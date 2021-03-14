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Lenta.ru
Lenta.ru

Названы основные угрозы финансовой безопасности россиян

Ранее был назван оптимальный размер «подушки безопасности», которая нужна для жизни в период смены работы, восстановления после серьезной болезни или в случае незапланированных трат.В источнике
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С чего всё началось

Аналитик назвал главные угрозы вашей финансовой безопасности

В течение нескольких лет копится напряжение, а затем рынки начинают снижаться под воздействием "черного лебедя" — события со значительными последствиями, которое крайне сложно спрогнозировать, рассказал агентству "Прайм" аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов.
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