Названы остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы

В "красной зоне" по распространению новой коронавирусной инфекции остаются 12 российских регионов, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Об этом сообщает РИА "Новости".