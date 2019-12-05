Путешествия

Lenta.ruLenta.ruНазваны опасные для путешествий страны

Желающим посетить страны Латинской Америки Шпиз посоветовала «вести себя скромнее», чтобы не спровоцировать местное население. Ранее сообщалось, что в следующем году наиболее опасными направлениями для путешествий станут страны Африки, Латинской Америки и государства Персидского залива.
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с чего всё началось

Эксперт рассказала, в каких странах россиянам лучше не покидать отели

Страны Латинской Америки могут подарить туристам море впечатлений, но отдыхающим следует заранее позаботиться, чтобы эти впечатления были только положительными. Главное достоинство стран Латинской Америки – это теплая погода, которой так не хватает россиянам зимой.
Радио Sputnikвчера в 18:00

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Эксперт рассказала, в каких странах россиянам лучше не покидать отели

Радио Sputnikвчера в 18:00

Названы опасные для российских туристов страны

News.ruвчера в 19:51

Названы опасные для путешествий страны

Lenta.ruвчера в 22:59

Эксперт назвала грозящие туристам опасностями страны

Известиявчера в 22:53

Не выходи из номера: россиянам рассказали, в каких странах опасно покидать отели

ТК Звездавчера в 20:18

«Крайняя бедность и провокационный криминал»: Стали известны страны, где туристам опасно покидать отели

Царьградвчера в 20:28

Названы самые опасные страны для отдыха россиян

URA.Ruвчера в 23:09
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Шоу-бизнес

Константин Богомолов показал округлившийся живот Ксении Собчак

Bimru.ru вчера в 04:06
Политика

В Пекине открылось заседание российско-китайского комитета дружбы

Двенадцатое пленарное заседание российско-китайского комитета дружбы, мира и развития открылось в Пекине. Об этом сообщает РИА «Новости».
Парламентская газета 00:29
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Транспорт

Для получения прав водителям-иностранцам придется пройти переобучение

В ГИБДД хотят вернуться к схеме, которая действовала до 2014 года, когда владельцы иностранных прав могли управлять транспортом на территории России только в течение полугода.
Вести.Ru вчера в 22:51
Шоу-бизнес

Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление актера Дмитрия Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.
Lenta.ru 00:36
Происшествия

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАСС вчера в 23:27
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Здоровье

В Твери открыли диагностический онкоцентр «Белая роза»

Диагностический центр "Белая роза", специализирующийся на раннем выявлении онкологических заболеваний женской репродуктивной системы, открыли в среду в Твери.
ТАСС вчера в 10:44
Общество

Торговый центр во Владивостоке вошёл в список уродливых зданий России

REGNUM вчера в 18:53
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева тайно вышла замуж

Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Слово и Дело вчера в 07:50
Политика

США продолжат уговаривать Турцию отказаться от С-400

Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать давление на Турцию, чтобы Анкара отказалась от использования российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Джон Руд на брифинге.
REGNUM вчера в 20:33
Политика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском вчера в 08:57
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Общество

Сотрудник ФСО угрожал начальнику убийством из-за отпуска

Сотрудник приволжского управления спецсвязи и информации (УССИ) Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал своему начальнику.
URA.Ru вчера в 21:34
Происшествия

В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме

Девять выходцев из СНГ арестованы по решению Мещанского райсуда Москвы. Они подозреваются в причастности к терроризму.
Вести.Ru 00:33
Здоровье

Главврач в Ноябрьске попросил родителей привить 700 детей от кори

Главный врач городской больницы Ноябрьска в ЯНАО Олег Шалаев обратился к родителям 700 детей, не привитых от кори, попросив обеспечить их вакцинацию на фоне вспышек заболевания кори в других городах региона.
РИА Новости 00:36
Политика

СБУ заявила о задержании члена «Единой России»

На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, заявили в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 16:34
Происшествия

Сбежавшего голым из реанимации в Приморье пациента вернули в больницу

Ранее СМИ писали, что голый мужчина сбежал из реанимации больницы в Приморье в ночь на среду.
РИА Новости вчера в 23:27
Политика

В Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО

Украина вступит в НАТО после того, как в стране будет открыт рынок земли, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru вчера в 23:20
Политика

Высылаемых из Германии дипломатов назвали агентами российской разведки

Двое сотрудников российского посольства в Берлине, которых решили выслать в РФ, являются агентами внешней разведки Минобороны России.
Росбалт вчера в 13:35
Транспорт

В России появится сеть скоростных автодорог к 2035 году – «Автодор»

Государственной компанией «Автодор» разработана концепция строительства сети скоростных автомобильных дорог к 2035 году.
Экономика сегодня 03 декабря в 11:32
Общество

Производители стиральных порошков отвергли обвинения ФАС

Ранее ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
РИА Новости вчера в 21:08
Гаджеты

Вместе со смартфоном Redmi K30 Xiaomi выпустит «убийцу MacBook»

Поклонники бренда смогут оценить не только новый смартфон Redmi K30, но и увидеть потенциального «убийцу MacBook» - ноутбук RedmiBook.
Актуальные Новости вчера в 04:21
Транспорт

В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на площадках спецтехники

На некоторых участках центра Москвы ввели новый штраф за нелегальную парковку на площадке спецтехники и на газоне.
РБК вчера в 23:34
Музыка

«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни года

Коммерсантъ 00:00
Происшествия

В Приморье арестованы полицейские, подозреваемые в убийстве

В приморском сегменте социальных сетей активно обсуждается арест двух оперативников и начальника уголовного розыска Кавалеровской полиции, подозреваемых в убийстве человека, сокрытии преступления и истязательствах над свидетелем этого преступления.
REGNUM 03 декабря в 21:28
Армия и оружие

Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
КП - Донецк вчера в 09:38
Политика

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru вчера в 09:37
Происшествия

Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет

РИА Новости вчера в 22:45
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