Росстат обнародовал данные о зарплате россиян по видам экономической деятельности. На основе этой статистики RT составил рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы за пять лет.

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Сферы культуры, спорта и организации досуга и развлечений показали наибольший рост зарплат за последние пять лет, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата. Работники этих отраслей стали получать в среднем на 74 процента больше — 43,9 тысячи рублей в 2018 году против 25,2 тысячи в 2013-м.

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