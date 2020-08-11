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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой

Единственной опасностью до сих пор остается интернет, где данные банковских карт часто подвергаются фишингу, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
ПРАЙМ20:04
Подробнее о событии
РБК

Эксперт назвал опасные места для оплаты банковской картой

РБК00:40
RT на русском

Специалист рассказал об опасных местах для оплаты банковской картой

RT на русском00:19
URA.Ru

Названы места, где лучше не платить картой

URA.Ru22:24
Московский Комсомолец

Названы небезопасные места для оплаты банковской картой

Московский Комсомолец21:41
Комсомольская правда

Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковскими картами и дал совет о персональных данных

Комсомольская правда21:28
Lenta.ru

Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Lenta.ru20:28
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой

ПРАЙМ20:04

ГТЛК закупит 29 инновационных трамваев «Львенок» для Ульяновска

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) до конца 2020 года закупит у компании "ПК Транспортные системы" 29 инновационных трамвайных вагонов модели 71-911ЕМ "Львенок" для Ульяновска, следует из данных портала госзакупок.
ПРАЙМвчера в 15:26
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

В ведомстве уточнили, что для профилактики распространения коронавируса, «работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников», даже если изначально это не предусматривалось трудовым договором, передает «РИА Новости».
Известия23:36
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В российской многоэтажке потолок обрушился на ребенка

Здание не ремонтировалось на протяжении 20 лет, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные российской общественной организации «Гражданский патруль» ЧП произошло в многоэтажке на улице Тургенева — это здание бывшего общежития.
Lenta.ru02:40
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«Рейнджерс» победил на драфт-лотерее НХЛ

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь клубов, потерпевших поражение в квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс».
RT на русском02:06

В Киеве подожгли «Теслу» экс-главы офиса Зеленского — экс-депутат рады

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук утверждает, что автомобиль подожгли: "Ночью в столице пытались сжечь автомобиль Tesla бывшего главы офиса президента Андрея Богдана", — написал он в своём telegram-канале.
REGNUM03:05