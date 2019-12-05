Страны Латинской Америки могут подарить туристам море впечатлений, но отдыхающим следует заранее позаботиться, чтобы эти впечатления были только положительными. Главное достоинство стран Латинской Америки – это теплая погода, которой так не хватает россиянам зимой.

с чего всё началось

Желающим посетить страны Латинской Америки Шпиз посоветовала «вести себя скромнее», чтобы не спровоцировать местное население. Ранее сообщалось, что в следующем году наиболее опасными направлениями для путешествий станут страны Африки, Латинской Америки и государства Персидского залива.

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