Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНазваны опасные для больных коронавирусом препараты

Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета "Вечерняя Москва".
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с чего всё началось

«Никаких аспиринов»: вирусолог назвала опасные для больных COVID препараты

Согласно распоряжению Департамента здравоохранения Москвы, жители российской столицы с легкой формой COVID-19 могут лечиться в домашних условиях. Но далеко не всегда заболевшие следуют рекомендациям врачей и используют неэффективные, а порой опасные для здоровья, препараты.
Вечерняя Москва03:41

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Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства

РБК18:46

«Никаких аспиринов»: вирусолог назвала опасные для больных COVID препараты

Вечерняя Москва03:41

Перечислены опасные для зараженных коронавирусом препараты

Lenta.ru16:58

Вирусолог назвала опасные для больных COVID-19 препараты

РЕН ТВ16:44

Аспирин оказался смертельно опасным для заражённых коронавирусом

News.ru16:39

Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства

РИА Новости16:19

Названы опасные для больных коронавирусом препараты

Известия18:10
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Футбол

Игрок «Краснодара» сообщил о штрафе после драки с Дзюбой

РБК 09:13
Футбол

Артур согласился на переход в «Ювентус» из «Барселоны»

ProstoProSport 22 мая в 08:50
Общество

В Госдуме оценили идею снижения пенсионного возраста

В Госдуме оценили предложение снизить пенсионный возраст в России.
Пятый канал вчера в 23:03
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Происшествия

В Приморье в городе Партизанске загорелась кровля больницы

Площадь пожара в городской больнице №1 в Партизанске Приморского края увеличилась до 300 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 18:25
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Происшествия

Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве

Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
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Общество

Берлин предложил Москве помощь в лечении пациентов с коронавирусом

Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер направил властям Москвы предложение о размещении пациентов с коронавирусом в больницах немецкой столица, сообщает Der Tagesspiegel.
Коммерсантъ 19:17
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Политика

Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
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Шоу-бизнес

Поклонники обсуждают новый имидж внучки Михаила Боярского

Одни восторгаются новым смелым имиджем внучки Михаила Боярского: «Красивая очень девушка», «Тебе идёт сочетание розового и чёрного», «Какой образ», «Глаз не отвести, какая красотка!», «Будущая звезда муз эстрады».
Летидор 11:00
Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 15:47
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Армия и оружие

В ДНР заявили о подавлении позиций ВСУ в ответ на обстрел Донецка

Деловое.ТВ 09:19
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Общество

Детские сады не откроют в Забайкалье с 1 июня

Детские сады в Забайкальском крае решили не открывать с 1 июня региональные власти, заявил вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Гурулёв 24 мая в эфире ГТРК «Чита».
ИА Красная Весна 08:27
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Общество

Власти Японии планируют с 25 мая отменить режим ЧС

Власти Японии планируют с 25 мая отменить режим ЧС во всех районах страны.
Клопс 08:51
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Космос

Найдена одна из древнейших галактик во Вселенной

Отдаленные галактики очень трудно увидеть с Земли, но квазары являются одними из самых ярких объектов во Вселенной.
Популярная механика 21 мая в 19:10
Музыка

Сергей Лазарев разочаровался в карьере

Сегодня музыкант Сергей Лазарев удивил всех. Популярный певец внезапно разоткровенничался в эфире одного телевизионного шоу.
Bimru.ru вчера в 03:46
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Футбол

«Спартак» показал первую тренировку после перерыва

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео первой тренировки футболистов после паузы.
Газета.Ru 13:40
Энергетика

Глазьев: единый рынок нефти и газа ЕАЭС будет создан в срок

Единые рынки нефти и газа в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут созданы в срок, заявил 24 мая министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев, передает телеканал «Беларусь-1».
ИА Красная Весна 16:02
Общество

Михалков заявил о кампании против «БесогонТВ»

Медийным личностям предлагали за крупную сумму принять участие в кампании против нового выпуска авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ».
URA.Ru 18:06
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов

News.ru вчера в 09:02
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Футбол

Экс-игрок ЦСКА Джанер: Франк де Бур уничтожил мою карьеру

Бывший защитник ЦСКА и «Интера» Джанер Эркин подверг критике экс-наставника миланского клуба Франка де Бура.
Чемпионат 17:01
Общество

Всероссийский последний звонок проведут онлайн

Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru вчера в 05:56
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Политика

WP: США обсуждают проведение ядерных испытаний

Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания, это стало известно ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 06:24
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Общество

Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
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Общество

Названы сроки полной отмены ограничений в Петербурге

Петербург при самом оптимистичном прогнозе может рассчитывать на полную отмену установленных из-за коронавируса ограничений в июле-августе.
DP.RU 08:58
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Авто

Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов

Дни24 05:20
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Футбол

«Майнц» обратился к Клоппу после разгрома от «Лейпцига»

RT на русском 18:00
Наука

Люди SARS: рост числа зараженных зависит от суперраспространителей

Аргентинские ученые выдвинули гипотезу, что неравномерность заражения в разных странах зависит не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам.
Известия 17:01
Экономика

России предсказали череду карантинов до конца этого года

В документе под названием "Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис" рассматривается несколько сценариев, и наиболее вероятный – "тяни-толкай", когда вплоть до 2021 года будут возникать новые вспышки заболевания коронавирусом, что в свою очередь приведет к периодической блокировке предприятий из-за карантина и падению ВВП на 7-10%.
Газета.Ru 22 мая в 03:26
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Экономика

Правительство Сахалинской области решило приватизировать совхозы

Совхозы "Южно-Сахалинский" и "Корсаковский" включены в план приватизации Сахалинской области на 2020-2022 годы.
Сахалин.Инфо 19:52
Футбол

Зидан нарушил правила самоизоляции, покинув Мадрид

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан нарушил правила самоизоляции.
Матч ТВ 11:37
Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова.
Коммерсантъ 15:49
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