Коронавирус
ИзвестияНазваны опасные для больных коронавирусом препараты
Препараты из группы нестероидных противовоспалительных препаратов («Ибупрофен», «Аспирин», «Вольтарен», «Диклофенак» и «Напроксен») могут сделать организм еще более восприимчивым к коронавирусной инфекции, отметила врач, ссылаясь на опыт французских и итальянских медиков.
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с чего всё началось
Согласно распоряжению Департамента здравоохранения Москвы, жители российской столицы с легкой формой COVID-19 могут лечиться в домашних условиях. Но далеко не всегда заболевшие следуют рекомендациям врачей и используют неэффективные, а порой опасные для здоровья, препараты.Вечерняя Москва03:41
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В Приморском крае загорелась кровля больницы
В Партизанской городской больнице загорелась кровля приёмного покоя. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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БАТЭ одолел брестское «Динамо» в финале Кубка Беларуси
Футболисты БАТЭ переиграли «Динамо» из Бреста в финальном матче Кубка Беларуси.
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Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений
Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
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В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»
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Общественница из Казани, председатель Центрального совета Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец выступила против принятия закона об обязательной вакцинации детей.
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Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
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Фильм «Last Dance» о «Чикаго Буллс» и Майкле Джордане побил рекорд по популярности Документальный сериал «Last Dance» о легендарном баскетболисте Майкле Джордане и последнем триумфальном сезоне его клуба «Чикаго Буллс» стал главным спортивным кинопроектом периода пандемии с точки зрения востребованности.
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Опрошенные РИА Новости эксперты дали советы россиянам по выходу из режима самоизоляции и возвращению к рабочим будням Они порекомендовали гражданам начинать подготовку к рабочим дням как минимум за неделю, а идеале — почти за месяц.
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Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
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РИА Новости 09:22
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Савченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины
Киев, 24 мая 2020, 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов.
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Дождь: «Все старики в селе умерли». Почему Дагестан был не готов к эпидемии
Дагестан показывает сегодня, что такое настоящая эпидемия и как она развивается там, где нет денег, нет работы, нет ресурсов и нет доверия.
Новое дело 12:50
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За сутки коронавирусом в мире заразились более 101 тысячи человек
За сутки число заражённых новой коронавирусной инфекцией увеличилось более чем на 101 тысячу человек.
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В Сирии идёт охота на ставленников США, пехота Коалиции под большой угрозой
Ко всему прочему перед курдами назревает угроза предательства со стороны их покровителей — американцев.
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«Каролина» и «Тампа-Бэй» проголосовали против плей-офф с 24 клубами
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Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
Более 3,6 тысячи детей пропали в России в первом квартале 2020 года, 98,6% из них уже нашли, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
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