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Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения на прививку от коронавируса затронут людей с первичными иммунодефицитами. При этом аутоимунные или онкологические заболевания не станут препятствием для прививки, заявил кадемик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.В источнике
Александр Караулов
Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием. В первую очередь мы, безусловно, ориентируемся на указания Минздрава после третьей фазы исследований вакцины.
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