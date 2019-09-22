Путешествия

РИА НовостиРИА НовостиНазваны основные причины смерти российских туристов в Турции

Ерхов объяснил цифры ростом турпотока из России - в прошлом году Турцию посетили около шести миллионов россиян. Марков обратил внимание на то, как важно информационно готовить российских туристов перед поездками в Турцию.
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с чего всё началось

Названы основные причины смерти российских туристов в Турции

Генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков рассказал РИА Новости, что наиболее частыми причинами случаев с летальным исходом среди российских туристов на отдыхе в Турции становятся невнимательность наших соотечественников на улицах городов и неумеренность в употреблении крепких спиртных напитков в жарком климате.
РИА Новостивчера в 20:36

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Эксперт назвал самые частые причины смерти российских туристов в Турции

РБКвчера в 22:58

Названа главная причина частой гибели россиян в Турции

URA.Ruвчера в 22:37

Названы основные причины смерти российских туристов в Турции

РИА Новостивчера в 20:36

Эксперт назвал частые причины смерти россиян в Турции

Газета.Ruвчера в 21:29

Названы наиболее частые причины смерти россиян в Турции

РЕН ТВвчера в 21:19

Эксперт назвал самые частые причины смерти россиян на турецких курортах

Life.ruвчера в 21:17

Названы главные причины смерти россиян на курортах Турции

Lenta.ruвчера в 22:08
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Здоровье

Болезнь Заворотнюк связали с процедурой ЭКО

Национальная служба новостей 20 сентября в 06:31
Политика

Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Здоровье

Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья

News.ru 19 сентября в 21:08
Здоровье

В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами

В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Футбол

РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 20 сентября в 09:53
Шоу-бизнес

Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату

Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
Ugpressa.ru вчера в 15:58
Наука

Google сообщила о создании самого мощного в мире квантового компьютера

Инженерам Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер.
News.ru вчера в 06:12
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Тапа»

РБК вчера в 22:32
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева посвятила мужу лирическую композицию

Лера Кудрявцева посвятила своему супругу лирическую песню. Телеведущая исполнила её в качестве подарка для Игоря Макарова на день рождения.
OAnews 20 сентября в 02:48
Футбол

Рассказавшая о помощи Роналду в детстве женщина оказалась самозванкой

18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе».
Lenta.ru вчера в 14:14
Происшествия

Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие

Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском вчера в 11:30
Религия

Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Газета.Ru вчера в 03:19
Политика

На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек

Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.
Газета.Ru 20 сентября в 22:59
Политика

В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»

Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM 20 сентября в 07:22
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Политика

Украина отменила участие в сессии ПАСЕ

Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости вчера в 04:32
Происшествия

Шедшего к Путину якутского шамана отправили в психбольницу

Задержанный накануне шаман Александр Габышев, который шел в Москву "изгонять Путина", доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.
Pravda.Ru 20 сентября в 04:56
Экономика

В Грузии подсчитали число российских туристов

Национальная администрация туризма Грузии сообщила об увеличении турпотока из России в июне–августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
News.ru 19 сентября в 16:30
Наука

Производящие алкоголь бактерии повреждают печень непьющих людей

Учёные из Китая сумели выяснить причины возникновения НЖБП - неалкогольной жировой болезни печени.
ИнфоСМИ 20 сентября в 14:22
Армия и оружие

Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток

В пятницу США заявили, что отправят некоторое количество войск на Ближний Восток и средства противоракетной обороны для саудовцев в ответ на атаку в прошлые выходные на нефтяные объекты королевства.
РБК вчера в 23:43
Культура

Актер Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Американский актер и боксер Микки Рурк попросил, чтобы после смерти его похоронили в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
Газета.Ru 20 сентября в 12:54
Политика

Главред Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме

Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа.
Газета.Ru вчера в 19:07
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в доме и гараже в Удмуртии

Один ребенок и двое взрослых погибли в результате пожара в одноэтажном доме в Завьяловском районе Удмуртии.
РБК 00:22
Происшествия

В России двое сотрудников Росгвардии покончили с собой

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин объявил, что в ведомстве началась проверка после самоубийства двух сотрудников в Ивановской и Волгоградской областях .
Inkazan вчера в 07:54
Теннис

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В финале турнира St.Petersburg Open Медведев сразится с хорватом Борной Чоричем.
GoTennis.ru вчера в 11:20
Общество

Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace

Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27
Интернет

Facebook приостановил работу тысяч приложений

Как говорится в заявлении социальной сети, на первом этапе Facebook проанализировал деятельность разработчиков приложений по количеству пользователей и предоставляемой ими информации, в ходе второго этапа аналитики изучат непосредственно работу приложений и цель использования данных пользователей.
ФедералПресс 20 сентября в 18:00
Футбол

Артем Дзюба: всегда любил VAR, а теперь ненавижу

Вести.Ru вчера в 16:15
Происшествия

Полиция Абхазии нашла пропавшую в Москве 14-летнюю теннисистку

РБК вчера в 16:30
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Сергей Марков
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, политолог, генеральный директор НП «Институт политических исследований», депутат Государственной Думы РФ 5-го созыва, член Общественной палаты РФ, доверенное лицо президента В. В. Путина, кандидат политических наук, преподавал на факультете политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, был профессором факультета политологии МГИМО МИД РФ, член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), сопредседатель Совета по национальной стратегии, президент и создатель международного молодёжного экспертно-политического форума «Форос». Председатель Правления «Византийского клуба». С 2007 по 2011 член Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Председатель Общественного Совета при Ростуризме...
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