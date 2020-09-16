Названы ограничения для участников испытаний вакцины «Спутник V»
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"Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации", - цитируют документ РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Участникам испытаний российской вакцины от коронавируса дали рекомендации
Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", не рекомендуется беременеть, кроме того, всем добровольцам необходимо отказаться от алкоголя, следует из протокола клинического испытания, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости23:09
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