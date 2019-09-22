Путешествия

РИА НовостиРИА НовостиНазваны основные причины смерти российских туристов в Турции

Ерхов объяснил цифры ростом турпотока из России - в прошлом году Турцию посетили около шести миллионов россиян. Марков обратил внимание на то, как важно информационно готовить российских туристов перед поездками в Турцию.
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с чего всё началось

Названы основные причины смерти российских туристов в Турции

Генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков рассказал РИА Новости, что наиболее частыми причинами случаев с летальным исходом среди российских туристов на отдыхе в Турции становятся невнимательность наших соотечественников на улицах городов и неумеренность в употреблении крепких спиртных напитков в жарком климате.
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Сергей Марков
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, политолог, генеральный директор НП «Институт политических исследований», депутат Государственной Думы РФ 5-го созыва, член Общественной палаты РФ, доверенное лицо президента В. В. Путина, кандидат политических наук, преподавал на факультете политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, был профессором факультета политологии МГИМО МИД РФ, член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), сопредседатель Совета по национальной стратегии, президент и создатель международного молодёжного экспертно-политического форума «Форос». Председатель Правления «Византийского клуба». С 2007 по 2011 член Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Председатель Общественного Совета при Ростуризме...
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