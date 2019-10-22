Общество
ИзвестияРосстат назвал сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат
Рейтинг профессиональных областей, в которых отмечены наибольшие темпы роста зарплаты за последние пять лет составил RT на основе статистики Росстата. Наиболее существенно с 2013 по 2018 год в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
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с чего всё началось
Росстат обнародовал данные о зарплате россиян по видам экономической деятельности. На основе этой статистики RT составил рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы за пять лет.RT на русском03:00
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 11:10, Вашингтон
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 10:17
Политика
Стартовали переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана стартовали в Сочи, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
Происшествия
На месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф с золотом
Спасатели обнаружили металлический сейф с 18 килограммами золота на месте прорыва дамб под Красноярском, сообщил Следственный комитет.
РИА Новости 07:43
Политика
Ярмольник отреагировал на назначение украинского кавээнщика в СНБО
Телеведущий и актер Леонид Ярмольник прокомментировал назначение украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Lenta.ru вчера в 21:22
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Фигурное катание
15-летняя Щербакова установила рекорд женского фигурного катания
Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
РИА Новости вчера в 15:50
Общество
Операторы выступили против передачи радиочастот «Ростелекому»
Крупнейшие российские операторы — МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») выступили против выделения «на эксклюзивной основе» радиочастот 2300–2400 МГц «Ростелекому» для обеспечения нужд социальных объектов и попросили власти оценить возможность использования ресурса всеми участниками рынка в период перехода на 5G.
Коммерсантъ вчера в 21:54
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина во второй раз стала мамой
Светлана Хоркина стала мамой во второй раз — олимпийская чемпионка сообщила о прибавлении в семье на личной странице в Instagram.
Salt Mag 08:44
Общество
Россияне определили самую бесполезную бытовую технику
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:16
Общество
«Росконтроль» назвал худший черный чай в пакетиках
«Росконтроль» определил худший черный чай в пакетиках.
Телеканал 360° вчера в 08:44
Армия и оружие
Помпео сообщил о готовности США к войне с Турцией
Вашингтон может применить военную силу против Турции за операцию, которую та проводит на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Газета.Ru 06:40
Политика
Медведев анонсировал возможность поступления в вузы через интернет
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в РФ может быть реализована возможность поступления в вузы через интернет, передает ТАСС.
Накануне.Ru 11:03
Гаджеты
Составлен рейтинг самых мощных смартфонов
Master Lu назвали топ-10 самых быстрых и производительных смартфонов.
Газета DAILY 20 октября в 16:35
Общество
Дело Серебренникова вернули в суд
Уголовное дело театрального и кинорежиссера Кирилла Серебренникова вернулось в Мещанский суд Москвы для повторного рассмотрения, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение суда.
Газета.Ru 09:02
Экономика
Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.
RT на русском вчера в 10:09
Экономика
Налоговики заблокировали банковские счета киностудии «Ленфильм»
Межрайонная инспекция ФНС России №25 по Санкт-Петербургу в сентябре и октябре 2019 года заблокировала четыре банковских счета АО «Ленфильм», следует из информации на сайте Федеральной налоговой службы.
РБК 09:40
Авто
В Россию из Азербайджана скоро начнут поставлять автомобили
В ближайшее время в Россию планируется начать поставки автомобилей Khazar SD, которые выпускают на заводе в Нефтчалинской промзоне на юге страны.
SpeedMe 07:03
Киберспорт
Рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта составили в Forbes
Бывший игрок российской команды Virtus.Pro Роман Ramzes Кушнарев возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве.
Москва 24 10:47
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 20:57
Хоккей
Клинкхаммер: «Хартли поставил „Авангарду“ очень североамериканский стиль, мы становимся все сильнее»
Нападающий «Авангарда» Роб Клинкхаммер рассказал об игре под руководством канадца Боба Хартли.
Sport24.ru 08:20
Армия и оружие
На Украине создали новый ударный беспилотник — СМИ
Для нужд ВСУ был создан ударный беспилотник под названием «Гром», сообщило 22 октября информационное агентство «УНИАН».
REGNUM 09:48
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 17:00
Политика
Украинский министр назвал себя дебилом
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Lenta.ru 07:12
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Анастасия Заворотнюк платит за лечение
Стало известно, сколько актриса Анастасия Заворотнюк платит за лечение в медицинском центре на Рублевке.
АБН 09:35
Происшествия
Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»
Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
Газета.Ru 07:29
Политика
Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»
Сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:32
Общество
Китаю могут достаться наработки Украины по Ан-225
Технологии и наработки транспортного самолета, которые Украина может передать КНР, способны вывести стратегический потенциал китайских перевозок тяжелых грузов на мировой уровень и сэкономить огромное количество ресурсов, необходимых для самостоятельной разработки самолета, аналогичного Ан-225, который и по сей день считается одним из самых больших и грузоподъемных.
Экономика сегодня 08:44