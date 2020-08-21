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Газета.Ru
Газета.Ru

Названы остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы

В "красной зоне" по распространению новой коронавирусной инфекции остаются 12 российских регионов, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы

Аналитик отметил, что за прошедший месяц из "красной" зоны вышли Коми, Севастополь и Оренбургская область. Он также предоставил данные с оценкой ситуации в других регионах.
РИА Новости20:42
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Телеканал 360°

Эксперт перечислил регионы РФ из «красной зоны» по COVID-19

Телеканал 360°23:57
RT на русском

Эксперт назвал находящиеся в «красной» зоне из-за коронавируса регионы

RT на русском23:46
РБК

Эксперт назвал остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы

РБК23:07
Комсомольская правда

Эксперт назвал регионы России, которые остаются в «красной зоне» по коронавирусу

Комсомольская правда23:45
Life.ru

Эксперт рассказал, в каких регионах России сохраняется «красная зона» по коронавирусу

Life.ru21:56
Газета.Ru

Названы остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы

Газета.Ru21:35
РИА Новости

Названы остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы

РИА Новости20:42

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iXBT.comвчера в 14:03

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