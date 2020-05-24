Согласно распоряжению Департамента здравоохранения Москвы, жители российской столицы с легкой формой COVID-19 могут лечиться в домашних условиях. Но далеко не всегда заболевшие следуют рекомендациям врачей и используют неэффективные, а порой опасные для здоровья, препараты.

с чего всё началось

Препараты из группы нестероидных противовоспалительных препаратов («Ибупрофен», «Аспирин», «Вольтарен», «Диклофенак» и «Напроксен») могут сделать организм еще более восприимчивым к коронавирусной инфекции, отметила врач, ссылаясь на опыт французских и итальянских медиков.

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