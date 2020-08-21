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Газета.Ru
Газета.Ru

Названы остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы

В "красной зоне" по распространению новой коронавирусной инфекции остаются 12 российских регионов, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
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РИА Новости

Названы остающиеся в «красной зоне» по коронавирусу регионы

Число регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19 сократилось до 12, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новости20:42
Подробнее о событии
РБК

Эксперт назвал остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы

РБК23:07
RT на русском

Эксперт назвал находящиеся в «красной зоне» из-за коронавируса регионы

RT на русском23:46
Комсомольская правда

Эксперт назвал регионы России, которые остаются в «красной зоне» по коронавирусу

Комсомольская правда23:45
Коммерсантъ

Число регионов России со сложной ситуацией по коронавирусу сократилось до 12

Коммерсантъ01:28
Life.ru

Эксперт рассказал, в каких регионах России сохраняется «красная зона» по коронавирусу

Life.ru21:56
Газета.Ru

Названы остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы

Газета.Ru21:35
РИА Новости

Названы остающиеся в «красной зоне» по коронавирусу регионы

РИА Новости20:42

В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.
В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки
РБК17:00
3

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Соединенные Штаты отказались проводить заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которое было запрошено Россией в связи с намерениями Вашингтона восстановить санкции против Ирана, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Интерфакс20:27
23

Россия представит Китаю новые совместные проекты на $10 млрд

Межведомственная рабочая группа российской части секретариата российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству рассмотрела два новых инвестиционных проекта для совместной реализации с Китаем на сумму $10 млрд, говорится в сообщении Минэкономразвития.
ТАССвчера в 04:51
26

Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Известия23:01
4

СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известиявчера в 09:19
216