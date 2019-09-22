Путешествия
РИА НовостиНазваны основные причины смерти российских туристов в Турции
Ерхов объяснил цифры ростом турпотока из России - в прошлом году Турцию посетили около шести миллионов россиян. Марков обратил внимание на то, как важно информационно готовить российских туристов перед поездками в Турцию.
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с чего всё началось
Генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков рассказал РИА Новости, что наиболее частыми причинами случаев с летальным исходом среди российских туристов на отдыхе в Турции становятся невнимательность наших соотечественников на улицах городов и неумеренность в употреблении крепких спиртных напитков в жарком климате.РИА Новостивчера в 20:36
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Политика
Шойгу сделал заявление о возможности войны с Украиной
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ответил украинским радикалам, собравшимся«триумфально въехать в Москву на танковой броне».
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Авто
Toyota выпустила кабриолет для японского императора
Автоконцерн Toyota выпустил кабриолет для императора Японии, этот автомобиль может появиться на публике во время коронации Нарухито.
Авто Воронеж 20 сентября в 04:40
Здоровье
В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками
В индийском штате Раджастан женщина родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками, пишет Daily Mail.
РИА Новости 02:34
Происшествия
В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
ТАСС вчера в 13:00
Наука
Google сообщила о создании самого мощного в мире квантового компьютера
Инженерам Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер.
News.ru вчера в 06:12
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Здоровье
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.
РБК вчера в 17:28
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Авто
Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada
В субботу были озвучены цены на новые лимитированные спецверсии с приставкой #CLUB Lada Granta, Xray и Largus.
МИР 24 вчера в 17:33
Политика
Украина воздержится от участия в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Политическая Экспертиза вчера в 05:25
Происшествия
Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков
Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 03:49
Экономика
Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.
Ведомости вчера в 06:51
Религия
Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Газета.Ru вчера в 03:19
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° 20 сентября в 14:46
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Театры
Поддержавшая Павла Устинова пермская актриса уволилась из театра
Актриса пермского Театра-Театра Дарья Егорова, поддержавшая со сцены фигуранта «московского дела» Павла Устинова, написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Рифей-Пермь 20 сентября в 07:37
Спорт
Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК вчера в 17:38
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо
В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.
Рамблер 20 сентября в 07:43
Политика
Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме
Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что у нынешнего руководства страны не получится посадить его за решетку.
Lenta.ru 01:53
Политика
Шойгу рассказал о своей главной мечте
Российский министр обороны Сергей Шойгу признался, что его главная мечта — вернуться в Сибирь, чтобы строить там города.
РЕН ТВ 02:35
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Футбол
«Барселона» показала худший старт за последние 25 лет
Газета.Ru вчера в 18:07
Общество
Тайфун «Тапа» приближается к Приморью
Газета.Ru вчера в 23:00
Армия и оружие
Запоздалая претензия. Как НАТО обвинил Россию в нарушении несуществующего договора
Обвинение НАТО В НАТО заявили, что Россия продолжает "разрабатывать и развертывать" новые ракетные вооружения, которые нарушают прекративший действовать в августе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет РИА Новости.
BaltNews.ee вчера в 06:00
Игры
В лаунчере Wargaming Game Center появилась первая сторонняя игра
В онлайн-сервисе, который недавно запустила компания Wargaming, появилась первая игра от сторонних разработчиков.
REGNUM 20 сентября в 05:46