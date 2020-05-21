Учитывая, что вирус с нами надолго, мы постарались выработать такие требования, которые позволят обеспечить безопасность детей, сотрудников, которые будут находиться вместе с ними, и вместе с тем позволит детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима, с тем, чтобы отдых был полноценным.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что дети во время отдыха в летних лагерях не будут носить маски. Но выбрать летний лагерь можно будет только в пределах своего региона, передает rbc.ru.

Названы ограничения для поездок детей в летние лагеря

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