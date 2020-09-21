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Lenta.ru
Lenta.ru

Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Академик Караулов о клеточном иммунитете и особенностях вакцинации от COVID-19

— Сеченовский университет совместно с Венским проводит исследование, согласно которому у половины людей антитела не препятствуют возможности повторного заражения.
RT на русском19 сентября в 07:53
Подробнее о событии
ТАСС

Эксперт рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса

ТАСС22:23
Московский Комсомолец

Академик РАН озвучил нюансы вакцинации от коронавируса

Московский Комсомолец19:27
Российская газета

Академик РАН рассказал об ограничениях на вакцинацию от COVID-19

Российская газета21:53
РБК

Академик РАН назвал противопоказание к вакцинации от COVID-19

РБК21:17
Газета.Ru

Академик рассказал об ограничениях на вакцинацию от COVID-19

Газета.Ru19:54
RT на русском

Академик рассказал о противопоказаниях для вакцинации от коронавируса

RT на русском22:14
РИА Новости

Названы ограничения по вакцинации от коронавируса

РИА Новости19:01

Трамп заявил, что Россия и Китай завидуют США из-за их оружия

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что у Соединенных Штатов есть оружие, «подобно которому этот мир никогда не видел», а Россия, Китай и КНДР завидуют Вашингтону по данному поводу.
Московский Комсомолецвчера в 20:22
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Обновленная Skoda Superb в РФ получила мощную версию

Осенью 2019 года до РФ добралась модификация с 2,0-литровым 190-сильным турбодвигателем TSI, весной – 150-сильная версия, а теперь у дилеров РФ появились автомобили с 2,0-литровыми турбомоторами TSI, способными генерировать мощность в 220 л. с. Skoda Superb с мощными силовыми установками можно заказать как в кузове лифтбек, так и универсал Combi (на фото).
Letnews.ruвчера в 02:24

В Минобороны предупредили о подготовке провокации боевиками в Сирии

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) планируют провокацию в южной части Идлибской зоны деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (входит в Минобороны) контр-адмирал Александр Гринкевич.
Коммерсантъ17:55
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Россия впервые за 7 лет потратит на экономику больше, чем на оборону

В 2021 году расходы федерального бюджета РФ по разделу «Национальная оборона» впервые с 2014 года опустятся ниже расходов на «Национальную оборону», следует из пояснительной записки к проекту бюджета на следующие три года.
Мойка7819 сентября в 10:39
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Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

"После погашения ипотечного кредита материнским капиталом могут возникнуть проблемы с рефинансированием данного кредита в другом банке, поскольку далеко не все банки соглашаются рефинансировать подобные кредиты", - говорит эксперт.
РИА Новости20:36
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Молодая жена Петросяна показала фото с прогулки с сыном

Недавно стало известно о том, что у комика Евгения Петросяна и его возлюбленной, Татьяны Брухуновой, есть новорожденный сын: Брухунова, которая перестала утаивать эту информацию от общественности, с удовольствием публикует «мамские» фото.
Невские Новости18:45
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В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Сериал Ридли Скотта «Воспитанные волками» продлили на второй сезон

Все числа по просмотрам руководство стриминга не озвучивает, но отмечает, что после премьеры первых трех эпизодов шоу, два из которых были срежиссированы Ридли Скоттом, на второй неделе показа аудитория сериала выросла почти в два раза.
Российская газета18 сентября в 03:45
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Киркоров резко ответил Баскову на «оправдания» за клип о Белоруссии

Певец Филипп Киркоров резко прокомментировал публикацию коллеги Николая Баскова, в которой он опровергает, что писал пост про участие в записи песни и клипа с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Газета.Ru19 сентября в 14:56
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