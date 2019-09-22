Путешествия

РИА НовостиРИА НовостиНазваны основные причины смерти российских туристов в Турции

Ерхов объяснил цифры ростом турпотока из России - в прошлом году Турцию посетили около шести миллионов россиян. Марков обратил внимание на то, как важно информационно готовить российских туристов перед поездками в Турцию.
Читать в источнике
Комментировать161
с чего всё началось

Названы основные причины смерти российских туристов в Турции

Генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков рассказал РИА Новости, что наиболее частыми причинами случаев с летальным исходом среди российских туристов на отдыхе в Турции становятся невнимательность наших соотечественников на улицах городов и неумеренность в употреблении крепких спиртных напитков в жарком климате.
РИА Новостивчера в 20:36

Подробнее о событии

Эксперт назвал самые частые причины смерти российских туристов в Турции

РБКвчера в 22:58

Эксперт назвал самые частые причины смерти россиян на турецких курортах

Life.ruвчера в 21:17

Названы главные причины смерти россиян на курортах Турции

Lenta.ruвчера в 22:08

Эксперт назвал частые причины смерти россиян в Турции

Газета.Ruвчера в 21:29

Названы наиболее частые причины смерти россиян в Турции

РЕН ТВвчера в 21:19

Названа главная причина частой гибели россиян в Турции

URA.Ruвчера в 22:37

Названы основные причины смерти российских туристов в Турции

РИА Новостивчера в 20:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
Культура

Похудевшего актера Александра Семчева перестали приглашать на съемки

Популярного российского актера Александра Семчева, который резко похудел, перестали приглашать на съемки.
Актуальные Новости вчера в 03:36
Армия и оружие

Шойгу не исключил отмену военного призыва

Министр обороны России Сергей Шойгу допустил возможность отмены обязательного призыва на военную службу.
Коммерсантъ 02:39
Экономика

В правительстве одобрен проект, который обеспечит доплаты пенсионерам

Правительство приняло решение по законопроекту о назначении субсидий регионам на социальные доплаты, предусмотренные для неработающих пенсионеров.
Южный Федеральный вчера в 11:18
Футбол

Зенит — Рубин 5:0

Sportbox.RU вчера в 13:58
Единоборства

В Мехико турнир UFC завершился беспорядками

Российская газета 00:51
Политика

В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
Газета.Ru 20 сентября в 15:23
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Армия и оружие

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Армия и оружие

В Сирии обнаружили «мёртвую зону» российских систем ПВО

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о невидимой «мёртвой зоне», определяемой радиусом в сотни километров, образованной вокруг российской военной авиабазы «Хмеймим», попадая в которую, любой летательный аппарат, ракета или же реактивный снаряд, будут уничтожены с практически 100% вероятностью.
Avia.pro 02:25
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

REGNUM 20 сентября в 04:42
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru 20 сентября в 04:12
Наука

Квантовый мониторинг запустил спонтанное нарушение симметрии в цепочке спинов

Физики из США, Аргентины и Испании предложили новый механизм спонтанного нарушения симметрии, связанный с измерениями квантового состояния системы.
N+1 17 сентября в 20:02
Политика

Порошенко отказался садиться в тюрьму

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что новая власть, в частности глава страны Владимир Зеленский, не сможет посадить его в тюрьму.
Газета.Ru 00:12
Общество

Тайфун «Тапа» принесет штормовой ветер к побережью Приморья

Если тайфун окажется ближе к Японии, то в Приморье не будет сильных дождей. Но в любом случае обеспечен сильный ветер.
Российская газета 20 сентября в 02:53
Культура

Рэпер Гуф может стать героем нового сезона шоу «Холостяк»

В Сети появились слухи о том, что героем нового сезона популярного реалити-шоу «Холостяк», которое выходит в эфире телеканала «ТНТ» может стать Алексей Долматов, более известный как Гуф.
Дни24 вчера в 01:55
Космос

Разработчики робота Фёдора допускают, что он вернётся на МКС

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что в следующий раз на МКС отправится уже новая версия робота, которая будет сильно отличаться от нынешней.
Эхо Москвы 03:03
Армия и оружие

Северный флот опробовал боевую стрельбу в Баренцевом море

Российская газета 19 сентября в 10:35
Здоровье

Врачи призвали водителей не забывать о пользе 10 тыс. шагов в день

Чтобы избежать проблем со здоровьем, врачи призывают водителей не забывать о пользе 10 тыс. шагов в день.
Актуальные Новости 03:01
Происшествия

Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн

Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов.
РБК вчера в 19:59
Шоу-бизнес

СМИ назвали размер пенсий российских артистов

Пенсия певицы Лолиты Милявской в 55 лет составляет 21 тыс. рублей, а 82-летнего телеведущего Николая Дроздова - 30 тыс. рублей Совсем другая сумма у российского артиста балета Николая Цискаридзе.
Газета.Ru вчера в 21:58
Космос

Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны

Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU 20 сентября в 12:38
Спорт

Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК вчера в 17:38
Экономика

Ученые предложили ввести Индекс самогона

По словам ученого, анализ результатов исследований показал, что сегодня в городах с населением более 250 тысяч человек только 4,5 процента респондентов известны примеры самогоноварения или изготовления вина в домашних условиях.
Российская газета 02:22
Футбол

РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина в РПЛ

Газета.Ru 02:23
Политика

Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского

The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.
РБК вчера в 22:24
Шоу-бизнес

Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Космос

NASA пропустило гигантский астероид

Огромный астероид в конце июля подобрался к нашей планете на самое близкое за последние 100 лет расстояние.
Утро.ru 20 сентября в 05:36
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru 20 сентября в 15:27
Культура

Шустер подаст в суд на Коломойского

Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru вчера в 06:08
ещё по теме
Сергей Марков
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, политолог, генеральный директор НП «Институт политических исследований», депутат Государственной Думы РФ 5-го созыва, член Общественной палаты РФ, доверенное лицо президента В. В. Путина, кандидат политических наук, преподавал на факультете политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, был профессором факультета политологии МГИМО МИД РФ, член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), сопредседатель Совета по национальной стратегии, президент и создатель международного молодёжного экспертно-политического форума «Форос». Председатель Правления «Византийского клуба». С 2007 по 2011 член Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Председатель Общественного Совета при Ростуризме...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное