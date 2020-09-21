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Известия
Известия

Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения на прививку от коронавируса затронут людей с первичными иммунодефицитами. При этом аутоимунные или онкологические заболевания не станут препятствием для прививки, заявил кадемик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Академик Караулов о клеточном иммунитете и особенностях вакцинации от COVID-19

— Сеченовский университет совместно с Венским проводит исследование, согласно которому у половины людей антитела не препятствуют возможности повторного заражения.
RT на русском19 сентября в 07:53
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РБК

Академик РАН назвал противопоказание к вакцинации от COVID-19

РБК21:17
Московский Комсомолец

Стали известны ограничения на вакцинацию от коронавируса

Московский Комсомолец23:46
ТАСС

Эксперт рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса

ТАСС22:23
RT на русском

Академик рассказал о противопоказаниях для вакцинации от коронавируса

RT на русском22:14
Телеканал 360°

Россиянам рассказали, кому нельзя прививаться от COVID-19

Телеканал 360°22:50
Газета.Ru

Академик рассказал об ограничениях на вакцинацию от COVID-19

Газета.Ru19:54
РИА Новости

Названы ограничения для вакцинации от коронавируса

РИА Новости19:01

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Если Москва не примет предлагаемые Вашингтоном условия до президентских выборов, то американские власти могут выдвинуть новые условия продления Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), заявил специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Известия21:43
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Немецкий политик заявила об угрозах США из-за «Северного потока — 2»

Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен ("Альтернатива для Германии") рассказала "Комсомольской правде" об усилении давления на "Северный поток — 2" со стороны США еще до ситуации с блогером Алексеем Навальным.
РИА Новости22:16
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Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в американских банках

Международный консорциум журналистов-расследователей "Кассандра" опубликовал секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), касающиеся сомнительных банковских операций.
РИА Новости01:46
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Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газетавчера в 09:34
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Стало известно, как вдова Алексея Баталова потеряла наследство мужа

Недавно в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ, муж Натальи Дрожжиной объяснил, каким образом жена покойного Баталова Гитана потеряла часть наследованной ей квартиры.
Народные новостивчера в 12:33