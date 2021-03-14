Ранее был назван оптимальный размер «подушки безопасности», которая нужна для жизни в период смены работы, восстановления после серьезной болезни или в случае незапланированных трат.

С чего всё началось Аналитик назвал главные угрозы вашей финансовой безопасности В течение нескольких лет копится напряжение, а затем рынки начинают снижаться под воздействием "черного лебедя" — события со значительными последствиями, которое крайне сложно спрогнозировать, рассказал агентству "Прайм" аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов. ПРАЙМ 19:02