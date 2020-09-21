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Lenta.ru
Lenta.ru

Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Академик Караулов о клеточном иммунитете и особенностях вакцинации от COVID-19

— Сеченовский университет совместно с Венским проводит исследование, согласно которому у половины людей антитела не препятствуют возможности повторного заражения.
RT на русском19 сентября в 07:53
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Стали известны ограничения на вакцинацию от коронавируса

Московский Комсомолец23:46
ТАСС

Эксперт рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса

ТАСС22:23
Газета.Ru

Академик рассказал об ограничениях на вакцинацию от COVID-19

Газета.Ru19:54
RT на русском

Академик рассказал о противопоказаниях для вакцинации от коронавируса

RT на русском22:14
РБК

Академик РАН назвал противопоказание к вакцинации от COVID-19

РБК21:17
Известия

Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Известия22:20
РИА Новости

Названы ограничения для вакцинации от коронавируса

РИА Новости19:01

Где в Самарской области нашли 115 новых больных коронавирусом за сутки

Напомним, что за весь период с момента начала пандемии и по 19 сентября в Самарской области заболели новой инфекцией 10550 человек, из них 8210 выздоровели, 172 скончались, остальные в настоящий момент проходят лечение.
Где в Самарской области нашли 115 новых больных коронавирусом за сутки
Evo-rus.com19 сентября в 07:29
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Спецпосланник Трампа предложил РФ заключить меморандум о вооружениях

США предложили России заключить подобие меморандума по контролю над вооружениями вместо продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3).
РЕН ТВвчера в 12:34
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Препарат от COVID-19 «Арепливир» поступил в продажу в аптеки

В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, сообщил в понедельник, 21 сентября, генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.
Известия04:12
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«Досье»: Часть контрабандного кокаина из «аргентинского дела» могла предназначаться российским депутатам и сенаторам

Ранее Ковальчук утверждал, что оставил в чемоданах в российском посольстве в Буэнос-Айресе только кофе, сигареты и спиртные напитки, а в подмене их на кокаин обвинил американские спецслужбы.
Эхо Москвы05:31
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В Петербурге задержали курсанта, заподозренного в убийстве матери

Санкт-Петербург, 21 сентября 2020, 12:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали 19-летнего курсанта государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, которого подозревают в убийстве матери.
REGNUM05:05
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С-400 и Тор-М2 закроют бомбардировщикам США дорогу в Калининград

Американцы прорабатывают нападение на Калининград Военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер полагает, что для успешного прорыва системы ПВО Калининграда США необходимо больше стратегических бомбардировщиков.
Экономика сегодня05:23
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Фильм-катастрофа «Огонь» с Хабенским в главной роли выйдет в декабре

Кинокомпания «Централ Партнершип» при поддержке Фонда кино представляет первый трейлер экшн-катастрофы «Огонь» с Константином Хабенским в главной роли, сообщает пресс-служба организации.
Аргументы и Факты06:08
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