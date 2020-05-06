"Оставайтесь дома !": Главврачи записали видеообращения к москвичам Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН отметил, что удержать россиян на самоизоляции становится всё сложнее.

с чего всё началось

Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами. Об этом НСН рассказал академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.

Названы особенности борьбы с коронавирусом в России

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