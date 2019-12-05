Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнНазваны отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году

На первом месте оказалась сфера IT с темпами роста в 6,5%. Отраслью с самыми быстрорастущими зарплатами оказалась сфера IT, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компаний HeadHunter «Банк заработных плат».
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

IT, Брут: самые высокие зарплаты оказались и самыми быстрорастущими

Отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году снова стали IT и розничная торговля. Это показало исследование Headhunter, с результатами которого ознакомились «Известия».
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

HeadHunter назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами

РБКвчера в 22:32

Розничная торговля и IT стали отраслями с быстрорастущими зарплатами

News.ruвчера в 20:26

Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами

РЕН ТВвчера в 18:21

СМИ рассказали, в каких сферах быстрее всего растут зарплаты

Life.ruвчера в 19:48

Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами

Lenta.ruвчера в 19:05

«Известия»: сфера IT стала лидером по размерам зарплат в 2019 году с темпом роста в 6,5%

ТАССвчера в 19:58

IT, Брут: самые высокие зарплаты оказались и самыми быстрорастущими

Известиявчера в 16:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 18:17, Ашберн
Экономика

В Киеве рассказали о взыскании с «Газпрома» двух миллиардов долларов

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
РИА Новости 15:45
Происшествия

На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП

Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
ТАСС 03:31
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух

РБК 14:09
Кино

Генри Кавилл показал сцену сражения из сериала «Ведьмак»

Новый фрагмент показывает драку на пиру в Цинтре. Релиз первого сезона «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года.
Cyber.sports.ru вчера в 07:19
Общество

США разрешили транспортировку платформы «Морской старт» S7 в Россию

Госдепартамент США разрешил группе компаний S7 перебазировать плавучий космодром Sea Launch («Морской старт») из Лонг-Бич на территорию России, сообщил в четверг представитель компании.
Ведомости 11:11
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru 08:40
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о новой возлюбленной и о жизни с Жанной Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал Ксении Собчак о своей новой возлюбленной и о семейной жизни.
Аргументы недели вчера в 08:46
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания 11:19
Авто

Названы причины ажиотажа вокруг Toyota Rush и Mitsubishi Xpander

Rush от Toyota и Xpander от Mitsubishi - кросс-вэны, ставшие выбором огромного количества автолюбителей Индонезии, Таиланда и Филиппин.
Новые автомобили 03 декабря в 22:52
Политика

Посла Казахстана вызвали в МИД Украины после заявления Токаева о Крыме

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана в Киеве Самата Ордабаева после заявления президента республики Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Газета.Ru 11:00
Авто

Nissan назвал сроки начала поставок GT-R50 от Italdesign

В Nissan сообщают, что при условии сертификации и омологации на различных рынках покупатели, вероятнее всего, смогут сесть за руль Nissan GT-R50 от Italdesign в конце 2020 – конце 2021 года.
Движок 03:53
Политика

Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
Lenta.ru 15:49
Общество

В Париже во время протестов задержали 90 человек

Число задержанных в ходе протестной акции в Париже достигло 90 человек, сообщила префектура полиции.
РИА Новости 15:57
Политика

Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине

Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.
Газета.Ru 11:46
Биатлон

Биатлонистка Куклина установила личный рекорд на этапе Кубка мира

РБК 13:10
Футбол

ФК «Эвертон» уволил Марку Силву с поста главного тренера

Португалец Марку Силва покинул пост главного тренера английского футбольного клуба "Эвертон". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
ТАСС Спорт 14:53
Политика

Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
ТАСС 13:56
Армия и оружие

Дальний беспилотник ВВС США впервые провел разведку к югу от Белгорода

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду, выполняя полет над Украиной, впервые приблизился к российской границе к югу от Белгорода, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
Интерфакс вчера в 07:20
Футбол

Аллегри рассказал, когда вернется к работе

Итальянец отметил, что планирует вернуться к работе летом 2020 года.
ProstoProSport 17:00
Политика

Строительство «Северного потока-2» ускорилось

Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Lenta.ru 08:59
Гаджеты

Смартфоны Honor V30 5G и V30 Pro 5G поступили в продажу в Китае

Rusargument 04:03
Общество

Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений

В ВМО "почти уверены", что средние температуры за последние пять лет (2015-2019) и за последние 10 лет (2010-2019) "станут, соответственно, самым теплым пятилетием и самым теплым десятилетием из известных".
ТАСС 03 декабря в 04:14
Общество

Русский Гордон Рамзи: биография и личная жизнь Константина Ивлева

Любовь к своему делу и готовность постоянно работать помогли ему добиться успехов на этом поприще: спустя несколько лет Ивлев становится шеф-поваром и работает в лучших ресторанах Москвы.
Lisa.ru 02 декабря в 01:01
Общество

США выплатят 5 миллионов долларов за информацию о россиянине

Государственный департамент США объявил награду в пять миллионов долларов за информацию о россиянине по имени Максим Якубец.
Вести.Ru 11:30
Футбол

Семину вручили Орден Александра Невского

Ранее Семин был награжден Орденом Почета и Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Спорт-Экспресс 10:33
Космос

Огневые испытания двигателей десантного модуля миссии «ЭкзоМарс» проведут в России

Двигательная установка десантного модуля "ЭкзоМарс" пройдет в 2020 году огневые испытания в Конструкторском бюро химического машиностроения (г. Королев, Московская область).
ТАСС 17:21
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Футбол

«Арсенал» показал худшую безвыигрышную серию с 1977 года

«Арсенал» с 19 очками занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.Дзене
Sport24.ru 17:53
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова

Накануне модель Виктория Лопырева призналась, что «пока все охвачены предновогодней суетой, ее закружила подготовка к свадьбе ».
Lisa.ru вчера в 08:01
Гаджеты

Можно ли играть на ноутбуке с процессором Intel Core i7-1065G7? Большое тестирование даёт ответ

10-нанометровые процессоры Intel Ice Lake уже какое-то время присутствуют на рынке, хотя нельзя сказать, что они очень распространены.
iXBT.com 10:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное