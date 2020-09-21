Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.

С чего всё началось Академик Караулов о клеточном иммунитете и особенностях вакцинации от COVID-19 — Сеченовский университет совместно с Венским проводит исследование, согласно которому у половины людей антитела не препятствуют возможности повторного заражения. RT на русском 19 сентября в 07:53