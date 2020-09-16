Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
RT на русском
RT на русском

Названы ограничения для участников испытания вакцины «Спутник V»

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на протокол клинического исследования вакцины «Гам-КОВИД-Вак» — 2020, всем участникам необходимо отказаться от употребления алкоголя, девушкам не рекомендуется беременеть, а мужчинам советуют избегать зачатия ребёнка.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Участникам испытаний вакцины «Спутник V» дали рекомендации

Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", не рекомендуется беременеть, кроме того, всем добровольцам необходимо отказаться от алкоголя, следует из протокола клинического испытания, с которым ознакомились РИА Новости.
РИА Новости23:09
Подробнее о событии
Lenta.ru

Участникам испытаний российской вакцины от COVID-19 дали рекомендации

Lenta.ru00:51
РЕН ТВ

Испытателям вакцины «Спутник V» запретили пить алкоголь до прививки

РЕН ТВ00:32
RT на русском

Названы ограничения для участников испытания вакцины «Спутник V»

RT на русском00:37
Life.ru

Женщинам-добровольцам посоветовали не беременеть во время испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V»

Life.ru00:21
Телеканал 360°

Врачи не рекомендовали участницам испытаний вакцины «Спутник V» беременеть

Телеканал 360°01:09
Известия

Испытывающих вакцину «Спутник V» предостерегли от употребления алкоголя

Известия00:39
РИА Новости

Участникам испытаний вакцины «Спутник V» дали рекомендации

РИА Новости23:09

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
РИА Новости19:22
1,9K

Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Коммерсантъвчера в 12:29
261

В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
92

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
840

В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние дни, передает RT.
Газета.Ru00:37
10