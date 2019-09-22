Путешествия

РИА НовостиРИА НовостиНазваны основные причины смерти российских туристов в Турции

Ерхов объяснил цифры ростом турпотока из России - в прошлом году Турцию посетили около шести миллионов россиян. Марков обратил внимание на то, как важно информационно готовить российских туристов перед поездками в Турцию.
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с чего всё началось

Названы основные причины смерти российских туристов в Турции

Генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков рассказал РИА Новости, что наиболее частыми причинами случаев с летальным исходом среди российских туристов на отдыхе в Турции становятся невнимательность наших соотечественников на улицах городов и неумеренность в употреблении крепких спиртных напитков в жарком климате.
РИА Новостивчера в 20:36

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Эксперт назвал самые частые причины смерти российских туристов в Турции

РБКвчера в 22:58

Названы основные причины смерти российских туристов в Турции

РИА Новостивчера в 20:36

Названы главные причины смерти россиян на курортах Турции

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Названы наиболее частые причины смерти россиян в Турции

РЕН ТВвчера в 21:19

Эксперт назвал самые частые причины смерти россиян на турецких курортах

Life.ruвчера в 21:17

Названа главная причина частой гибели россиян в Турции

URA.Ruвчера в 22:37
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Политика

В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»

Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM 20 сентября в 07:22
Шоу-бизнес

Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Политика

Глава МИД Японии заявил о планах обсудить с Лавровым мирный договор

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на предстоящей встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым рассчитывает провести обмен мнениями по мирному договору.
РБК вчера в 23:47
Кино

Сильвестр Сталлоне объяснил свою ненависть к Дольфу Лундгрену

OAnews 01:54
Происшествия

Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Здоровье

В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами

В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Политика

Депутат Рады высказалась о саммите в нормандском формате

Депутат Верховной рады Ирина Верещук заявила, что если встреча в нормандском формате состоится, то она будет очень сложной для президента Украины Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 20:58
Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Российская газета 19 сентября в 21:20
Авто

Ярославский моторный завод выпустил юбилейный мотор для ГАЗ

Юбилейный, 100-тысячный четырёхцилиндровый мотор ЯМЗ-530 для «ГАЗон NEXT» был выпущен на Ярославском моторном заводе «Автодизель».
Тарантас Ньюс 20 сентября в 17:06
Энергетика

Nikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти

Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии.
ТАСС 00:46
Футбол

Зенит — Рубин 5:0

Sportbox.RU вчера в 13:58
Футбол

«Витесс» Слуцкого добился волевой победы над «Фортуной»

Футболисты голландского "Витесса" на своем поле обыграли в матче седьмого тура чемпионата Нидерландов "Фортуну" со счетом 4:2. Пропустив первыми, подопечные Леонида Слуцкого сумели затем переломить ход игры и добиться волевой победы.
Вести.Ru вчера в 19:47
Общество

Синоптики рассказали о траектории тайфуна «Тапа» в Приморье

РИА Новости 00:36
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Фигурное катание

Александра Трусова побила два мировых рекорда

Российская фигуристка Александра Трусова на турнире Nepela Memorial побила два мировых рекорда - в произвольной программе и по сумме двух программ.
Областная газета вчера в 08:42
Армия и оружие

NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Политика

Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»

Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
Общество

В Ставрополе разгромили слона из яблок, установленного на День города

В Ставрополе разгромили ряд арт-объектов, установленных на Александровской площади в честь Дня города.
РИА Новости вчера в 21:32
Игры

The Guardian составила топ-50 игр XXI века

Британское издание The Guardian составило список лучших игр, созданных в XXI веке. Его возглавила Minecraft, выпущенная в 2009 году.
News.ru 19 сентября в 11:54
Транспорт

Японский бизнесмен впечатлился развитием транспортной системы в Москве

Известия вчера в 22:04
Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости 20 сентября в 19:13
Единоборства

Американского бойца забросали мусором после боя с мексиканцем

Поединок американского бойца смешанных единоборств (ММА) Джереми Стивенса прервали из-за состояния его здоровья, после чего болельщики забросали его мусором.
Известия 00:43
Футбол

Рассказавшая о помощи Роналду в детстве женщина оказалась самозванкой

18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе».
Lenta.ru вчера в 14:14
Происшествия

Американец погиб, делая предложение девушке

Газета.Ru вчера в 10:30
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов рассказал, почему изменял Ольге Бузовой

Напоминаем, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись три года назад, после того, как артистка уличила своего мужа в изменах.
Gazeta.SPb вчера в 18:00
Футбол

Кононов о поражении «Спартака»: Черная полоса всегда проходит

Всегда черная полоса проходит, наступает белая. Я верю, что при соответствующей работе будут успехи, победы.
Нева Спорт 20 сентября в 13:38
Политика

Лукашенко собирается упростить визовый режим с Евросоюзом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует подписать соглашение с Евросоюзом об упрощении визового режима.
Pravda.Ru 20 сентября в 08:20
Политика

Порошенко в тюрьму не собирается

На фоне претензий Генпрокуратуры бывший президент Украины Петр Порошенко дал интервью, в котором рассказал о своем отношении к расследованиям, в которых фигурирует его имя.
Вести.Ru 01:37
Армия и оружие

Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение США отправить дополнительные войска и вооружение в Саудовскую Аравию в ответ на нападение на нефтяные месторождения.
РБК вчера в 23:43
Спорт

Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК вчера в 17:38
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Сергей Марков
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, политолог, генеральный директор НП «Институт политических исследований», депутат Государственной Думы РФ 5-го созыва, член Общественной палаты РФ, доверенное лицо президента В. В. Путина, кандидат политических наук, преподавал на факультете политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, был профессором факультета политологии МГИМО МИД РФ, член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), сопредседатель Совета по национальной стратегии, президент и создатель международного молодёжного экспертно-политического форума «Форос». Председатель Правления «Византийского клуба». С 2007 по 2011 член Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Председатель Общественного Совета при Ростуризме...
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