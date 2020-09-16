Названы ограничения для участников испытания вакцины «Спутник V»
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Как отмечает РИА Новости со ссылкой на протокол клинического исследования вакцины «Гам-КОВИД-Вак» — 2020, всем участникам необходимо отказаться от употребления алкоголя, девушкам не рекомендуется беременеть, а мужчинам советуют избегать зачатия ребёнка.В источнике
С чего всё началось
Участникам испытаний вакцины «Спутник V» дали рекомендации
Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", не рекомендуется беременеть, кроме того, всем добровольцам необходимо отказаться от алкоголя, следует из протокола клинического испытания, с которым ознакомились РИА Новости.
РИА Новости23:09
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