Коронавирус
Lenta.ruНазваны особенности борьбы с коронавирусом в России
Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами. Об этом НСН рассказал академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.
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с чего всё началось
"Оставайтесь дома !": Главврачи записали видеообращения к москвичам Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН отметил, что удержать россиян на самоизоляции становится всё сложнее.Национальная служба новостейвчера в 08:13
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Академик РАН рассказал о необычном сценарии эпидемии коронавируса в России
Московский Комсомолецвчера в 22:24
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Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
Псковские власти ограничили карантинные меры
В Псковской области ограничили введенные в связи с пандемией коронавируса карантинные меры.
Газета.Ru 01:59
Экономика
СМИ узнали об идее Минтранса снизить налоги автоперевозчикам и авиации
В предыдущем пакете мер, который ведомство представило премьер-министру Михаилу Мишустину, указывались в том числе отсрочка по уплате страховых взносов для всех транспортных компаний, а также различные способы поддержки РЖД, пассажирского авто- и электротранспорта, а также строительства в транспортной отрасли.
РБК 02:00
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Общество
Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая
С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
МТВ онлайн вчера в 22:43
Политика
Путин изучит рекомендации по постепенному выходу из режима ограничений
Владимиру Путину представят рекомендации по постепенному выходу из режима ограничений.
Вести.Ru 00:01
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM вчера в 09:45
Здоровье
33 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 33 новых случая коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 01:27
Политика
Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
Общество
Власти Москвы назвали дату начала отключения отопления
Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что отключение отопления в Москве стартует 7 мая и продлится три дня.
RT на русском 01:21
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета вчера в 02:31
Кино
Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома
Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России 04 мая в 07:16
Политика
Инициатор сноса памятника Коневу жалуется на Россию в Еврокомиссию
На действия России после сноса памятника маршалу Ивану Коневу пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен глава шестого района Праги Ондржей Коларж.
Евразия Daily 04 мая в 20:45
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Происшествия
Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56
Общество
Девушка с самыми большими губами показала себя после 20-й инъекции
Жительница Болгарии Андреа Иванова, которую можно назвать девушкой с самыми большими губами, недавно перенесла 20-ю операцию.
ФАН 02:21
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео
Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
Общество
Ни один житель Мурманской области за сутки не заразился
За минувшие сутки не выявлено ни одного нового инфицированного COVID-19 жителя Мурманской области.
Северпост 02:17
Здоровье
В Москве проведен миллион тестирований на коронавирус
На сегодняшний день силами городских, федеральных и частных лабораторий проведен уже один миллион таких исследований.
Российская газета 01:50
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Первое место в списке заняла картина Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Россияне назвали самые любимые фильмы о войне.
Piter.tv 01:16
Гаджеты
Apple представила новый MacBook Pro с экраном 13 дюймов
Американская компания Apple представила новый MacBook Pro с 13-дюймовым экраном Retina с технологией True Tone и обновленной клавиатурой Magic Keyboard.
Тавто.Ру вчера в 09:23
Армия и оружие
Российские военнослужащие захватили в плен американских наёмников
Avia.pro вчера в 23:34
Здоровье
В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
Суточный прирост новых случаев коронавируса в среднем по России составляет 7,9%, при этом показатель числа заболевших с симптомами острого респираторного заболевания и пневмониями стабилен, сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на главного инфекциониста ведомства, доктора медицинских наук Елену Малинникову.
РИА Новости 02:11
Политика
Глава минюста Латвии назвал республику донором денег для СССР
В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны.
Известия 01:49
Общество
Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах
В России вступили в силу изменения в закон об обороте алкоголя, согласно которым нельзя будет продавать спиртное в жилых домах.
Вести.Ru вчера в 02:36
Наука
Создан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме
Китайскими учеными был разработан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме.
Rusargument вчера в 14:35