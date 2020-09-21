Первый областной 26

Ограничения на прививку от коронавируса затронут людей с первичными иммунодефицитами. При этом аутоимунные или онкологические заболевания не станут препятствием для прививки, заявил кадемик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.