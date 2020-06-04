Технологии

REGNUMREGNUMНазваны основные признаки прослушки смартфонов

Москва, 4 июня 2020, 09:01 — REGNUM Пользователи смартфонов могут и не знать, что их гаджет прослушивается посторонними лицами. Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, как определить, прослушивается ли ваш смартфон

Наличие дополнительного программного обеспечения, приложений, которые вы не устанавливали, могут быть признаком того, что ваш телефон находится на прослушке.
ПРАЙМвчера в 19:05

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Эксперт рассказал, как определить, прослушивается ли ваш смартфон

ПРАЙМвчера в 19:05

Эксперт объяснил, как обнаружить прослушку смартфона

ТК Звездавчера в 20:22

Признаки, что ваш смартфон прослушивается: предупреждения эксперта

Вести.Ruвчера в 20:56

Эксперт назвал три важных признака, прослушивается ли ваш смартфон

Комсомольская правдавчера в 22:04

Эксперт рассказал о способах прослушки смартфонов

Известиявчера в 23:24

Эксперт рассказал, как определить, прослушивается ли ваш смартфон

РИА Новости00:12

Эксперт рассказал о приемах прослушки смартфона

Газета.Ru01:20
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Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия вчера в 12:20
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Армия и оружие

Россия определила четыре случая применения ядерного оружия

При необходимости президент России может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о решении его использовать или о факте его применения.
РБК 02 июня в 10:11
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Культура

Цекало заявил, что компании Netflix невыгоден бизнес в России

Российский шоумен и продюсер Александр Цекало заявил, что стриминговый сервис Netflix не видит выгоды в работе на российском рынке.
News.ru вчера в 07:43
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Происшествия

У погибшего в США от рук полицейского Джорджа Флойда был коронавирус

Газета.Ru 01:48
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Кино

Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
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Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
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Политика

В Кремле обсудили возможность обращения Путина к нации после плебисцита

Президент Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
РБК 02:31
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Космос

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников с помощью ракеты Falcon 9

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту 60 новых спутников, необходимых для развертывания всемирной интернет-сети Starlink.
ФАН 03:13
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Общество

На Украине зафиксировано рекордное число случаев коронавируса за сутки

За последние сутки на Украине коронавирус выявили у 588 человек, что стало рекордом за все время исследований, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
Взгляд.ру 02:41
Экономика

Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК вчера в 01:00
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Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
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Наука

Раскрыта самая незащищенная от коронавируса группа крови

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в России наиболее уязвимы к коронавирусу пациенты со второй группой крови.
Lenta.ru вчера в 11:53
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
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Политика

Лукашенко отправил правительство в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ вчера в 12:12
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Космос

Российская деталь обеспечила успешную состыковку Crew Dragon с МКС

Эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич заявил, что компания Илона Маска SpaceX применила в своем корабле Crew Dragon российские детали.
Газета.Ru 01:13
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Общество

Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма

Российская газета вчера в 08:25
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
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Происшествия

Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома

РИА Новости 00:40
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Наука

В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека

Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия вчера в 19:00
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Политика

«Деоккупацию» Крыма обсудит в Берлине делегация Украины

Как сообщает ToDay News Ufa, со ссылкой на ведомство, Министр иностранных дел и глава Офиса президента Украины встречаются с главой МИД ФРГ Хайко Маасом советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер для того, чтобы детально обсудить ситуацию и возможность гуманитарной помощи востоку Украины.
ToDay News Ufa 02 июня в 22:49
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Армия и оружие

Сирия получила вторую партию российских МиГ-29

Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России, сообщили в российском посольстве в Сирии.
Коммерсантъ вчера в 19:19
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Футбол

«Барселона» отказалась от покупки Неймара

Бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар не перейдет в "Барселону" в ближайшее трансферное окно.
Газета.Ru 01:50
Наука

Внутри нейтронных звезд обнаружили кварковое вещество

Внутри нейтронных звезд обнаружили кварковое вещество.
Evo-rus.com 03:12
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
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Происшествия

В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом

Новосибирск, 4 июня 2020, 07:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 4 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 27 пациентов выздоровели, две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались.
REGNUM 00:41
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Политика

Федор Тумусов потребовал от Генпрокуратуры вмешаться в дело шамана

Народный избранник потребовал проверить компетенцию медиков, заявивших о необходимости "недобровольной" госпитализации в психдиспансер шамана Александра Габышева.
Байкал24 01:02
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Армия и оружие

Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы

В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело вчера в 02:49
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Экономика

Названы три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
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Футбол

Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы

ProstoProSport 02 июня в 10:00
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