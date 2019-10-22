Общество
РИА НовостиНазваны отрасли с наибольшими темпами роста зарплат
Сферы культуры, спорта и организации досуга и развлечений показали наибольший рост зарплат за последние пять лет, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата. Работники этих отраслей стали получать в среднем на 74 процента больше — 43,9 тысячи рублей в 2018 году против 25,2 тысячи в 2013-м.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
Росстат обнародовал данные о зарплате россиян по видам экономической деятельности. На основе этой статистики RT составил рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы за пять лет.RT на русском03:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 09:40, Вашингтон
Экономика
Гордума Екатеринбурга отклонила новые ставки налога на недвижимость
Екатеринбургская гордума отказалась принимать новые ставки налога на недвижимость, предложенные мэрией.
REGNUM 09:30
Политика
Сванидзе не намерен уходить из СПЧ
Член Совета по правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе прокомментировал "Газете.Ru" назначение нового руководства, а также уход Тамары Морщаковой и исключение из Совета Екатерины Шульман.
Газета.Ru 08:27
Политика
В МИД назвали условие переговоров по морской границе с Украиной
Признание Киевом российской принадлежности Крыма может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и Россией, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
Взгляд.ру 09:30
Кино
Появился трейлер фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер фантастического боевика «Бладшот».
News.ru вчера в 08:25
Армия и оружие
Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка.
Российская газета 05:11
Общество
Дело Серебренникова поступило в суд для повторного рассмотрения
Мещанский суд Москвы получил для нового рассмотрения материалы уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова.
ТАСС 08:54
Армия и оружие
Асад заявил, что Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли и ее природные богатства
"Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь [Тайип] Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами", - цитирует агентство сирийского лидера.
ТАСС 09:16
Общество
Число заключенных в России обновило исторический минимум
Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Lenta.ru 08:41
Политика
Украинский министр назвал себя дебилом
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Lenta.ru 07:12
Армия и оружие
Покинувших Сирию американских военных попросили уехать из Ирака
Военнослужащие США, которые после вывода войск из Сирии вошли в Ирак, не имеют разрешения на пребывание на территории страны и могут находиться там только транзитом.
Lenta.ru 09:22
Общество
Россияне определили самую бесполезную бытовую технику
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:16
Экономика
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
Коммерсантъ вчера в 19:47
Общество
BadComedian подписал контракт с ivi.ru
Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, на год превратится в «амбассадора хороших фильмов» крупнейшего российского онлайн-кинотеатра ivi, рассказал «Ведомостям» директор по маркетингу ivi Алексей Казаков.
РБК 09:23
Здоровье
В Минздраве назвали альтернативу антибиотикам
Как пояснил один из директоров группы российских фармкомпаний Михаил Самсонов, устойчивость к тем или иным антибиотикам сейчас наблюдается у 75% жителей России, что вызвано хаотичным применением этих препаратов.
Rambler News Service вчера в 10:22
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском 03:32
Единоборства
Руис заявил о желании подраться с Уайлдером
Обладатель четырёх чемпионских поясов в тяжёлом весе Энди Руис заявил о желании объединить титулы в бою с чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтеем Уайлдером.
RT на русском 09:24
Транспорт
В Москве полностью закроют Каховскую линию метро с 26 октября
Каховская линия московского метрополитена будет полностью закрыта с 26 октября для интеграции с Большой кольцевой линией, сообщила во вторник пресс-служба столичной подземки.
ТАСС 06:57
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина стала мамой во второй раз
21 октября в семье знаменитой гимнастки случилось долгожданное чудо. У Светланы Хоркиной родился второй малыш.
Woman.ru вчера в 18:14
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 21:51
Происшествия
В Москве полковник МВД застрелил любовника молодой жены
63-летний полковник МВД в отставке Вячеслав Пименов застрелил любовника своей молодой жены, которого она привела к ним в квартиру.
Комсомольская правда 08:09
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Политика
Делегаты России, Украины и ЕК обсудили подготовку переговоров по газу
«Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский провёл встречу старших должностных лиц трёхсторонних консультаций в формате Россия — Европейский союз — Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года», — говорится в пресс-релизе министерства.
RT на русском 08:58
Киберспорт
Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта
Роман Ramzes Кушнарев стал самым влиятельным лицом киберспорта на постсоветском пространстве по версии издания Forbes.
РИА Новости 08:44
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
RT на русском вчера в 19:36
Культура
В Ставрополе определят финалистов «ТЭФИ-Регион»
Церемония награждения финалистов состоится 21 октября в ставропольском Дворце культуры и спорта.
Победа 26 19 октября в 17:23
Кино
Вышел трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
В Сети появился трейлер девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 07:00