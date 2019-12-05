Экономика

ИзвестияИзвестияНазваны отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году

IT и розничная торговля стали отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году. Это следует из исследования портала HeadHunter, с результатами которого ознакомились «Известия».
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

IT, Брут: самые высокие зарплаты оказались и самыми быстрорастущими

Отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году снова стали IT и розничная торговля. Это показало исследование Headhunter, с результатами которого ознакомились «Известия».
Известия16:01

Подробнее о событии

IT, Брут: самые высокие зарплаты оказались и самыми быстрорастущими

Известия16:01

«Известия»: сфера IT стала лидером по размерам зарплат в 2019 году с темпом роста в 6,5%

ТАСС19:58

Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами

Lenta.ru19:05

HeadHunter назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами

РБК22:32

Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами

РЕН ТВ18:21

СМИ рассказали, в каких сферах быстрее всего растут зарплаты

Life.ru19:48

Розничная торговля и IT стали отраслями с быстрорастущими зарплатами

News.ru20:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 23:26, Ашберн
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Lenta.ru 09:36
Экономика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика

В Китае признали россиян воинственным народом

Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
Газета.Ru 21:59
Армия и оружие

ВКС России нанесли удар по боевикам в Сирии

Рамблер 08:29
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Газета.Ru 17:27
Политика

Трамп назвал очень успешным свое участие в саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что его поездка на саммит НАТО была очень успешной.
Российская газета 22:51
Гаджеты

Цена смартфона Samsung Galaxy Fold 2 окажется на уровне $1000

3DNews вчера в 08:08
Наука

Создан метод измерения давления через емкость

Немецкие физики из Федерального физико-технического центра разработали метод измерения давления через емкость.
МедиаПоток 12:12
Политика

Путин провел переговоры с президентом Сербии Вучичем

Путин был в Сербии в январе 2019 года, и эта поездка - а российский президент пользуется определенной популярностью в этой стране - оказала определенную поддержку Вучичу.
Газета.Ru 09:52
Авто

Skoda Karoq для РФ получит восьмиступенчатый «автомат»

Кроссовер Karoq российской сборки получит 8-ступенчатую автоматическую коробку передач Aisin, оснащённую традиционным гидротрансформатором.
Тарантас Ньюс 02 декабря в 05:27
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

"Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, торпедирующие нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь", — сказал Эрнст.
РИА Новости вчера в 20:18
Наука

Ученый: Россия должна стать лидером в изучении выбросов метана на шельфе Арктики

ТАСС Наука 14:56
Происшествия

Возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в районе Южных Курил.
RT на русском вчера в 20:16
Транспорт

Для получения прав водителям-иностранцам придется пройти переобучение

В ГИБДД хотят вернуться к схеме, которая действовала до 2014 года, когда владельцы иностранных прав могли управлять транспортом на территории России только в течение полугода.
Вести.Ru 22:51
Армия и оружие

США направят против России «Золотую Орду»

Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающую также использование искусственного интеллекта и коммуникаций.
Lenta.ru 01:13
Гаджеты

SoC Snapdragon 865 показала всю свою мощь в первом тесте

Вероятнее всего, количество ядер у новой платформы осталось неизменным, а вот сами ядра стали намного мощнее.
iXBT.com 10:10
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Вести.Ru 11:54
Происшествия

Неизвестные закидали снегом Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

ТАСС 10:32
Кино

Опубликован первый трейлер фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

На YouTube-канале James Bond 007 опубликовали первый трейлер боевика "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом в главной роли.
РИА Новости 10:46
Общество

В Совфеде прокомментировали закон об электронных трудовых книжках

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT принятие Госдумой закона о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.
RT на русском вчера в 09:49
Общество

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
РИА Новости 20:15
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
ФедералПресс 02:24
Политика

СБУ проводит обыски в офисе Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
RT на русском 09:12
Авто

На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207

На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Wroom.ru 00:00
Общество

Зима на Сахалин уже пришла, а районы еще вспоминают, куда спрятали шлагбаумы для перекрытия дорог

Систематически Ноглики и Оха не выставляли мобильные пункты обогрева и питания — на это жаловались водители и при вчерашних перекрытиях.
Сахалин.Инфо 22:04
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM 14:47
Шоу-бизнес

Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина

Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Газета.Ru 08:09
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наша версия 09:47
Армия и оружие

WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток

Газета.Ru 19:26
Происшествия

Второй погибший обнаружен на месте пожара на нефтестанции в Татарстане

Спасатели нашли тело второго погибшего на месте пожара на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» АО «Транснефть — Прикамье» в Татарстане.
RT на русском 15:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное