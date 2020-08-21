Названы остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы
В "красной зоне" по распространению новой коронавирусной инфекции остаются 12 российских регионов, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
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Названы остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы
Аналитик отметил, что за прошедший месяц из "красной" зоны вышли Коми, Севастополь и Оренбургская область. Он также предоставил данные с оценкой ситуации в других регионах.
РИА Новости20:42
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Эксперт назвал регионы России, которые остаются в «красной зоне» по коронавирусу
Комсомольская правда23:45