Отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году снова стали IT и розничная торговля. Это показало исследование Headhunter, с результатами которого ознакомились «Известия».

с чего всё началось

На первом месте оказалась сфера IT с темпами роста в 6,5%. Отраслью с самыми быстрорастущими зарплатами оказалась сфера IT, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компаний HeadHunter «Банк заработных плат».

Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году

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