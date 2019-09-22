Путешествия
РИА НовостиНазваны основные причины смерти российских туристов в Турции
Ерхов объяснил цифры ростом турпотока из России - в прошлом году Турцию посетили около шести миллионов россиян. Марков обратил внимание на то, как важно информационно готовить российских туристов перед поездками в Турцию.
Читать в источнике
Оценить108
с чего всё началось
Генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков рассказал РИА Новости, что наиболее частыми причинами случаев с летальным исходом среди российских туристов на отдыхе в Турции становятся невнимательность наших соотечественников на улицах городов и неумеренность в употреблении крепких спиртных напитков в жарком климате.РИА Новостивчера в 20:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 02:03, Вашингтон
Политика
В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»
Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM 20 сентября в 07:22
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Политика
Глава МИД Японии заявил о планах обсудить с Лавровым мирный договор
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на предстоящей встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым рассчитывает провести обмен мнениями по мирному договору.
РБК вчера в 23:47
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Политика
Депутат Рады высказалась о саммите в нормандском формате
Депутат Верховной рады Ирина Верещук заявила, что если встреча в нормандском формате состоится, то она будет очень сложной для президента Украины Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 20:58
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Авто
Ярославский моторный завод выпустил юбилейный мотор для ГАЗ
Юбилейный, 100-тысячный четырёхцилиндровый мотор ЯМЗ-530 для «ГАЗон NEXT» был выпущен на Ярославском моторном заводе «Автодизель».
Тарантас Ньюс 20 сентября в 17:06
Энергетика
Nikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти
Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии.
ТАСС 00:46
Футбол
Зенит — Рубин 5:0
Sportbox.RU вчера в 13:58
Футбол
«Витесс» Слуцкого добился волевой победы над «Фортуной»
Футболисты голландского "Витесса" на своем поле обыграли в матче седьмого тура чемпионата Нидерландов "Фортуну" со счетом 4:2. Пропустив первыми, подопечные Леонида Слуцкого сумели затем переломить ход игры и добиться волевой победы.
Вести.Ru вчера в 19:47
Общество
Синоптики рассказали о траектории тайфуна «Тапа» в Приморье
РИА Новости 00:36
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Фигурное катание
Александра Трусова побила два мировых рекорда
Российская фигуристка Александра Трусова на турнире Nepela Memorial побила два мировых рекорда - в произвольной программе и по сумме двух программ.
Областная газета вчера в 08:42
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Политика
Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»
Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
Общество
В Ставрополе разгромили слона из яблок, установленного на День города
В Ставрополе разгромили ряд арт-объектов, установленных на Александровской площади в честь Дня города.
РИА Новости вчера в 21:32
Игры
The Guardian составила топ-50 игр XXI века
Британское издание The Guardian составило список лучших игр, созданных в XXI веке. Его возглавила Minecraft, выпущенная в 2009 году.
News.ru 19 сентября в 11:54
Транспорт
Японский бизнесмен впечатлился развитием транспортной системы в Москве
Известия вчера в 22:04
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости 20 сентября в 19:13
Единоборства
Американского бойца забросали мусором после боя с мексиканцем
Поединок американского бойца смешанных единоборств (ММА) Джереми Стивенса прервали из-за состояния его здоровья, после чего болельщики забросали его мусором.
Известия 00:43
Футбол
Рассказавшая о помощи Роналду в детстве женщина оказалась самозванкой
18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе».
Lenta.ru вчера в 14:14
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему изменял Ольге Бузовой
Напоминаем, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись три года назад, после того, как артистка уличила своего мужа в изменах.
Gazeta.SPb вчера в 18:00
Футбол
Кононов о поражении «Спартака»: Черная полоса всегда проходит
Всегда черная полоса проходит, наступает белая. Я верю, что при соответствующей работе будут успехи, победы.
Нева Спорт 20 сентября в 13:38
Политика
Лукашенко собирается упростить визовый режим с Евросоюзом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует подписать соглашение с Евросоюзом об упрощении визового режима.
Pravda.Ru 20 сентября в 08:20
Политика
Порошенко в тюрьму не собирается
На фоне претензий Генпрокуратуры бывший президент Украины Петр Порошенко дал интервью, в котором рассказал о своем отношении к расследованиям, в которых фигурирует его имя.
Вести.Ru 01:37
Армия и оружие
Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение США отправить дополнительные войска и вооружение в Саудовскую Аравию в ответ на нападение на нефтяные месторождения.
РБК вчера в 23:43
Спорт
Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК вчера в 17:38