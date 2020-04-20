Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны организаторы акций против самоизоляции в США

Газета Washington Post назвала организаторов акций против самоизоляции в США. По информации издания, за протестами стоит ультраправая группировка из Миннесоты, главой которой является борец за свободное ношение оружия Бен Дорр.
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Названы организаторы митингов против самоизоляции в США

Московский Комсомолец03:17

WP перечислила организаторов митингов против самоизоляции в США

Газета.Ru02:51

WP: акции протеста в США организовали сторонники ношения оружия

News.ruвчера в 23:47

Названы организаторы акций против самоизоляции в США

Lenta.ru01:13

СМИ назвали организаторов акций против карантина в США

Известия01:00

WP назвала организаторов митингов против самоизоляции в США

ТАСС01:16

WP назвала организаторов акций против самоизоляции в США

РБКвчера в 22:55
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:41, Ашберн
Общество

Во Владимирской области выросло число зараженных коронавирусом

Увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией жителей региона на 34 человека за сутки зафиксировано в сообщении управления Роспотребнадзора по Владимирской области, 20 апреля сообщает пресс-служба управления на сайте ведомства.
ИА Красная Весна 03:16
312
Общество

Аномальные холода ожидаются в европейской части России

Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр.
REGNUM вчера в 23:00
37
Происшествия

Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома

РИА Новости вчера в 16:56
465
Общество

В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 78 регионах.
RT на русском вчера в 04:19
39
Спорт

Уфа получила 450 млн рублей на строительство футбольного манежа

Business FM Уфа 02:01
2
Общество

Общежитие Первого медицинского университета закрыли на карантин

Общежитие № 3 Первого меда закрыли на карантин в связи с обнаружением у нескольких студентов коронавируса.
Карповка 03:17
10
Кино

Режиссер «Стражей Галактики» рассказал о дальнейшей судьбе Таноса

Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн поделился подробностями о третьей части фильма, а также рассказал о дальнейшей судьбе Таноса.
NewInform 02:58
2
Здоровье

В Удмуртии зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом

45 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии за 19 апреля, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
АиФ Удмуртия 03:15
48
Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем F-16

Судя по кадрам из кабины МиГ-31, пилот истребителя два раза помахал рукой и показал большой палец в знак одобрения.
Дни24 вчера в 09:42
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Политика

Соловьев удивился пасхальному обращению Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев с удивлением прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского в его пасхальном обращении к нации.
РИА Новости вчера в 23:54
10
Финансы

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
785
Общество

СК пообещал наказывать за пранки над учителями

Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы.
РБК 04:13
48
Футбол

Блаттер включил Льва Яшина в сборную Европы всех времён

В состав команды Блаттер включил советского вратаря Льва Яшина, который является единственным голкипером в истории футбола, который получал «Золотой мяч».
REGNUM 04:16
Армия и оружие

Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»

Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru 18 апреля в 18:49
696
Общество

Россиянам начали готовить крупные доплаты. Мишустин принял решение

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает максимальные выплаты для граждан, потерявших работу после 1 марта 2020 г.
Konkurent.ru вчера в 19:19
7
Происшествия

В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

Российская газета 00:26
295
Происшествия

В Югре зафиксировали первую смерть пациентки с коронавирусом

Первая пациентка с коронавирусом умерла в Югре, сообщает в Telegram региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РБК 03:14
3
Транспорт

В Москве задействуют дорожные камеры для контроля пропускного режима

Московские власти решили задействовать камеры фиксации нарушений ПДД для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле.
RT на русском 18 апреля в 03:23
29
Общество

В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам

"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
1,5K
Здоровье

На Среднем Урале коронавирус подтвердили ещё у восьмерых жителей

Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус еще у восьми жителей Свердловской области.
REGNUM 04:01
35
Здоровье

Новосибирский врач: к коронавирусу нельзя относиться как к чему-то простому

Новосибирск, 20 апреля 2020, 07:20 — REGNUM Нельзя относиться к коронавирусной инфекции как к чему-то простому и лёгкому, считает заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новосибирской инфекционной больницы №1 Александр Добровольский.
REGNUM 00:20
Происшествия

На Кубани коронавирус подтвердился у 34 человек

У 34 человек подтвердили заражение коронавирусом за последние сутки в Краснодарском крае, данные опубликовал 20 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:06
6
Общество

В Самарской области выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом

Самара, 20 апреля 2020, 11:14 — REGNUM 16 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Самарской области.
REGNUM 04:14
81
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» пошло обратно

Lenta.ru 02:04
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Авто

Путин поздравил «АвтоВАЗ» с 50-летием выпуска первого авто

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов «АвтоВАЗа» с 50-летним юбилеем со дня выпуска первого автомобиля — ВАЗ-2101.
Автоновости дня вчера в 05:21
79
Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса

Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
658
Общество

На Дону зафиксировано 60 новых случаев заболевания коронавирусом

В Ростовской области зарегистрирован резкий рост заболеваемости COVID-19 - зафиксировано 60 новых случаев заболевания коронавирусом.
Российская газета 04:11
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Авто

Mazda запатентовала гибрид с роторным двигателем

Компания Mazda запатентовала в Японии гибридную силовую установку с роторным двигателем в основе.
Автоновости дня 17 апреля в 07:20
3
Финансы

Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов

На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:11
Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
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Штат США, находящийся на севере центральной части страны. Столицей штата является город Мадисон, крупнейшим городом - Милуоки. Штат граничит с Миннесотой на западе, Айовой на юго-западе, Иллинойсом на юге, озером Мичиган на востоке, штатом Мичиган на северо-востоке и озером Верхним на севере. Висконсин занимает 23-е место среди штатов по площади и 20-е место по количеству населения. Территория штата поделена на 72 округа.
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