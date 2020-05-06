Коронавирус
Lenta.ruНазваны особенности борьбы с коронавирусом в России
Эксперт считает, что в России свой уникальный сценарий борьбы с коронавирусом, не итальянский и не китайский, а российский. «Он связан с тем, что у нас громадная территория, многонациональная страна, что разные обычаи, разная плотность населения и разный уровень медицины», — отметил он.
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Когда в Москве заболеваемость на пике, в Сибири, на Дальнем Востоке единичные случаи смертей. Получается, что у местного населения там нет чувства опасности.
— Феликс Ершов, российский учёныйРЕН ТВ 22:25
с чего всё началось
"Оставайтесь дома !": Главврачи записали видеообращения к москвичам Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН отметил, что удержать россиян на самоизоляции становится всё сложнее.Национальная служба новостей08:13
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Академик РАН рассказал о необычном сценарии эпидемии коронавируса в России
Московский Комсомолец22:24
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Общество
В Минпросвещения не исключили отмену ОГЭ из-за коронавируса
Минпросвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году в целях профилактики коронавируса, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 07:08
Общество
В Приморье из-за коронавируса закроют крупный город
Владивосток, 6 мая 2020, 06:23 — REGNUM С 8 мая власти Приморья введут карантин в Находке, будет запрещён въезд тем, кто не имеет местной прописки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 23:23
Происшествия
В Хакасии за сутки выявили 30 человек с коронавирусом
Еще 30 человек с коронавирусом выявлены за сутки в Хакасии, общее число заболевших выросло до 302 человек, сообщил глава республики Валентин Коновалов.
РИА Новости 03 мая в 23:23
Авто
Бюджетные автомобили Chevrolet застряли на границе России
Ранее издание speedme.ru писало, что компания General Motors и ее партнер по альянсу в Узбекистане компания UzAuto Motors подписали в середине февраля договор, по которому последняя сможет осуществлять реализацию автомобилей на экспортных рынках, таких как Россия, Казахстан и Белоруссия под брендом Chevrolet.
SpeedMe 01:43
Общество
Егорьев день по народному календарю отмечают 6 мая
С Егорьева дня начинались активные полевые работы. На Руси на ранее засеянных полях служили молебны, а потом их окропляли святой водой.
Телепорт 19:35
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости 11:14
Игры
Новая часть Call of Duty и успехи на всех фронтах — Activision Blizzard отчиталась перед инвесторами
Новая часть серии Call of Duty выйдет осенью 2020-го.
CyberSport.ru 22:40
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
Шоу-бизнес
Потап показал красивую и стройную Настю Каменских в бикини
Алексей Потапенко, более известный как рэпер Потап, трогательно поздравил свою супругу, певицу Настю Каменских, с 33-летием.
Территория новостей 02:26
Армия и оружие
Генерал Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты «Нудоль»
Перспективный российский гиперзвуковой противоракетный комплекс Нудоль предназначен для перехвата баллистических ракет, а не спутников, заявил экс-начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин.
iReactor 04:30
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $32 за баррель
Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent поднималась на 17,9% до $32,06 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 21:54
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя»
Надежна стала победительницей и Героем. Так же Надежда поблагодарила всех зрителей за поддержку и теплые слова в ее адрес.
Bimru.ru 03:11
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 21:07
Экономика
Правительство выделило 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса
Правительство РФ выделило 15,4 млн рублей Алтайскому краю на поддержку бизнеса.
Алтайская правда 03:08
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына
Ранее блогер Лена Миро прокомментировала новости о возможном психическом расстройстве сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.
ФАН вчера в 14:22
Авто
Водителям рассказали, как часто надо менять комплекты резины
Рекомендуется также менять шины через каждые 2-3 года.
Дни24 04:01
Общество
Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.
РИА Новости 20:30
Происшествия
В Челябинск за сутки не пустили свыше 800 человек без местной прописки
В Челябинск за минувшие сутки не пустили свыше 800 человек, у которых не оказалось городской прописки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 03:37
Общество
Еще в одном российском регионе ограничили карантинные меры
В Псковской области с 6 мая ограничили карантинные меры.
РБК 20:28
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса
Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной Минздрав.
РИА Новости 13:01
Здоровье
ФРДВ поставил в Приморье первую партию защитных костюмов для медиков
Всего сюда поставляется 100 тысяч защитных комбинезонов, 108 тысяч защитных очков, 200 тысяч штук респираторов, 200 тысяч штук медицинских перчаток.
РИА Новости 22:16
Происшествия
Еще в двух общежитиях Красноярска нашли коронавирус
Напомним, ранее в Красноярске коронавирус нашли в общежитии на ул. Краснопресненской, 31. Из 42 его жителей инфекция подтвердилась у 19.
ДЕЛА.ru 07:32
Кино
Netflix снимет продолжение боевика «Эвакуация»
Стриминговый сервис Netflix планирует снять вторую часть фильма "Эвакуация".
Газета.Ru 09:26
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
Политика
Латвия объявила себя «донором СССР»
Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, передает "Sputnik Латвия".
Газета.Ru 23:06