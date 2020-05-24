Согласно распоряжению Департамента здравоохранения Москвы, жители российской столицы с легкой формой COVID-19 могут лечиться в домашних условиях. Но далеко не всегда заболевшие следуют рекомендациям врачей и используют неэффективные, а порой опасные для здоровья, препараты.

с чего всё началось

Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета "Вечерняя Москва".

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