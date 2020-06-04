Технологии
REGNUMНазваны основные признаки прослушки смартфонов
Москва, 4 июня 2020, 09:01 — REGNUM Пользователи смартфонов могут и не знать, что их гаджет прослушивается посторонними лицами. Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
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с чего всё началось
Наличие дополнительного программного обеспечения, приложений, которые вы не устанавливали, могут быть признаком того, что ваш телефон находится на прослушке.ПРАЙМвчера в 19:05
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Американская компания Toyota презентовала усовершенствованный кроссовер Fortuner.
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Ранее Falcon 9 был запущен 23 апреля также в мыса Канаверал. Он доставил на орбиту порядка 60 спутников Starlink.
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Форму и ускорение Оумуамуа объяснили водородным льдом в его составе
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Газета.Ru 07:15
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Владимир Путин поручил Минобороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкальском крае для пациентов с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 07:01
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
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Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, указанным в декларации о доходах, спикер Московской городской думы Алексей Шапошников за 2019 год увеличил свой доход почти в 80 раз, заработав за прошлый год 1,95 млрд рублей.
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РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
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Оползень унес в море жилой поселок
Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии.
РИА Новости 05:22
Автоспорт
Руководство «Формулы-1» обсуждает проведение двух гонок в Сочи
Как пишет Auto Motor und Sport, обсуждается проведение двух гонок в Сочи.
News.ru 07:00
Авто
Volkswagen начал продажи лифтбека Arteon в России
Российские дилеры Volkswagen начали продажи нового лифтбека Volkswagen Arteon.
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Футбол
Россия может провести финальный турнир Лиги чемпионов
Как отмечается, Россия и Германия намерены подать заявки в ближайшее время. Португалия объявляла об этом намерении ранее.
Радио Зенит 04:15
Общество
Владимир Путин объявил в Норильске режим ЧС федерального значения
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США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Вести.Ru вчера в 15:39
Политика
В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ
Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».
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Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
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Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
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РБК вчера в 03:28
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Apple блокирует смартфоны, украденные во время беспорядков в США
Компания Apple отслеживает и блокирует смартфоны, которые украли мародеры из магазинов во время беспорядков в США, сообщает CNN.
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Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
SM News 05:58