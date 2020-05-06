За последние сутки в России подтверждены 10102 новых случая заболевания COVID-19, 5714 из них — в Москве.

с чего всё началось

Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами. Об этом НСН рассказал академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.

Названы особенности борьбы с коронавирусом в России

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