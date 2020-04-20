Коронавирус
Lenta.ruНазваны организаторы акций против самоизоляции в США
Газета Washington Post назвала организаторов акций против самоизоляции в США. По информации издания, за протестами стоит ультраправая группировка из Миннесоты, главой которой является борец за свободное ношение оружия Бен Дорр.
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Общество
Во Владимирской области выросло число зараженных коронавирусом
Увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией жителей региона на 34 человека за сутки зафиксировано в сообщении управления Роспотребнадзора по Владимирской области, 20 апреля сообщает пресс-служба управления на сайте ведомства.
ИА Красная Весна 03:16
Общество
Аномальные холода ожидаются в европейской части России
Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр.
REGNUM вчера в 23:00
Происшествия
Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома
РИА Новости вчера в 16:56
Общество
В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 78 регионах.
RT на русском вчера в 04:19
Спорт
Уфа получила 450 млн рублей на строительство футбольного манежа
Business FM Уфа 02:01
Общество
Общежитие Первого медицинского университета закрыли на карантин
Общежитие № 3 Первого меда закрыли на карантин в связи с обнаружением у нескольких студентов коронавируса.
Карповка 03:17
Кино
Режиссер «Стражей Галактики» рассказал о дальнейшей судьбе Таноса
Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн поделился подробностями о третьей части фильма, а также рассказал о дальнейшей судьбе Таноса.
NewInform 02:58
Здоровье
В Удмуртии зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом
45 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии за 19 апреля, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
АиФ Удмуртия 03:15
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем F-16
Судя по кадрам из кабины МиГ-31, пилот истребителя два раза помахал рукой и показал большой палец в знак одобрения.
Дни24 вчера в 09:42
Политика
Соловьев удивился пасхальному обращению Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев с удивлением прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского в его пасхальном обращении к нации.
РИА Новости вчера в 23:54
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
Общество
СК пообещал наказывать за пранки над учителями
Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы.
РБК 04:13
Футбол
Блаттер включил Льва Яшина в сборную Европы всех времён
В состав команды Блаттер включил советского вратаря Льва Яшина, который является единственным голкипером в истории футбола, который получал «Золотой мяч».
REGNUM 04:16
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru 18 апреля в 18:49
Общество
Россиянам начали готовить крупные доплаты. Мишустин принял решение
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает максимальные выплаты для граждан, потерявших работу после 1 марта 2020 г.
Konkurent.ru вчера в 19:19
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Российская газета 00:26
Происшествия
В Югре зафиксировали первую смерть пациентки с коронавирусом
Первая пациентка с коронавирусом умерла в Югре, сообщает в Telegram региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РБК 03:14
Транспорт
В Москве задействуют дорожные камеры для контроля пропускного режима
Московские власти решили задействовать камеры фиксации нарушений ПДД для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле.
RT на русском 18 апреля в 03:23
Общество
В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам
"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
Здоровье
На Среднем Урале коронавирус подтвердили ещё у восьмерых жителей
Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус еще у восьми жителей Свердловской области.
REGNUM 04:01
Здоровье
Новосибирский врач: к коронавирусу нельзя относиться как к чему-то простому
Новосибирск, 20 апреля 2020, 07:20 — REGNUM Нельзя относиться к коронавирусной инфекции как к чему-то простому и лёгкому, считает заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новосибирской инфекционной больницы №1 Александр Добровольский.
REGNUM 00:20
Происшествия
На Кубани коронавирус подтвердился у 34 человек
У 34 человек подтвердили заражение коронавирусом за последние сутки в Краснодарском крае, данные опубликовал 20 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:06
Общество
В Самарской области выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом
Самара, 20 апреля 2020, 11:14 — REGNUM 16 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Самарской области.
REGNUM 04:14
Авто
Путин поздравил «АвтоВАЗ» с 50-летием выпуска первого авто
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов «АвтоВАЗа» с 50-летним юбилеем со дня выпуска первого автомобиля — ВАЗ-2101.
Автоновости дня вчера в 05:21
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Общество
На Дону зафиксировано 60 новых случаев заболевания коронавирусом
В Ростовской области зарегистрирован резкий рост заболеваемости COVID-19 - зафиксировано 60 новых случаев заболевания коронавирусом.
Российская газета 04:11
Авто
Mazda запатентовала гибрид с роторным двигателем
Компания Mazda запатентовала в Японии гибридную силовую установку с роторным двигателем в основе.
Автоновости дня 17 апреля в 07:20
Финансы
Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:11
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18