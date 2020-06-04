Наличие дополнительного программного обеспечения, приложений, которые вы не устанавливали, могут быть признаком того, что ваш телефон находится на прослушке.

с чего всё началось

Москва, 4 июня 2020, 09:01 — REGNUM Пользователи смартфонов могут и не знать, что их гаджет прослушивается посторонними лицами. Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

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