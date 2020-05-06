Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны особенности борьбы с коронавирусом в России

Эксперт считает, что в России свой уникальный сценарий борьбы с коронавирусом, не итальянский и не китайский, а российский. «Он связан с тем, что у нас громадная территория, многонациональная страна, что разные обычаи, разная плотность населения и разный уровень медицины», — отметил он.
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Феликс Ершов
Когда в Москве заболеваемость на пике, в Сибири, на Дальнем Востоке единичные случаи смертей. Получается, что у местного населения там нет чувства опасности.
— Феликс Ершов, российский учёныйРЕН ТВ 22:25
с чего всё началось

Выходить пока рано. Учёные о карантине после 12 мая

"Оставайтесь дома !": Главврачи записали видеообращения к москвичам Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН отметил, что удержать россиян на самоизоляции становится всё сложнее.
Национальная служба новостей08:13

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Академик РАН заявил о необычном сценарии эпидемии COVID-19 в России

РИА Новости21:45

Названы особенности борьбы с коронавирусом в России

Lenta.ru22:34

Академик РАН рассказал о необычном сценарии эпидемии коронавируса в России

Московский Комсомолец22:24

Названы особенности борьбы с COVID-19 в России

Газета.Ru23:21

Академик РАН оценил ситуацию с режимом самоизоляции

RT на русском09:57

Академик РАН рассказала, как действует COVID-19 в организме

БИЗНЕС Online08:54

Выходить пока рано. Учёные о карантине после 12 мая

Национальная служба новостей08:13
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Общество

В Минпросвещения не исключили отмену ОГЭ из-за коронавируса

Минпросвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году в целях профилактики коронавируса, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 07:08
1K
Общество

В Приморье из-за коронавируса закроют крупный город

Владивосток, 6 мая 2020, 06:23 — REGNUM С 8 мая власти Приморья введут карантин в Находке, будет запрещён въезд тем, кто не имеет местной прописки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 23:23
3
Происшествия

В Хакасии за сутки выявили 30 человек с коронавирусом

Еще 30 человек с коронавирусом выявлены за сутки в Хакасии, общее число заболевших выросло до 302 человек, сообщил глава республики Валентин Коновалов.
РИА Новости 03 мая в 23:23
24
Авто

Бюджетные автомобили Chevrolet застряли на границе России

Ранее издание speedme.ru писало, что компания General Motors и ее партнер по альянсу в Узбекистане компания UzAuto Motors подписали в середине февраля договор, по которому последняя сможет осуществлять реализацию автомобилей на экспортных рынках, таких как Россия, Казахстан и Белоруссия под брендом Chevrolet.
SpeedMe 01:43
20
Общество

Егорьев день по народному календарю отмечают 6 мая

С Егорьева дня начинались активные полевые работы. На Руси на ранее засеянных полях служили молебны, а потом их окропляли святой водой.
Телепорт 19:35
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости 11:14
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Игры

Новая часть Call of Duty и успехи на всех фронтах — Activision Blizzard отчиталась перед инвесторами

Новая часть серии Call of Duty выйдет осенью 2020-го.
CyberSport.ru 22:40
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
3,2K
Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
1,3K
Шоу-бизнес

Потап показал красивую и стройную Настю Каменских в бикини

Алексей Потапенко, более известный как рэпер Потап, трогательно поздравил свою супругу, певицу Настю Каменских, с 33-летием.
Территория новостей 02:26
2
Армия и оружие

Генерал Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты «Нудоль»

Перспективный российский гиперзвуковой противоракетный комплекс Нудоль предназначен для перехвата баллистических ракет, а не спутников, заявил экс-начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин.
iReactor 04:30
3
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $32 за баррель

Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent поднималась на 17,9% до $32,06 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 21:54
269
Шоу-бизнес

Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя»

Надежна стала победительницей и Героем. Так же Надежда поблагодарила всех зрителей за поддержку и теплые слова в ее адрес.
Bimru.ru 03:11
77
Происшествия

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии приблизилось к 500

REGNUM 22:48
25
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 21:07
1,8K
Экономика

Правительство выделило 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса

Правительство РФ выделило 15,4 млн рублей Алтайскому краю на поддержку бизнеса.
Алтайская правда 03:08
173
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,7K
Шоу-бизнес

Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына

Ранее блогер Лена Миро прокомментировала новости о возможном психическом расстройстве сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.
ФАН вчера в 14:22
20
Авто

Водителям рассказали, как часто надо менять комплекты резины

Рекомендуется также менять шины через каждые 2-3 года.
Дни24 04:01
2
Общество

Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.
РИА Новости 20:30
45
Происшествия

В Челябинск за сутки не пустили свыше 800 человек без местной прописки

В Челябинск за минувшие сутки не пустили свыше 800 человек, у которых не оказалось городской прописки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 03:37
6
Политика

США уточняют данные о задержанных властями Венесуэлы американцах

Коммерсантъ 20:58
234
Общество

Еще в одном российском регионе ограничили карантинные меры

В Псковской области с 6 мая ограничили карантинные меры.
РБК 20:28
10
Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса

Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной Минздрав.
РИА Новости 13:01
499
Здоровье

ФРДВ поставил в Приморье первую партию защитных костюмов для медиков

Всего сюда поставляется 100 тысяч защитных комбинезонов, 108 тысяч защитных очков, 200 тысяч штук респираторов, 200 тысяч штук медицинских перчаток.
РИА Новости 22:16
1
Происшествия

Еще в двух общежитиях Красноярска нашли коронавирус

Напомним, ранее в Красноярске коронавирус нашли в общежитии на ул. Краснопресненской, 31. Из 42 его жителей инфекция подтвердилась у 19.
ДЕЛА.ru 07:32
9
Шоу-бизнес

Айза Анохина с забинтованной головой посетовала на вывих челюсти

Пятый канал 14:01
Кино

Netflix снимет продолжение боевика «Эвакуация»

Стриминговый сервис Netflix планирует снять вторую часть фильма "Эвакуация".
Газета.Ru 09:26
7
Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
172
Политика

Латвия объявила себя «донором СССР»

Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, передает "Sputnik Латвия".
Газета.Ru 23:06
82
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Российский учёный-вирусолог, руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи, академик РАН, действительный член РАЕН.
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