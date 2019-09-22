Путешествия
РИА НовостиНазваны основные причины смерти российских туристов в Турции
Ерхов объяснил цифры ростом турпотока из России - в прошлом году Турцию посетили около шести миллионов россиян. Марков обратил внимание на то, как важно информационно готовить российских туристов перед поездками в Турцию.
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с чего всё началось
Генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков рассказал РИА Новости, что наиболее частыми причинами случаев с летальным исходом среди российских туристов на отдыхе в Турции становятся невнимательность наших соотечественников на улицах городов и неумеренность в употреблении крепких спиртных напитков в жарком климате.РИА Новостивчера в 20:36
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Президент США Дональд Трамп не намерен встречаться с иранским руководством на полях Генассамблеи ООН.
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Московское "Динамо" уступило "Сочи" в домашнем матче чемпионата России по футболу.
РИА Новости 09:06
Здоровье
Минздрав опроверг существование безопасной дозы алкоголя
Глава Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина заявила, что нет безопасной для здоровья нормы алкоголя.
Москва 24 19 сентября в 06:02
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
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Политика
Шойгу ответил на «стенания» Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал надуманными слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина об избыточных расходах на оборону.
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Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Футбол
«Шахтер» обыграл «Десну» в чемпионате Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли черниговскую "Десну" в восьмом туре чемпионата Украины.
РИА Новости 09:12
Армия и оружие
Шойгу заявил о ежедневных атаках стран Запада на системы военной связи
Западные страны ежедневно предпринимают сотни попыток внедрения в системы связи Вооруженных сил России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью газете «Московский комсомолец».
Коммерсантъ 06:42
Футбол
«Спартак» уволит Кононова в случае поражения в Кубке России
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов будет отправлен в отставку в случае, если клуб не сможет пройти "КамАЗ" в матче 1/16 финала Кубка России.
Российская газета 04:54
Политика
Порошенко заявил об отсутствии «формулы Штайнмайера»
«Формулы Штайнмайера», которая оговаривает механизм предоставления особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений, «не существует в природе», заявил в эфире «5 канала» экс-президент Украины Петр Порошенко.
REGNUM 09:13
Кино
Сталлоне рассказал, кто из актёров претендовал на роль Рэмбо
"Рэмбо: Первая кровь" сняли в 1982 году, фильм собрал в мировом прокате более 125,2 миллиона долларов.
Life.ru 09:36
Происшествия
В Чечне задержали трех колдунов
BFM.ru 08:50
Общество
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Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Происшествия
14-летняя теннисистка из Абхазии, пропавшая в Москве, нашлась
Эхо Москвы вчера в 15:58
Общество
В России ужесточат правила призыва в армию
В Минобороны РФ разработали более жесткие правила призыва в армию.
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Наука
Октава оказалась культурным феноменом
Ученые сравнили музыкальные способности представителей западной культуры и коренных жителей Америки и выяснили, что музыкальная октава и ее восприятие — скорее всего исключительно культурное явление.
N+1 20 сентября в 12:35
Авто
АвтоВАЗ прокомментировал, почему отказался проекта от Granta Sport
Спортивной LADA Granta Sport, которая могла бы конкурировать со спортверсией LADA Vesta Sport, в гамме моделей марки LADA не будет.
Pnzdrive 07:39
Происшествия
Массовая драка в ТЦ в Уфе попала на видео
Драка в торгово-развлекательном комплексе "Иремель" в Уфе попала на видео.
РИА Новости 07:45
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 00:56
Шоу-бизнес
СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Газета.Ru вчера в 21:58
Космос
Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
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Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
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Рассказавшая о помощи Роналду в детстве женщина оказалась самозванкой
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Lenta.ru вчера в 14:14
Экономика
Российские ученые ввели «индекс самогона»
Институт социально-экономических исследований Финансового университета решил ввести Индекс производства самогона, который является одним из индикаторов экономического положения в стране.
Известия 04:26
Футбол
Многие игроки «Барселоны» начали терять доверие к Вальверде
Многие игроки каталонской «Барселоны» начали терять доверие к главному тренеру команды Эрнесто Вальверде после разочаровывающего начала сезона, сообщает ESPN.
Чемпионат 07:16
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Армия и оружие
Эр-Рияд расценит нападение Ирана на нефтяные объекты как «акт войны»
Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в связи с атаками на саудовские нефтяные объекты заявил, что если нападение на них было произведено с территории Ирана, королевство расценит его как "акт войны".
РИА Новости 04:30