Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса
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Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.В источнике
С чего всё началось
Академик Караулов о клеточном иммунитете и особенностях вакцинации от COVID-19
— Сеченовский университет совместно с Венским проводит исследование, согласно которому у половины людей антитела не препятствуют возможности повторного заражения.
RT на русском19 сентября в 07:53
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