Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса
Ограничения на прививку от коронавируса затронут людей с первичными иммунодефицитами. При этом аутоимунные или онкологические заболевания не станут препятствием для прививки, заявил кадемик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.В источнике
С чего всё началось
Академик Караулов о клеточном иммунитете и особенностях вакцинации от COVID-19
— Сеченовский университет совместно с Венским проводит исследование, согласно которому у половины людей антитела не препятствуют возможности повторного заражения.
RT на русском19 сентября в 07:53
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