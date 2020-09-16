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Российская газета
Российская газета

Названы ограничения для участников испытаний вакцины «Спутник V»

"Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации", - цитируют документ РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Участникам испытаний российской вакцины от коронавируса дали рекомендации

Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", не рекомендуется беременеть, кроме того, всем добровольцам необходимо отказаться от алкоголя, следует из протокола клинического испытания, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости23:09
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Участникам исследования вакцины от COVID-19 не рекомендуют беременеть и выпивать

Коммерсантъ02:29
РИА Новости

Участникам испытаний российской вакцины от коронавируса дали рекомендации

РИА Новости23:09
Аргументы и Факты

Участники исследований российской вакцины будут вести дневник здоровья

Аргументы и Факты03:54
Lenta.ru

Участникам испытаний российской вакцины от COVID-19 дали рекомендации

Lenta.ru00:51
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Испытывающих вакцину «Спутник V» предостерегли от употребления алкоголя

Известия00:39
RT на русском

Названы ограничения для участников испытания вакцины «Спутник V»

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Названы ограничения для участников испытаний вакцины от COVID-19

РБК01:56

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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Футболиста Широкова поместили под подписку о невыезде

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Известия05:30
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Песков назвал ангажированным заявление главы ЕК о ситуации с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что инцидент с Алексеем Навальным является "типичным проявлением" поведения России на мировой арене.
Газета.Ru07:15
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Инфорос05:52
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Презентация четвертого сезона шоу "Ты супер!" — трансляция завершена

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Sputnik Кыргызстан07:06