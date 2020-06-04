Технологии

ИзвестияИзвестияЭксперт рассказал о способах прослушки смартфонов

Как понять, находится ли ваш телефон на прослушке, рассказал в четверг, 4 июня, в интервью агентству «Прайм» глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, как определить, прослушивается ли ваш смартфон

Наличие дополнительного программного обеспечения, приложений, которые вы не устанавливали, могут быть признаком того, что ваш телефон находится на прослушке.
ПРАЙМвчера в 19:05

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Пользователям смартфонов назвали основные признаки прослушки

Astera04:37

Эксперт объяснил, как обнаружить прослушку смартфона

ТК Звездавчера в 20:22

Признаки, что ваш смартфон прослушивается: предупреждения эксперта

Вести.Ruвчера в 20:56

Эксперт назвал три важных признака, прослушивается ли ваш смартфон

Комсомольская правдавчера в 22:04

Эксперт рассказал о способах прослушки смартфонов

Известиявчера в 23:24

Эксперт рассказал, как определить, прослушивается ли ваш смартфон

РИА Новости00:12

Эксперт рассказал, как определить, прослушивается ли ваш смартфон

ПРАЙМвчера в 19:05
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Экономика

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 02 июня в 08:50
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Футбол

Мини-турнир Лиги чемпионов может пройти в России

По информации источника, УЕФА рассматривает варианты, при которых принимающая сторона сможет выделить четыре стадиона в радиусе 100 км. Германия мини-турнир Лиги чемпионов провести готова.
Газета.Ru вчера в 18:23
Здоровье

Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Сальске

В Ростовской области число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч человек. За сутки подтвердилось более 200 случаев.
Блокнот Ростов-на-Дону 02 июня в 03:56
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:01
Шоу-бизнес

«В 2008 году у меня случился выкидыш»: Супруга Романа Жукова обвинила его в изнасиловании

Дни24 04:17
Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
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Здоровье

В Пермском крае выявили 51 новый случай коронавируса

51 новый случай коронавируса выявили в Пермском крае за сутки. Об этом рассказали в Центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
АиФ Пермь 03:38
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Экономика

На Украине выросли цены на фрукты и ягоды

Цены на фрукты и ягоды на Украине достигли исторического максимума по состоянию на начало июня 2020 года.
Известия вчера в 20:51
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Хоккей

Жена Малкина считает, что россияне завидуют американцам

Жена нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина Анна Кастерова отметила, что США не стоит считать врагом России.
ProstoProSport 04:27
Происшествия

Обвинение предъявили предполагаемым пособникам в убийстве Деда Хасана

Следственный комитет России предъявил обвинение в окончательной редакции предполагаемым лидерам таганской организованной преступной группировки Игорю Жирноклееву и Григорию Рабиновичу.
РЕН ТВ 04:36
Политика

РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
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Общество

Президент ввел в Норильске режим чрезвычайной ситуации

Разлив нефтепродуктов угрожает окружающей среде Президент Владимир Путин ввел в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщает ТАСС.
Inc-news.ru вчера в 10:25
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Политика

Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
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Происшествия

Жительница Петербурга умерла после незаконной пластической операции

Следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины из-за незаконной пластической операции в одной из клиник Петербурга.
Газета.Ru вчера в 13:35
7
Общество

С Twitter и Facebook принудительно взыщут штрафы на 4 млн рублей

Судебные приставы завели дела о принудительном взыскании с компаний Twitter и Facebook штрафов, назначенных судом за нарушение российского законодательства о защите персональных данных.
Право.ру 03:53
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Происшествия

В Норвегии оползень унес в море 8 домов

Оползень шириной более 600 метров и высотой более 120 метров унес в море восемь домов, стоявших на мысе Кракнесет в норвежской коммуне Алта в провинции Финнмарк, передает Forbes.com.
Euromag.ru 03:44
Общество

Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель

ТАСС вчера в 07:26
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Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
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Экономика

Совет директоров «Газпрома» одобрил сделку с 9,99% «НОВАТЭКа»

Совет директоров "Газпрома" согласовал покупку российской дочерней компанией у кипрской дочерней компании холдинга 9,99% "НОВАТЭКа".
Интерфакс 03:30
Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
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Общество

В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA

Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29
168
Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
2,8K
Общество

«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку аренды для штаб-квартиры

Компания AFI Development и группа Тинькофф подписали соглашение сроком на 12 лет об аренде строящегося бизнес-центра AFI Square на улице Грузинский Вал.
Вести.Ru 04:12
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Общество

Еще 94 человека заболели коронавирусом в Саратовской области

На 3 июня в Саратовской области у 3 363 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com вчера в 03:30
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Космос

В корабле Маска использовали российские детали

Корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС 31 мая.
РИА Новости вчера в 18:03
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Общество

В России за сутки выявили 8 831 новый случай коронавируса

За последние сутки в России число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 8 831 – до 441 108, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 03:40
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Армия и оружие

В Киеве заявили, что украинский военный был задержан в Крыму незаконно

Украинская сторона назвала задержание своего военного Евгения Добринского в Крыму российскими пограничниками "исчезновением" и считает эти действия незаконными.
ТАСС 02 июня в 16:23
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Футбол

РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата

Напомним, 17 марта розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в РПЛ было сыграно 22 тура.
Vprognoze.ru вчера в 03:46
Происшествия

В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников

В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
Российская газета 00:09
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