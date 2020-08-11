Названы опасные для безналичного расчета места
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Чтобы избежать денежных потерь, эксперт советует завести отдельную карту для расчета в интернете и пополнять ее небольшими суммами, а также не сообщать никому своих персональных данных. Это правило действует даже в том случае, когда звонят из банка или магазина.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой
Единственной опасностью до сих пор остается интернет, где данные банковских карт часто подвергаются фишингу, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
ПРАЙМ20:04
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Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковскими картами и дал совет о персональных данных
Комсомольская правда21:28