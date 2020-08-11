Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой
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Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой
Единственной опасностью до сих пор остается интернет, где данные банковских карт часто подвергаются фишингу, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
ПРАЙМ20:04
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Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковскими картами и дал совет о персональных данных
Комсомольская правда21:28