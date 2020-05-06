Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны особенности борьбы с коронавирусом в России

Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами. Об этом НСН рассказал академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.
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Выходить пока рано. Учёные о карантине после 12 мая

"Оставайтесь дома !": Главврачи записали видеообращения к москвичам Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН отметил, что удержать россиян на самоизоляции становится всё сложнее.
Национальная служба новостейвчера в 08:13

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Академик РАН объяснил специфику эпидемии COVID-19 в России

РБК00:33

Названы особенности борьбы с COVID-19 в России

Газета.Ruвчера в 23:21

Выходить пока рано. Учёные о карантине после 12 мая

Национальная служба новостейвчера в 08:13

Академик РАН рассказал о необычном сценарии эпидемии коронавируса в России

Московский Комсомолецвчера в 22:24

Академик РАН заявил о необычном сценарии эпидемии COVID-19 в России

РИА Новостивчера в 21:45

Академик РАН оценил ситуацию с режимом самоизоляции

RT на русскомвчера в 09:57

Названы особенности борьбы с коронавирусом в России

Lenta.ruвчера в 22:34
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
4,1K
Общество

Псковские власти ограничили карантинные меры

В Псковской области ограничили введенные в связи с пандемией коронавируса карантинные меры.
Газета.Ru 01:59
5
Экономика

СМИ узнали об идее Минтранса снизить налоги автоперевозчикам и авиации

В предыдущем пакете мер, который ведомство представило премьер-министру Михаилу Мишустину, указывались в том числе отсрочка по уплате страховых взносов для всех транспортных компаний, а также различные способы поддержки РЖД, пассажирского авто- и электротранспорта, а также строительства в транспортной отрасли.
РБК 02:00
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
2,2K
Общество

Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая

С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
МТВ онлайн вчера в 22:43
4
Политика

Путин изучит рекомендации по постепенному выходу из режима ограничений

Владимиру Путину представят рекомендации по постепенному выходу из режима ограничений.
Вести.Ru 00:01
20
Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM вчера в 09:45
1K
Здоровье

33 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 33 новых случая коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 01:27
147
Политика

Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
6
Политика

Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
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Общество

Власти Москвы назвали дату начала отключения отопления

Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что отключение отопления в Москве стартует 7 мая и продлится три дня.
RT на русском 01:21
208
Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз стал отцом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета вчера в 02:31
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Кино

Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома

Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России 04 мая в 07:16
1
Политика

Инициатор сноса памятника Коневу жалуется на Россию в Еврокомиссию

На действия России после сноса памятника маршалу Ивану Коневу пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен глава шестого района Праги Ондржей Коларж.
Евразия Daily 04 мая в 20:45
1,8K
Общество

Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам

Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
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Происшествия

Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
188
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56
1,5K
Общество

Девушка с самыми большими губами показала себя после 20-й инъекции

Жительница Болгарии Андреа Иванова, которую можно назвать девушкой с самыми большими губами, недавно перенесла 20-ю операцию.
ФАН 02:21
4
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
3,9K
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео

Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
22
Общество

Ни один житель Мурманской области за сутки не заразился

За минувшие сутки не выявлено ни одного нового инфицированного COVID-19 жителя Мурманской области.
Северпост 02:17
Здоровье

В Москве проведен миллион тестирований на коронавирус

На сегодняшний день силами городских, федеральных и частных лабораторий проведен уже один миллион таких исследований.
Российская газета 01:50
8
Здоровье

Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области

Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
176
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Первое место в списке заняла картина Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Россияне назвали самые любимые фильмы о войне.
Piter.tv 01:16
16
Гаджеты

Apple представила новый MacBook Pro с экраном 13 дюймов

Американская компания Apple представила новый MacBook Pro с 13-дюймовым экраном Retina с технологией True Tone и обновленной клавиатурой Magic Keyboard.
Тавто.Ру вчера в 09:23
83
Армия и оружие

Российские военнослужащие захватили в плен американских наёмников

Avia.pro вчера в 23:34
22
Здоровье

В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса

Суточный прирост новых случаев коронавируса в среднем по России составляет 7,9%, при этом показатель числа заболевших с симптомами острого респираторного заболевания и пневмониями стабилен, сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на главного инфекциониста ведомства, доктора медицинских наук Елену Малинникову.
РИА Новости 02:11
Политика

Глава минюста Латвии назвал республику донором денег для СССР

В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны.
Известия 01:49
541
Общество

Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах

В России вступили в силу изменения в закон об обороте алкоголя, согласно которым нельзя будет продавать спиртное в жилых домах.
Вести.Ru вчера в 02:36
2K
Наука

Создан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме

Китайскими учеными был разработан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме.
Rusargument вчера в 14:35
1
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Российский учёный-вирусолог, руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи, академик РАН, действительный член РАЕН.
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