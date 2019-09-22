Генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков рассказал РИА Новости, что наиболее частыми причинами случаев с летальным исходом среди российских туристов на отдыхе в Турции становятся невнимательность наших соотечественников на улицах городов и неумеренность в употреблении крепких спиртных напитков в жарком климате.

с чего всё началось

Ерхов объяснил цифры ростом турпотока из России - в прошлом году Турцию посетили около шести миллионов россиян. Марков обратил внимание на то, как важно информационно готовить российских туристов перед поездками в Турцию.

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