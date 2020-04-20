Газета Washington Post назвала организаторов акций против самоизоляции в США. По информации издания, за протестами стоит ультраправая группировка из Миннесоты, главой которой является борец за свободное ношение оружия Бен Дорр.

Названы организаторы акций против самоизоляции в США

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