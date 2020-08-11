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Российская газета
Российская газета

Названы опасные для безналичного расчета места

Чтобы избежать денежных потерь, эксперт советует завести отдельную карту для расчета в интернете и пополнять ее небольшими суммами, а также не сообщать никому своих персональных данных. Это правило действует даже в том случае, когда звонят из банка или магазина.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой

Единственной опасностью до сих пор остается интернет, где данные банковских карт часто подвергаются фишингу, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
ПРАЙМ20:04
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РБК

Эксперт назвал опасные места для оплаты банковской картой

РБК00:40
Lenta.ru

Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Lenta.ru20:28
URA.Ru

Названы места, где лучше не платить картой

URA.Ru22:24
Московский Комсомолец

Названы небезопасные места для оплаты банковской картой

Московский Комсомолец21:41
Комсомольская правда

Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковскими картами и дал совет о персональных данных

Комсомольская правда21:28
RT на русском

Специалист рассказал об опасных местах для оплаты банковской картой

RT на русском00:19
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой

ПРАЙМ20:04

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

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Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги в матче «Спартак»–«Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Известиявчера в 15:45

153 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

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Министерство здравоохранения МОвчера в 04:25
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