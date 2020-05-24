Коронавирус
Газета.RuНазваны опасные для больных коронавирусом препараты
Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета "Вечерняя Москва".
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с чего всё началось
По словам врача-вирусолога Надежды Жолобак, главной ошибкой многих заболевших является лечение теми средствами, которые они привыкли применять при других простудных заболеваниях.Вечерняя Москвавчера в 03:41
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«Никаких аспиринов»: вирусолог назвала опасные для больных COVID препараты
Вечерняя Москвавчера в 03:41
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