Путешествия
Lenta.ruНазваны опасные для путешествий страны
Желающим посетить страны Латинской Америки Шпиз посоветовала «вести себя скромнее», чтобы не спровоцировать местное население. Ранее сообщалось, что в следующем году наиболее опасными направлениями для путешествий станут страны Африки, Латинской Америки и государства Персидского залива.
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с чего всё началось
Страны Латинской Америки могут подарить туристам море впечатлений, но отдыхающим следует заранее позаботиться, чтобы эти впечатления были только положительными. Главное достоинство стран Латинской Америки – это теплая погода, которой так не хватает россиянам зимой.Радио Sputnikвчера в 18:00
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Не выходи из номера: россиянам рассказали, в каких странах опасно покидать отели
ТК Звездавчера в 20:18
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Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
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