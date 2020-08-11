Названы опасные для безналичного расчета места

Чтобы избежать денежных потерь, эксперт советует завести отдельную карту для расчета в интернете и пополнять ее небольшими суммами, а также не сообщать никому своих персональных данных. Это правило действует даже в том случае, когда звонят из банка или магазина.