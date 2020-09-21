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Lenta.ru
Lenta.ru

Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Академик Караулов о клеточном иммунитете и особенностях вакцинации от COVID-19

— Сеченовский университет совместно с Венским проводит исследование, согласно которому у половины людей антитела не препятствуют возможности повторного заражения.
RT на русском19 сентября в 07:53
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Стали известны ограничения на вакцинацию от коронавируса

Московский Комсомолец23:46
ТАСС

Эксперт рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса

ТАСС22:23
РИА Новости

Названы ограничения для вакцинации от коронавируса

РИА Новости19:01
RT на русском

Академик рассказал о противопоказаниях для вакцинации от коронавируса

RT на русском22:14
РБК

Академик РАН назвал противопоказание к вакцинации от COVID-19

РБК21:17
Газета.Ru

Академик рассказал об ограничениях на вакцинацию от COVID-19

Газета.Ru19:54
Известия

Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Известия22:20

Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду

Основатель ФБК Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите», заявил о нахождении следов «Новичка» на своем теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду.
Ведомости07:47
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Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, его цитирует ТАСС.
Lenta.ru05:55
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