Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Lenta.ru
Lenta.ru

Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Академик Караулов о клеточном иммунитете и особенностях вакцинации от COVID-19

— Сеченовский университет совместно с Венским проводит исследование, согласно которому у половины людей антитела не препятствуют возможности повторного заражения.
RT на русском19 сентября в 07:53
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Стали известны ограничения на вакцинацию от коронавируса

Московский Комсомолец23:46
ТАСС

Эксперт рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса

ТАСС22:23
Газета.Ru

Академик рассказал об ограничениях на вакцинацию от COVID-19

Газета.Ru19:54
RT на русском

Академик рассказал о противопоказаниях для вакцинации от коронавируса

RT на русском22:14
РБК

Академик РАН назвал противопоказание к вакцинации от COVID-19

РБК21:17
Известия

Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Известия22:20
РИА Новости

Названы ограничения для вакцинации от коронавируса

РИА Новости19:01
КП - Беларусь

Российский академик Караулов рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса

КП - Беларусь02:38

Двухлетний ребенок выжил, выпав с девятого этажа в Екатеринбурге

Двухлетний мальчик в Екатеринбурге выпал из окна квартиры на девятом этаже и остался жив, он находится в больнице, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости02:38
3

Смоленский губернатор меняет администрацию

Смоленск, 21 сентября 2020, 10:09 — REGNUM Ряд кадровых перестановок в составе администрации Смоленской области произвёл губернатор Алексей Островский, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе администрации области.
REGNUM03:09
11

В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
Известия18:43
127

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси Принятие в России инициативы по обязательному найму водителей в штат таксопарков или агрегаторов приведет к росту цен на поездки на 22 – 23%, подсчитали в Институте экономической политики имени Гайдара.
Коммерсантъ18:24
12

Стало известно, как вдова Алексея Баталова потеряла наследство мужа

Недавно в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ, муж Натальи Дрожжиной объяснил, каким образом жена покойного Баталова Гитана потеряла часть наследованной ей квартиры.
Народные новостивчера в 12:33
2