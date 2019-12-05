Экономика
Моя Москва.онлайнНазваны отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году
На первом месте оказалась сфера IT с темпами роста в 6,5%. Отраслью с самыми быстрорастущими зарплатами оказалась сфера IT, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компаний HeadHunter «Банк заработных плат».
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с чего всё началось
Отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году снова стали IT и розничная торговля. Это показало исследование Headhunter, с результатами которого ознакомились «Известия».Известиявчера в 16:01
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Экономика
В Киеве рассказали о взыскании с «Газпрома» двух миллиардов долларов
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Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
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Генри Кавилл показал сцену сражения из сериала «Ведьмак»
Новый фрагмент показывает драку на пиру в Цинтре. Релиз первого сезона «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года.
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США разрешили транспортировку платформы «Морской старт» S7 в Россию
Госдепартамент США разрешил группе компаний S7 перебазировать плавучий космодром Sea Launch («Морской старт») из Лонг-Бич на территорию России, сообщил в четверг представитель компании.
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Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
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Посла Казахстана вызвали в МИД Украины после заявления Токаева о Крыме
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана в Киеве Самата Ордабаева после заявления президента республики Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
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Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе
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В Париже во время протестов задержали 90 человек
Число задержанных в ходе протестной акции в Париже достигло 90 человек, сообщила префектура полиции.
Политика
Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине
Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.
Футбол
ФК «Эвертон» уволил Марку Силву с поста главного тренера
Португалец Марку Силва покинул пост главного тренера английского футбольного клуба "Эвертон". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Армия и оружие
Дальний беспилотник ВВС США впервые провел разведку к югу от Белгорода
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду, выполняя полет над Украиной, впервые приблизился к российской границе к югу от Белгорода, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
Футбол
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Итальянец отметил, что планирует вернуться к работе летом 2020 года.
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Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Общество
Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений
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Общество
Русский Гордон Рамзи: биография и личная жизнь Константина Ивлева
Любовь к своему делу и готовность постоянно работать помогли ему добиться успехов на этом поприще: спустя несколько лет Ивлев становится шеф-поваром и работает в лучших ресторанах Москвы.
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США выплатят 5 миллионов долларов за информацию о россиянине
Государственный департамент США объявил награду в пять миллионов долларов за информацию о россиянине по имени Максим Якубец.
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Семину вручили Орден Александра Невского
Ранее Семин был награжден Орденом Почета и Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Космос
Огневые испытания двигателей десантного модуля миссии «ЭкзоМарс» проведут в России
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Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
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«Арсенал» показал худшую безвыигрышную серию с 1977 года
«Арсенал» с 19 очками занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.Дзене
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Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Накануне модель Виктория Лопырева призналась, что «пока все охвачены предновогодней суетой, ее закружила подготовка к свадьбе ».
Гаджеты
Можно ли играть на ноутбуке с процессором Intel Core i7-1065G7? Большое тестирование даёт ответ
10-нанометровые процессоры Intel Ice Lake уже какое-то время присутствуют на рынке, хотя нельзя сказать, что они очень распространены.