Общество

ИзвестияИзвестияРосстат назвал сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат

Рейтинг профессиональных областей, в которых отмечены наибольшие темпы роста зарплаты за последние пять лет составил RT на основе статистики Росстата. Наиболее существенно с 2013 по 2018 год в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
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с чего всё началось

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

Росстат обнародовал данные о зарплате россиян по видам экономической деятельности. На основе этой статистики RT составил рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы за пять лет.
RT на русском03:00

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Росстат назвал сферы деятельности с самым быстрым ростом зарплат

РБК08:16

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

RT на русском03:00

Росстат назвал сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат

Известия04:40

Названы сферы с самым резким ростом зарплат россиян

Lenta.ru04:26

Названы сферы, где зарплаты россиян выросли больше всего

URA.Ru03:38

Опубликован рейтинг областей труда с наибольшими темпами роста зарплат

Газета.Ru03:36

Названы отрасли с наибольшими темпами роста зарплат

РИА Новости05:45
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 11:10, Вашингтон
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 10:17
Политика

Стартовали переговоры Путина и Эрдогана

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана стартовали в Сочи, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
Происшествия

На месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф с золотом

Спасатели обнаружили металлический сейф с 18 килограммами золота на месте прорыва дамб под Красноярском, сообщил Следственный комитет.
РИА Новости 07:43
Политика

Ярмольник отреагировал на назначение украинского кавээнщика в СНБО

Телеведущий и актер Леонид Ярмольник прокомментировал назначение украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Lenta.ru вчера в 21:22
Шоу-бизнес

Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей

Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Фигурное катание

15-летняя Щербакова установила рекорд женского фигурного катания

Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
РИА Новости вчера в 15:50
Общество

Операторы выступили против передачи радиочастот «Ростелекому»

Крупнейшие российские операторы — МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») выступили против выделения «на эксклюзивной основе» радиочастот 2300–2400 МГц «Ростелекому» для обеспечения нужд социальных объектов и попросили власти оценить возможность использования ресурса всеми участниками рынка в период перехода на 5G.
Коммерсантъ вчера в 21:54
Шоу-бизнес

Светлана Хоркина во второй раз стала мамой

Светлана Хоркина стала мамой во второй раз — олимпийская чемпионка сообщила о прибавлении в семье на личной странице в Instagram.
Salt Mag 08:44
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 09:34
Общество

Россияне определили самую бесполезную бытовую технику

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:16
Общество

«Росконтроль» назвал худший черный чай в пакетиках

«Росконтроль» определил худший черный чай в пакетиках.
Телеканал 360° вчера в 08:44
Армия и оружие

Помпео сообщил о готовности США к войне с Турцией

Вашингтон может применить военную силу против Турции за операцию, которую та проводит на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Газета.Ru 06:40
Политика

Медведев анонсировал возможность поступления в вузы через интернет

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в РФ может быть реализована возможность поступления в вузы через интернет, передает ТАСС.
Накануне.Ru 11:03
Гаджеты

Составлен рейтинг самых мощных смартфонов

Master Lu назвали топ-10 самых быстрых и производительных смартфонов.
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Общество

Дело Серебренникова вернули в суд

Уголовное дело театрального и кинорежиссера Кирилла Серебренникова вернулось в Мещанский суд Москвы для повторного рассмотрения, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение суда.
Газета.Ru 09:02
Экономика

Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.
RT на русском вчера в 10:09
Экономика

Налоговики заблокировали банковские счета киностудии «Ленфильм»

Межрайонная инспекция ФНС России №25 по Санкт-Петербургу в сентябре и октябре 2019 года заблокировала четыре банковских счета АО «Ленфильм», следует из информации на сайте Федеральной налоговой службы.
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Авто

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В ближайшее время в Россию планируется начать поставки автомобилей Khazar SD, которые выпускают на заводе в Нефтчалинской промзоне на юге страны.
SpeedMe 07:03
Киберспорт

Рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта составили в Forbes

Бывший игрок российской команды Virtus.Pro Роман Ramzes Кушнарев возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве.
Москва 24 10:47
Общество

Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 20:57
Футбол

Вратарь турецкой команды был удален с поля на 11-й секунде матча

Pravda.Ru 08:58
Хоккей

Клинкхаммер: «Хартли поставил „Авангарду“ очень североамериканский стиль, мы становимся все сильнее»

Нападающий «Авангарда» Роб Клинкхаммер рассказал об игре под руководством канадца Боба Хартли.
Sport24.ru 08:20
Армия и оружие

На Украине создали новый ударный беспилотник — СМИ

Для нужд ВСУ был создан ударный беспилотник под названием «Гром», сообщило 22 октября информационное агентство «УНИАН».
REGNUM 09:48
Общество

Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 17:00
Политика

Украинский министр назвал себя дебилом

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Lenta.ru 07:12
Шоу-бизнес

Стало известно, сколько Анастасия Заворотнюк платит за лечение

Стало известно, сколько актриса Анастасия Заворотнюк платит за лечение в медицинском центре на Рублевке.
АБН 09:35
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Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»

Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
Газета.Ru 07:29
Происшествия

Пациентка косметологической клиники в Москве обвинила врача в избиении

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Политика

Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»

Сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:32
Общество

Китаю могут достаться наработки Украины по Ан-225

Технологии и наработки транспортного самолета, которые Украина может передать КНР, способны вывести стратегический потенциал китайских перевозок тяжелых грузов на мировой уровень и сэкономить огромное количество ресурсов, необходимых для самостоятельной разработки самолета, аналогичного Ан-225, который и по сей день считается одним из самых больших и грузоподъемных.
Экономика сегодня 08:44
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