим пенсионерам по больничным выплатят более 21 млрд рублей На выплаты по больничным работающими пенсионерам из фонда социального страхования будет выделено более 21 млрд рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Здоровье В России опробовали новейший способ лечения коронавируса Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна опробовали способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере. 52

Экономика ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. 550

Политика Лоза ответил Уткину на его заявление о Крыме Артист посоветовал спокойно относиться к подобным заявлениям и добавил, что в последнее время люди, которые никакого отношения к Крыму не имеют, все чаще начали высказывать свое мнение, но не стоит обращать на это внимание. 123

Технологии Финальная версия обновленной Windows 10 уже доступна избранным Судя по названию, последнее обновление Windows 10 May 2020 будет доступно простым пользователям только в следующем месяце. 8

Общество Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин. 1,3K

Происшествия Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова. 220

Общество В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении. 2

Экономика Россияне предпочитают занимать деньги у родственников и друзей Сегодня, 17 апреля 2020 года, стало известно, что россияне чаще занимают деньги у родственников и друзей, чем в кредитных организациях. 45

Экономика Около тысячи компаний могут быть внесены в списки системообразующих Общее число компаний, внесенных в списки системообразующих, может составить около тысячи, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

Происшествия В Москве пустой автомобиль насмерть сбил мужчину На юге Москвы произвольно покатившийся автомобиль насмерть сбил 86-летнего мужчину, заявили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

Политика Помпео и Лавров провели телефонный разговор Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы стратегической стабильности. 1

Здоровье На Украине назвали главное условие отмены карантина по коронавирусу Официальные представители Министерства здравоохранения Украины выступили с заявлением, в котором назвали самое главное условие отмены карантина в стране, введенного из-за начала эпидемии коронавируса.

Футбол Самый вместительный стадион Китая начали строить в Гуанчжоу Самый масштабный футбольный стадион страны начали строить в китайской провинции Гуанчжоу, он вмещает около 100 тыс зрителей, передает агентство "Синьхуа".

Авто Lexus готовит новый флагманский кроссовер Фото: Lexus В следующем году модельный ряд премиального производителя пополнится ещё одним флагманским автомобилем. 3

Политика Госдума упростила получение российского гражданства для иностранцев Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон об упрощенном получении российского гражданства для иностранцев. 361

Общество Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно. 463